РСКГ: жара и дождь на экваторе сезона

В сезоне СМП РСКГ 2017 года — семь этапов, поэтому в Казани чемпионат российского «кольца» перевалил через свой экватор. Четвертый этап состоялся на трассе Kazan Ring с ее сложнейшим рельефом и интересными виражами.

Пилоты большой команды АВТОВАЗа в Казани отличились во всех зачетах, где она представлена.

Калины против иномарок

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Нынешнее лето богато на аномалии, и в Казани погода добавила остроты. С утра субботы над автодромом ходили тучи, но класс Национальный успел стартовать посуху. На сей раз пилоты на отечественной технике смогли дать бой иномаркам. Андрей Петухов привел свою Калину на финиш второй. Первым все же остался пилот Akhmat Racing Роман Агошков на Kia Rio, но на следующий день Петухов, прорываясь с седьмой позиции, умудрился выиграть напряженную гонку — и стал лучшим на этапе.

У Агошкова по итогам уик-энда — второй результат: в воскресенье он был на финише только десятым. Не повезло во второй гонке и Василию Кораблёву — жесткое столкновение с соперниками выбило его Калину из группы лидеров, а ведь казанский пилот команды «Парус» также претендовал на подиум по итогам двух гонок. Но в итоге третье место — у другого пилота на Lada Kalina. Стабильные выступления и очки за пятую и третью финишные позиции гарантировали Егору Санину (Lada Sport Rosneft) место на подиуме.

Класс Национальный по-прежнему впечатляет числом участников: в Казани зафиксировали 32 машины на старте.

Аварии и рестарты

В классе Супер-Продакшн баталии получились даже более улётными — в прямом смысле слова! — нежели в Национальном. Несмотря на то, что собравшийся было дождь передумал и многие пилоты переобулись из дождевой резины обратно в слики уже на стартовой решетке субботней гонки. Череду эффектных — и, увы, лишающих шансов на очки — «крашей» открыла авария с участием трех автомобилей, которая вывела из борьбы одного из быстрых пилотов, Владислава Незванкина на Lada Vesta (Lada Sport Rosneft). Его партнер по команде Михаил Митяев при старте с пятой позиции отыграл пару позиций и поднялся на подиум. Перед ним на финише оказались две Хонды Civic — москвича Дмитрия Добровольского из «Нева Моторспорт» и Артема Кабакова из RHHCC Delphi Racing Team, выигравшего заезд.

У разных пилотов разные методы внутренней «настройки» на борьбу. Но вот такой способ, как у Анастасии Гришиной, — редкость.

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Кабаков был быстр и в воскресенье, в дождевых условиях прорвавшись сквозь сито «реверса» и миновав все коллизии (из одиннадцати стартовавших на финиш приехали только пятеро!), финишировал вторым. Третьим стал его напарник Николай Виханский, также на Сивике. Незванкину вновь не повезло — поначалу отдал лидерство Владиславу Марушко на Lada Granta, потом воспользовался ошибкой соперника и вновь вышел вперед, но на седьмом круге вылетел в гравийную ловушку. Зато Михаил Митяев при старте с последней позиции и отставании в целый круг на залитой дождем трассе показал несколько быстрейших кругов и, воспользовавшись автомобилем безопасности, догнал пелетон, обошел всех — и победил! По итогам всего уик-энда он стал вторым. Первый — Кабаков, а третье место досталось самому стабильному — Ефим Гантмахер на Subaru BRZ (Uspenskiy Rally Tecnica) оба раза финишировал пятым.

Веста — всему голова!

В самом мощном классе Туринг в Казани также доминировала марка Lada. Пилоты Lada Sport Rosneft Кирилл Ладыгин и Владимир Шешенин привели свои Весты на первое и второе места в субботу. Шешенин к тому же выиграл заезд в воскресенье, что едва было бы возможным без хорошей стратегии: на старте второго заезда его машина получила слики, а те, кто рассчитывал на дождь, в результате сильно теряли в темпе по ходу заезда.

Кирилл Ладыгин и Владимир Шешенин определенно считались фаворитами класса Туринг, однако даже после успешного для них четвертого этапа по сумме очков — на пятой и третьей позициях.

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В итоге Шешенин первый по итогам уик-энда. Вторым стал «молодой, да ранний» Клим Гаврилов на Seat Leon (Lukoil Racing +) — в субботу он был на финише шестым, а в воскресенье третьим. Но эту вторую ступень с ним разделили стазу двое! Дмитрий Брагин, пилотирующий Leon команды ТАИФ Моторспорт, несмотря на ошибочную шинную стратегию в воскресенье, еще в субботу создал хороший задел, финишировав третьим. Плюс Ладыгин, в воскресенье вылетевший в гравий, а позже дисквалифицированный за нарушение правил, но набравший много очков одной только субботней победой.

Когда загораются звезды

В Туринг-Лайт наконец-то пошли дела у чемпиона мира Алексея Басова (SMP Racing) — он стал лучшим на этапе, дважды приведя Volkswagen Polo на финиш вторым. Его напарник Денис Булатов был лишь десятым в субботу, но сложнейшую воскресную гонку выиграл — и в результате поднялся на вторую ступень подиума казанского этапа. А третье место — вновь за стабильность и упорство: Андрей Масленников на Ford Fiesta («Подмосковье Моторспорт») заработал в субботу третью позицию, а в воскресенье — пятую, причем буквально на последнем круге.

Руководитель серии СПМ РСКГ Олег Петриков вручает призы молодым пилотам класса Национальный Юниор.

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По концентрации драйва Национальный Юниор традиционно не отстал от старших классов. Нарождающаяся звезда юниорского зачета, Максим Корнилков из Перми, пилотирующий Калину коллектива Goltsova Racing, разбомбил в пух и прах соперников, оформив хет-трик: выигранная квалификация, первое место в обоих заездах и бонусы за лучшее время круга в обеих гонках! Владислав Середенко на Volkswagen Polo команды Akhmat Racing немногим уступил ему — второе и третье место в двух гонках и серебро по итогам этапа. Отлично себя проявил на домашней трассе Рустам Фатхутдинов, его Volkswagen Polo на финише в субботу был пятым, а в воскресенье — вторым.

Подведение итогов

Перед летними каникулами расстановка сил в классах СМП РСКГ такова. В зачете Национальный пока вне конкуренции Айдар Нуриев (Kia Rio, Fereks Racing), у него 143 очка. Ближайшие к нему — Андрей Петухов со 107 очками (Lada Kalina NFR) и Егор Санин (Lada Kalina NFR) с 95 очками. Зачет Суперпродакшн уверенно возглавляет Михаил Митяев (Lada Vesta), имея 153 очка. Второй и третий — пилоты команды Открытие на Subaru BRZ, Максим Чернёв и Ефим Гантмахер, заработавшие 134 и 106 очков соответственно.

В остальных классах конкуренция еще жестче. В Туринге лидирует Дмитрий Брагин (Audi RS3 LMS, ТАИФ Моторспорт) со 133 очками, но всего четыре очка ему уступает Владимир Шешенин (Lada Vesta); 106 очков у Алексея Дудукало (Seat Leon), идущего третьим. В Туринг-лайт лидерство на экваторе сезона у Тимура Богуславского (Peugeot 208, Nefis Racing), но конкуренты не дремлют: 104 очка у Дениса Булатова (Volkswagen Polo, SMP Racing) и 103 очка у Ильсура Ахметвалеева (Renault Twingo, Suvar Motorsport). В Национальном и вовсе вторую ступень промежуточного финиша делят двое — с результатом в 97 очков к летней паузе подошли Ирина Сидоркина (Volkswagen Polo, Академия ралли) и Максим Корнилков (Lada Kalina, Goltsova Racing). Лидирует тут Владислав Середенко, но отрыв невелик: у пилота команды AKHMAT Racing на Volkswagen Polo 111 очков.

Наглядные результаты воскресного сражения в классе Национальный: победа у Андрея Петухова, стартовавшего с седьмой позиции.

Подробные результаты всех классов представлены на http://рскг.рф/

Другие итоги: десять гонок за два дня, 102 участника и около 3000 болельщиков, среди которых вновь по входным билетам разыграли автомобиль Lada Kalina Drive Active.

Напоминаем, что гонки можно посмотреть не только живьем — на сайте smp-rskg.tv выложены записи всех заездов, а в конце недели на канале «Матч! Наш спорт» выйдут обзорные полуторачасовые передачи.

Следующий этап серии состоится 5–6 августа на автодроме Смоленское кольцо.

Текст и фото: пресс-служба СМП РСКГ/Иннокентий Кишкурно