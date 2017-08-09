Считается, женщины особенно подвержены воздействию рекламы. Отсюда и «мне опять нечего надеть» при полном шкафе. То ли дело спокойные, взвешенные мужские решения. Как бы не так! Мы внезапно полюбили кроссоверы, которых еще лет 15 назад и не было, но стоят ли они наших денег? Разбираемся и приглашаем к обсуждению.

Сегмент кроссоверов в России растет не первый год. А на что есть спрос, на то растет и цена. Так, может, мы переплачиваем за кроссовер? Не выгоднее ли приобрести автомобиль с другим типом кузова? Покупатели кроссоверов среди основных причин для покупки называют высокую посадку, большой дорожный просвет и стильную внешность паркетника. А еще очень часто они называют эти автомобили «джипами». Но внедорожные качества у большинства кроссоверов посредственные.

Полный привод

Если ваш путь на дачу лежит вот по такой дороге, то для того, чтобы преодолеть трудный участок, нужен рамный внедорожник или пикап. Кроссовер же здесь, скорее всего, застрянет. Или хлебнет воды при переезде речки. Достаточной величиной преодолеваемого брода обладают только полноценные внедорожники.

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Впрочем, подавляющему большинству автовладельцев серьезные внедорожные возможности машин не нужны. По данным производителей, даже большие внедорожники съезжают с асфальта всего лишь пару раз в год. Что уж говорить о премиальных кроссоверах вроде BMX X5 или Porsche Cayenne — их владельцы если и съезжают с асфальта, то только на обочину. Тем не менее, доля продаж полноприводных автомобилей в сегменте SUV, по информации агентства «Автостат», в первом квартале 2016 года составляла 78,5%. Оставшиеся 21,5% пришлись, как вы понимаете, на моноприводные кроссоверы. Причем их доля в последнее время уменьшается: в 2015 году этот показатель составлял 22,2%, а в 2014-м — 23,1%.

А вот в период с 2007 по 2013 год, по данным того же агентства, продажи моноприводников, наоборот, росли. И довольно существенно — с 7,1% до 22,4%. Этому есть объяснение. Тогда в Россию активно приходили китайские бренды, а они делали и продолжают делать ставку на переднеприводные SUV — вспомнить хотя бы Chery Tiggo FL. В сегменте компактных кроссоверов это обычная практика. Скажем, 85% покупателей Nissan Juke выбирали именно переднеприводный вариант. Да и львиная доля продаж такого популярного кроссовера, как Opel Mokka, тоже приходилась на моноприводные версии.

Рост доли полного привода в последующие годы можно объяснить, во-первых, резкой девальвацией рубля, когда население в спешке стало тратить деньги на покупку недвижимости и машин подороже. А во-вторых — выводом на рынок сразу нескольких популярных среднеразмерных кроссоверов: вот их-то предпочитают покупать именно в полноприводном исполнении. Скажем, в 2015 году появились обновленная Mazda CX-5, новое поколение Hyundai Tucson и соплатформенного Kia Sportage. Обновилась и Toyota RAV4. Однако в российском представительстве Тойоты заявили, что от переднего привода отказываться не планируют.

Действительно, часть покупателей, которая распробовала монопривод, уже не гонится за колесной формулой 4х4.

Один из самых популярных в России кроссоверов — Toyota RAV4. Его продают как с передним, так и с полным приводом. Chery Tiggo 3, в прошлом Tiggo FL, предлагают исключительно в переднеприводном варианте.

Спрос на моноприводные кроссоверы был и будет, хотя бы потому, что на покупке такой версии можно сэкономить. Скажем, переднеприводная Toyota RAV4 с двухлитровым мотором в 146 сил и вариатором (1 536 000 руб.) на 99 000 рублей дешевле такой же Тойоты, только полноприводной (1 635 000 руб.).

И если покупатель не намерен покорять бездорожье и передвигается только по городу, полный привод ему попросту не нужен. К тому же автомобиль со всеми ведущими будет тратить больше топлива в сравнении с аналогичной моноприводной модификацией при прочих равных.

Понимают это и производители, а потому в большинстве случаев предлагают доступную альтернативу полноприводным SUV. В результате на рынке появился целый пласт недокроссоверов, у которых вовсе нет модификации с приводом на все колеса. К ним примкнули и лифтованные хэтчбеки.

Дорожный просвет

Renault Sandero Stepway может похвастать вполне кроссоверным дорожным просветом — 195 мм (по нашим замерам — 205 мм под защитой двигателя). К слову, заявленный клиренс популярного кроссовера Hyundai Creta — 190 мм. Клиренс Chery Tiggo 2 — переднеприводного новичка этого года — составляет 186 мм. По грунтовке можно ехать смело.

Не считая обвеса из черного матового пластика, на котором менее заметны сколы и царапины, полученные при езде по пересеченной местности, такие машины напрочь лишены внедорожных качеств. Зато они дешевы (цена Sandero Stepway начинается от 599 900 рублей), обладают внушительным дорожным просветом, что позволяет им уверенно ехать по грунтовке, и при этом не уступают в комфорте обычным легковушкам. Даже АВТОВАЗ пытается держаться в тренде, предложив псевдокроссовер XRAY (от 549 900 руб.) и лифтованные универсалы — Lada Kalina Cross (465 800 руб.) и Lada Largus Cross (от 664 900 руб.). Cross-версии тольяттинских универсалов вполне могут стать альтернативой полноприводному SUV, если ездить по городу и на дачу. А полезного груза перевезут много больше. Кроме того, на подходе еще более вместительная Vesta SW Cross.

Дорожный просвет Калины Кросс — 183 мм при полной нагрузке (по данным производителя). По замерам ЗР этот показатель составляет 200 мм. Максимальный объем багажника лифтованного Ларгуса — 2350 литров. Хоть слона вози! Самая свежая новинка от АВТОВАЗа — Lada Vesta SW Cross. Заявленный производителем дорожный просвет приподнятого над дорогой универсала — 203 мм!

У седанов из Тольятти дорожный просвет тоже не маленький. По этому показателю они могут посоперничать с большинством кроссоверов.

Lada Vesta может похвастать дорожным просветом не меньше 178 мм при полной загрузке. Наши замеры показали 190 мм. Неплохо для седана. По паспортным данным клиренс Лады Гранты — 160 мм. Для сравнения: компактный кроссовер Peugeot 2008 имеет дорожный просвет в 152 мм. По данным производителя, Datsun on-DO имеет клиренс в 174 мм. В то же время дорожный просвет кроссовера Geely Emgrand X7 всего 171 мм.

Так что перед тем как покупать кроссовер, можно рассмотреть альтернативу в виде более дешевых лифтованных хэтчбеков и седанов.

Вместительность багажника

Если ездите преимущественно по городу и на дачу, можно рассмотреть и такой тип кузова, как лифтбек.

Скажем, заявленный дорожный просвет Шкоды Рапид (от 604 000 руб.) — вполне приличный: 170 мм. При этом объем багажника равен 550 литрам. Так зачем переплачивать за кроссовер?

Хочется большой багажник, хороший дорожный просвет и полный привод? Например, компания Skoda предлагает универсалы Octavia Scout и Superb Combi. Безусловно, они дороже большинства кроссоверов, потому скорее подойдут как альтернатива представителям SUV премиум-сегмента.

Skoda Octavia Scout (1 962 000 руб.). Дорожный просвет — 171 мм. Полный привод. Объем багажника — 670 литров. Идеальный кандидат на замену премиальному кроссоверу. Skoda Superb Combi (2 000 000 руб.) предлагает двухлитровый 280-сильный мотор, робот и полный привод. Объем багажника — 660 литров. Правда, дорожный просвет маловат, всего 148 мм. Но если покупаете кроссовер только из-за полного привода, вот хорошая альтернатива.

Так что в итоге? Для сравнения мы собрали в одной таблице данные по самым популярным моделям на рынке. Зная, какими качествами должен обладать ваш личный автомобиль, то есть какой дорожный просвет, объем багажника и тип привода действительно необходимы, вы можете подобрать для себя оптимальный вариант. А теперь взгляните на правый столбец — представляете, сколько можно сэкономить?

Название модели Позиционирование на рынке Привод Силовой агрегат Дорожный просвет, мм (в скобках замеры ЗР) Объем багажника, л (в скобках замеры ЗР) Цена от, руб. Toyota RAV4 Кроссовер Передний 2 л (146 л.с.), М6 197 (190)* 577 (404) 1 415 000 Hyundai Tucson Кроссовер Полный 2 л (149 л.с.), М6 182 (170)* 488 (364) 1 563 000 Hyundai Creta Кроссовер Полный 1,6 (123 л.с.), М6 190 (170)* 402 (324) 969 900 Hyundai Creta Кроссовер Передний 1,6 (123 л.с.), М6 190 (170)* 402 (324) 789 900 Hyundai Solaris Седан B-класса Передний 1,6 (123 л.с.), М6 160 (145)* 480 (424) 734 900 Renault Kaptur Кроссовер Полный 2 л (143 л.с.), М6 204 (205)* 387 (296) 1 059 990 Renault Kaptur Кроссовер Передний 1,6 л (114 л.с.), M5 204 (205)* 387 (364) 879 000 Renault Logan Седан B-класса Передний 1,6 (82 л.с.), М5 155 (145) 510 (400) 479 000 Renault Sandero Stepway Лифтованный хэтчбек B-класса Передний 1,6 (82 л.с.), М5 195 (205)* 320 (280) 639 990 Chery Tiggo 2 Кроссовер Передний 1,5 (106 л.с.), М5 186 420 759 900 Lada Largus Cross Лифтованный универсал (B+) Передний 1,6 (102 л.с.), М5 170** (210) 560*** 674 900 Skoda Rapid Лифтбек B-класса Передний 1,6 (90 л.с.), М5 170 530 (488) 604 000 Datsun mi-DO Хэтчбек B-класса Передний 1,6 (87 л.с.), М5 174 240 (244) 515 000 Volkswagen Polo Седан B-класса Передний 1,6 (90 л.с.), М5 163 (145) 460 (424) 599 900