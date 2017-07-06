РСКГ: жара и дождь на экваторе сезона

Калины против иномарок
Нынешнее лето богато на аномалии, и в Казани погода добавила остроты. С утра субботы над автодромом ходили тучи, но класс Национальный успел стартовать посуху. На сей раз пилоты на отечественной технике смогли дать бой иномаркам. Андрей Петухов привел свою Калину на финиш второй. Первым все же остался пилот Akhmat Racing Роман Агошков на Kia Rio, но на следующий день Петухов, прорываясь с седьмой позиции, умудрился выиграть напряженную гонку — и стал лучшим на этапе.
У Агошкова по итогам уик-энда — второй результат: в воскресенье он был на финише только десятым. Не повезло во второй гонке и Василию Кораблёву — жесткое столкновение с соперниками выбило его Калину из группы лидеров, а ведь казанский пилот команды «Парус» также претендовал на подиум по итогам двух гонок. Но в итоге третье место — у другого пилота на Lada Kalina. Стабильные выступления и очки за пятую и третью финишные позиции гарантировали Егору Санину (Lada Sport Rosneft) место на подиуме.
Аварии и рестарты
В классе Супер-Продакшн баталии получились даже более улётными — в прямом смысле слова! — нежели в Национальном. Несмотря на то, что собравшийся было дождь передумал и многие пилоты переобулись из дождевой резины обратно в слики уже на стартовой решетке субботней гонки. Череду эффектных — и, увы, лишающих шансов на очки — «крашей» открыла авария с участием трех автомобилей, которая вывела из борьбы одного из быстрых пилотов, Владислава Незванкина на Lada Vesta (Lada Sport Rosneft). Его партнер по команде Михаил Митяев при старте с пятой позиции отыграл пару позиций и поднялся на подиум. Перед ним на финише оказались две Хонды Civic — москвича Дмитрия Добровольского из «Нева Моторспорт» и Артема Кабакова из RHHCC Delphi Racing Team, выигравшего заезд.
Веста — всему голова!
В самом мощном классе Туринг в Казани также доминировала марка Lada. Пилоты Lada Sport Rosneft Кирилл Ладыгин и Владимир Шешенин привели свои Весты на первое и второе места в субботу. Шешенин к тому же выиграл заезд в воскресенье, что едва было бы возможным без хорошей стратегии: на старте второго заезда его машина получила слики, а те, кто рассчитывал на дождь, в результате сильно теряли в темпе по ходу заезда.
Когда загораются звезды
В Туринг-Лайт наконец-то пошли дела у чемпиона мира Алексея Басова (SMP Racing) — он стал лучшим на этапе, дважды приведя Volkswagen Polo на финиш вторым. Его напарник Денис Булатов был лишь десятым в субботу, но сложнейшую воскресную гонку выиграл — и в результате поднялся на вторую ступень подиума казанского этапа. А третье место — вновь за стабильность и упорство: Андрей Масленников на Ford Fiesta («Подмосковье Моторспорт») заработал в субботу третью позицию, а в воскресенье — пятую, причем буквально на последнем круге.
Подведение итогов
Перед летними каникулами расстановка сил в классах СМП РСКГ такова. В зачете Национальный пока вне конкуренции Айдар Нуриев (Kia Rio, Fereks Racing), у него 143 очка. Ближайшие к нему — Андрей Петухов со 107 очками (Lada Kalina NFR) и Егор Санин (Lada Kalina NFR) с 95 очками. Зачет Суперпродакшн уверенно возглавляет Михаил Митяев (Lada Vesta), имея 153 очка. Второй и третий — пилоты команды Открытие на Subaru BRZ, Максим Чернёв и Ефим Гантмахер, заработавшие 134 и 106 очков соответственно.
В остальных классах конкуренция еще жестче. В Туринге лидирует Дмитрий Брагин (Audi RS3 LMS, ТАИФ Моторспорт) со 133 очками, но всего четыре очка ему уступает Владимир Шешенин (Lada Vesta); 106 очков у Алексея Дудукало (Seat Leon), идущего третьим. В Туринг-лайт лидерство на экваторе сезона у Тимура Богуславского (Peugeot 208, Nefis Racing), но конкуренты не дремлют: 104 очка у Дениса Булатова (Volkswagen Polo, SMP Racing) и 103 очка у Ильсура Ахметвалеева (Renault Twingo, Suvar Motorsport). В Национальном и вовсе вторую ступень промежуточного финиша делят двое — с результатом в 97 очков к летней паузе подошли Ирина Сидоркина (Volkswagen Polo, Академия ралли) и Максим Корнилков (Lada Kalina, Goltsova Racing). Лидирует тут Владислав Середенко, но отрыв невелик: у пилота команды AKHMAT Racing на Volkswagen Polo 111 очков.
Подробные результаты всех классов представлены на http://рскг.рф/
Другие итоги: десять гонок за два дня, 102 участника и около 3000 болельщиков, среди которых вновь по входным билетам разыграли автомобиль Lada Kalina Drive Active.
Напоминаем, что гонки можно посмотреть не только живьем — на сайте smp-rskg.tv выложены записи всех заездов, а в конце недели на канале «Матч! Наш спорт» выйдут обзорные полуторачасовые передачи.
Следующий этап серии состоится 5–6 августа на автодроме Смоленское кольцо.
Текст и фото: пресс-служба СМП РСКГ/Иннокентий Кишкурно