Стоит ли переплачивать за кроссоверы — экспертиза ЗР

Считается, женщины особенно подвержены воздействию рекламы. Отсюда и «мне опять нечего надеть» при полном шкафе. То ли дело спокойные, взвешенные мужские решения. Как бы не так! Мы внезапно полюбили кроссоверы, которых еще лет 15 назад и не было, но стоят ли они наших денег? Разбираемся и приглашаем к обсуждению.

Chery Tiggo 2
Chery Tiggo 2

Chery > Tiggo 2

Hyundai Creta
Hyundai Creta

Hyundai > Creta

LADA XRAY
LADA XRAY

LADA > XRAY

Renault Kaptur
Renault Kaptur

Renault > Kaptur

Hyundai Solaris
Hyundai Solaris

Hyundai > Solaris

Renault Sandero
Renault Sandero

Renault > Sandero

Renault Logan
Renault Logan

Renault > Logan

Сегмент кроссоверов в России растет не первый год. А на что есть спрос, на то растет и цена. Так, может, мы переплачиваем за кроссовер? Не выгоднее ли приобрести автомобиль с другим типом кузова? Покупатели кроссоверов среди основных причин для покупки называют высокую посадку, большой дорожный просвет и стильную внешность паркетника. А еще очень часто они называют эти автомобили «джипами». Но внедорожные качества у большинства кроссоверов посредственные.

Полный привод

Если ваш путь на дачу лежит вот по такой дороге, то для того, чтобы преодолеть трудный участок, нужен рамный внедорожник или пикап. Кроссовер же здесь, скорее всего, застрянет.
Если ваш путь на дачу лежит вот по такой дороге, то для того, чтобы преодолеть трудный участок, нужен рамный внедорожник или пикап. Кроссовер же здесь, скорее всего, застрянет.

Или хлебнет воды при переезде речки. Достаточной величиной преодолеваемого брода обладают только полноценные внедорожники.
Или хлебнет воды при переезде речки. Достаточной величиной преодолеваемого брода обладают только полноценные внедорожники.

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Впрочем, подавляющему большинству автовладельцев серьезные внедорожные возможности машин не нужны. По данным производителей, даже большие внедорожники съезжают с асфальта всего лишь пару раз в год. Что уж говорить о премиальных кроссоверах вроде BMX X5 или Porsche Cayenne — их владельцы если и съезжают с асфальта, то только на обочину. Тем не менее, доля продаж полноприводных автомобилей в сегменте SUV, по информации агентства «Автостат», в первом квартале 2016 года составляла 78,5%. Оставшиеся 21,5% пришлись, как вы понимаете, на моноприводные кроссоверы. Причем их доля в последнее время уменьшается: в 2015 году этот показатель составлял 22,2%, а в 2014-м — 23,1%.

А вот в период с 2007 по 2013 год, по данным того же агентства, продажи моноприводников, наоборот, росли. И довольно существенно — с 7,1% до 22,4%. Этому есть объяснение. Тогда в Россию активно приходили китайские бренды, а они делали и продолжают делать ставку на переднеприводные SUV — вспомнить хотя бы Chery Tiggo FL. В сегменте компактных кроссоверов это обычная практика. Скажем, 85% покупателей Nissan Juke выбирали именно переднеприводный вариант. Да и львиная доля продаж такого популярного кроссовера, как Opel Mokka, тоже приходилась на моноприводные версии.

Рост доли полного привода в последующие годы можно объяснить, во-первых, резкой девальвацией рубля, когда население в спешке стало тратить деньги на покупку недвижимости и машин подороже. А во-вторых — выводом на рынок сразу нескольких популярных среднеразмерных кроссоверов: вот их-то предпочитают покупать именно в полноприводном исполнении. Скажем, в 2015 году появились обновленная Mazda CX-5, новое поколение Hyundai Tucson и соплатформенного Kia Sportage. Обновилась и Toyota RAV4. Однако в российском представительстве Тойоты заявили, что от переднего привода отказываться не планируют.

Действительно, часть покупателей, которая распробовала монопривод, уже не гонится за колесной формулой 4х4.

Один из самых популярных в России кроссоверов — Toyota RAV4. Его продают как с передним, так и с полным приводом.
Один из самых популярных в России кроссоверов — Toyota RAV4. Его продают как с передним, так и с полным приводом.

Chery Tiggo 3, в прошлом Tiggo FL, предлагают исключительно в переднеприводном варианте.
Chery Tiggo 3, в прошлом Tiggo FL, предлагают исключительно в переднеприводном варианте.

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Спрос на моноприводные кроссоверы был и будет, хотя бы потому, что на покупке такой версии можно сэкономить. Скажем, переднеприводная Toyota RAV4 с двухлитровым мотором в 146 сил и вариатором (1 536 000 руб.) на 99 000 рублей дешевле такой же Тойоты, только полноприводной (1 635 000 руб.).

И если покупатель не намерен покорять бездорожье и передвигается только по городу, полный привод ему попросту не нужен. К тому же автомобиль со всеми ведущими будет тратить больше топлива в сравнении с аналогичной моноприводной модификацией при прочих равных.

Понимают это и производители, а потому в большинстве случаев предлагают доступную альтернативу полноприводным SUV. В результате на рынке появился целый пласт недокроссоверов, у которых вовсе нет модификации с приводом на все колеса. К ним примкнули и лифтованные хэтчбеки.

Дорожный просвет

Renault Sandero Stepway может похвастать вполне кроссоверным дорожным просветом — 195 мм (по нашим замерам — 205 мм под защитой двигателя). К слову, заявленный клиренс популярного кроссовера Hyundai Creta — 190 мм.
Renault Sandero Stepway может похвастать вполне кроссоверным дорожным просветом — 195 мм (по нашим замерам — 205 мм под защитой двигателя). К слову, заявленный клиренс популярного кроссовера Hyundai Creta — 190 мм.

Клиренс Chery Tiggo 2 — переднеприводного новичка этого года — составляет 186 мм. По грунтовке можно ехать смело.
Клиренс Chery Tiggo 2 — переднеприводного новичка этого года — составляет 186 мм. По грунтовке можно ехать смело.

Не считая обвеса из черного матового пластика, на котором менее заметны сколы и царапины, полученные при езде по пересеченной местности, такие машины напрочь лишены внедорожных качеств. Зато они дешевы (цена Sandero Stepway начинается от 599 900 рублей), обладают внушительным дорожным просветом, что позволяет им уверенно ехать по грунтовке, и при этом не уступают в комфорте обычным легковушкам. Даже АВТОВАЗ пытается держаться в тренде, предложив псевдокроссовер XRAY (от 549 900 руб.) и лифтованные универсалы — Lada Kalina Cross (465 800 руб.) и Lada Largus Cross (от 664 900 руб.). Cross-версии тольяттинских универсалов вполне могут стать альтернативой полноприводному SUV, если ездить по городу и на дачу. А полезного груза перевезут много больше. Кроме того, на подходе еще более вместительная Vesta SW Cross.

Дорожный просвет Калины Кросс — 183 мм при полной нагрузке (по данным производителя). По замерам ЗР этот показатель составляет 200 мм.
Дорожный просвет Калины Кросс — 183 мм при полной нагрузке (по данным производителя). По замерам ЗР этот показатель составляет 200 мм.

Максимальный объем багажника лифтованного Ларгуса — 2350 литров. Хоть слона вози!
Максимальный объем багажника лифтованного Ларгуса — 2350 литров. Хоть слона вози!

Самая свежая новинка от АВТОВАЗа — Lada Vesta SW Cross. Заявленный производителем дорожный просвет приподнятого над дорогой универсала — 203 мм!
Самая свежая новинка от АВТОВАЗа — Lada Vesta SW Cross. Заявленный производителем дорожный просвет приподнятого над дорогой универсала — 203 мм!

У седанов из Тольятти дорожный просвет тоже не маленький. По этому показателю они могут посоперничать с большинством кроссоверов.

Lada Vesta может похвастать дорожным просветом не меньше 178 мм при полной загрузке. Наши замеры показали 190 мм. Неплохо для седана.
Lada Vesta может похвастать дорожным просветом не меньше 178 мм при полной загрузке. Наши замеры показали 190 мм. Неплохо для седана.

По паспортным данным клиренс Лады Гранты — 160 мм. Для сравнения: компактный кроссовер Peugeot 2008 имеет дорожный просвет в 152 мм.
По паспортным данным клиренс Лады Гранты — 160 мм. Для сравнения: компактный кроссовер Peugeot 2008 имеет дорожный просвет в 152 мм.

По данным производителя, Datsun on-DO имеет клиренс в 174 мм. В то же время дорожный просвет кроссовера Geely Emgrand X7 всего 171 мм.
По данным производителя, Datsun on-DO имеет клиренс в 174 мм. В то же время дорожный просвет кроссовера Geely Emgrand X7 всего 171 мм.

Так что перед тем как покупать кроссовер, можно рассмотреть альтернативу в виде более дешевых лифтованных хэтчбеков и седанов.

Вместительность багажника

Если ездите преимущественно по городу и на дачу, можно рассмотреть и такой тип кузова, как лифтбек.

Скажем, заявленный дорожный просвет Шкоды Рапид (от 604 000 руб.) — вполне приличный: 170 мм. При этом объем багажника равен 550 литрам. Так зачем переплачивать за кроссовер?
Скажем, заявленный дорожный просвет Шкоды Рапид (от 604 000 руб.) — вполне приличный: 170 мм. При этом объем багажника равен 550 литрам. Так зачем переплачивать за кроссовер?

Хочется большой багажник, хороший дорожный просвет и полный привод? Например, компания Skoda предлагает универсалы Octavia Scout и Superb Combi. Безусловно, они дороже большинства кроссоверов, потому скорее подойдут как альтернатива представителям SUV премиум-сегмента.

Skoda Octavia Scout (1 962 000 руб.). Дорожный просвет — 171 мм. Полный привод. Объем багажника — 670 литров. Идеальный кандидат на замену премиальному кроссоверу.
Skoda Octavia Scout (1 962 000 руб.). Дорожный просвет — 171 мм. Полный привод. Объем багажника — 670 литров. Идеальный кандидат на замену премиальному кроссоверу.

Skoda Superb Combi (2 000 000 руб.) предлагает двухлитровый 280-сильный мотор, робот и полный привод. Объем багажника — 660 литров. Правда, дорожный просвет маловат, всего 148 мм. Но если покупаете кроссовер только из-за полного привода, вот хорошая альтернатива.
Skoda Superb Combi (2 000 000 руб.) предлагает двухлитровый 280-сильный мотор, робот и полный привод. Объем багажника — 660 литров. Правда, дорожный просвет маловат, всего 148 мм. Но если покупаете кроссовер только из-за полного привода, вот хорошая альтернатива.

Так что в итоге? Для сравнения мы собрали в одной таблице данные по самым популярным моделям на рынке. Зная, какими качествами должен обладать ваш личный автомобиль, то есть какой дорожный просвет, объем багажника и тип привода действительно необходимы, вы можете подобрать для себя оптимальный вариант. А теперь взгляните на правый столбец — представляете, сколько можно сэкономить?

Название модели

Позиционирование на рынке

Привод

Силовой агрегат

Дорожный просвет, мм (в скобках замеры ЗР)

Объем багажника, л (в скобках замеры ЗР)

Цена от, руб.

Toyota RAV4

Кроссовер

Передний

2 л (146 л.с.), М6

197 (190)*

577 (404)

1 415 000

Hyundai Tucson

Кроссовер

Полный

2 л (149 л.с.), М6

182 (170)*

488 (364)

1 563 000

Hyundai Creta

Кроссовер

Полный

1,6 (123 л.с.), М6

190 (170)*

402 (324)

969 900

Hyundai Creta

Кроссовер

Передний

1,6 (123 л.с.), М6

190 (170)*

402 (324)

789 900

Hyundai Solaris

Седан B-класса

Передний

1,6 (123 л.с.), М6

160 (145)*

480 (424)

734 900

Renault Kaptur

Кроссовер

Полный

2 л (143 л.с.), М6

204 (205)*

387 (296)

1 059 990

Renault Kaptur

Кроссовер

Передний

1,6 л (114 л.с.), M5

204 (205)*

387 (364)

879 000

Renault Logan

Седан B-класса

Передний

1,6 (82 л.с.), М5

155 (145)

510 (400)

479 000

Renault Sandero Stepway

Лифтованный хэтчбек B-класса

Передний

1,6 (82 л.с.), М5

195 (205)*

320 (280)

639 990

Chery Tiggo 2

Кроссовер

Передний

1,5 (106 л.с.), М5

186

420

759 900

Lada Largus Cross

Лифтованный универсал (B+)

Передний

1,6 (102 л.с.), М5

170** (210)

560***

674 900

Skoda Rapid

Лифтбек B-класса

Передний

1,6 (90 л.с.), М5

170

530 (488)

604 000

Datsun mi-DO

Хэтчбек B-класса

Передний

1,6 (87 л.с.), М5

174

240 (244)

515 000

Volkswagen Polo

Седан B-класса

Передний

1,6 (90 л.с.), М5

163 (145)

460 (424)

599 900
* По защите двигателя;
** Автоваз указывает дорожный просвет при полной нагрузке;

*** В пятиместном исполнении.

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Безусловно, на выбор автомобиля при покупке влияет множество нюансов: например, нужна ли вам автоматическая коробка передач и какого типа автомат предпочесть. Важен и уровень оснащения, комфорта и т. д. Все так. Мы же хотели обратить внимание именно на имидж кроссоверов, созданный преимущественно маркетологами. В сравнении с реальностью он, мягко говоря, искажен.

Другими словами, выбирая кроссовер, не думайте, что вам априори достанутся вместительный салон и завидная геометрическая проходимость. По этим показателям альтернатив кроссоверу предостаточно. В большинстве случаев они еще и дешевле. Можно выбрать седаны, лифтованные хэтчбеки или универсалы. Последние наименее популярны у угонщиков, а значит, можно сэкономить и на покупке страхового полиса. Да и в обслуживании (к примеру, мойка кузова) все перечисленные варианты, как правило, обходятся дешевле кроссоверов.

Стоит ли переплачивать за кроссоверы — экспертиза ЗР

Стоит ли переплачивать за кроссоверы — экспертиза ЗР
Фото: Онлайн-редакция
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Комментарии (45)

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Чери Тигу поставили на главную фотку и упоминают ни к селу ни к городу.
А эта китайщина как была никому не нужна, так надеюсь и будет :)

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+8
Demitrius

Это про ЛаЖу Весту унивесрал был ваш спич, я так понимаю, Демагогиус:
«как была никому не нужна, так, надеюсь, и не будет»:)))

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0

Автомобильный рынок такой же как любой другой. Если что-то берут, значит цену надо поднимать. Все автопроизводители закладывают максимальную прибыль. Один начальник Ваза проболтался в сми, что себестоимость гранты около 70 т.р. В инете найдете. Так и с остальными машинами. Один госналог в стоимости авто уже треть стоимости. На японском сайте тойоты посмотрите сколько стоит камри и прадо. А в России предлагают только унылое гуано по цене бизнес класса. Причем корейское и наше гуано стало хуже китайского. Посмотрите статистику продаж в нормальных странах. И стыдно и обидно и завидно. Денег нет, но вы держитесь...

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-9
Лещенко Назар

1) И вы всерьез верите в эти 70 тысяч?
2) Что за госналоГ? Налоги бывают не государственные?
3) Гляну и посчитаю... Но вы готовитесь принести публичное извинение во враньё, если они там окажутся НЕ существенно дешевле чем у нас. Хорошо?

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+5
Lumi

Прочтите комментарии данного персонажа, вам сразу будет понятна цель его здешнего присутствия, и у вас все вопросы, к данной персоне, отпадут сами собой.

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0

Уважаемый автор, похоже, вообще не в курсе, что полный привод делают не только для того, чтобы ездить по бездорожью, по-иному бредовую фразу «если покупатель не намерен покорять бездорожье и передвигается только по городу, полный привод ему попросту не нужен.» никак не объяснить. Уважаемому автору вообще известно, что полный привод — это, например, старт и разгон без пробуксовок на любом покрытии, включая снег и лед? Что же до фразы «внедорожные качества кроссоверов посредственные» — тоже три раза ха. Посредственные по сравнению с чем? С рамными лифтованными внедорожниками? Да, разумеется. А вот по сравнению с легковушками далеко не посредственные, больший дорожный просвет, больший диаметр колес и лучшая геометрия делают свое дело. Очень странная статья, так и не понял, что хотел показать автор, когда сравнивал размеры багажников кроссоверов и седанов. Какой вообще смысл приводить размер багажника под полкой, когда ее можно снять и нагрузить багажник доверху? В седанах так сделать нельзя, именно поэтому в кроссовер в любом случае можно запихать больше груза. А трансформация салона? В седане вообще можно перевести что-то более-менее объемное, типа стиралки или шкафа? Разве что хэтчбэки/лифтбэки можно еще как-то рассматривать, но седан  — тупее типа кузова, извините не бывает.

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+24
MaMoHTuK

Походу автор пытался почаще упомянуть Чери Тигу, а всё остальное лепилось вокруг неё. Поэтому всё так уныло и получилось :)

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-2
MaMoHTuK

Про полный привод согласен. Но, как не грустно, мы покупаем, не то, что хотим, а то, что нам «впарят». Моя прихоть; добротный, средний универсал, с ходимостью не менее 300 ткм, просвет 200, МКП, классический, не броский дизайн. Полный привод только, если не сильно в доплату (не так, уж часто нужен, если честно).

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0
MaMoHTuK

Плюсанул-бы, но с мобилы никак

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+1
MaMoHTuK

В чем-то соглашусь, а в чем-то категорически нет. Вы мыслите понятием более-менее настоящего полного привода, сейчас же в 90% кроссоверов используется муфта с автоматической блокировкой и не менее чем в половине на её работу повлиять вообще не возможно. Что касается старта и разгона — всё далеко не так однозначно, каждую зиму вижу буксующие всеми 4 колесами кроссоверами. Тут электроника, шины играют заметную роль и часто наличие «полного привода» никак не влияет, а в некоторых случаях и идет в минус, когда таким образом зарываются сразу 4 колеса. По управлению — тоже есть вопросы, во-первых, в случае с моноприводом ты более менее знаешь как ведет себя автомобиль в случае заноса и как его стабилизировать, в случае с подключаемым полным приводом — это загадка даже для опытных водителей, какое там распределение момента по осям — известно только электронике, во-вторых, сам неоднократно попадал в ситуации, когда на скользкой дороге тебе надо повернуть или развернутся, но во время поворота «умная» электроника врубает заднюю ось и в итоге машина едет прямо. Про внедорожные качества — большая часть кроссоверов имеет клиренс 170–190 мм (некоторые и того меньше, а при установке защиты еще съедается 20–30 мм), малые ходы подвески, длинную базу, огромные свесы и бОльшую массу, из «внедорожного» у них остаются только заметно бОльшие колеса (хотя толку от 18–19" колес с асфальтовой резиной?) и полный привод (который, далеко не у всех достаточно полный). Да, где-то этого будет достаточно, а где-то легковушка B-класса с клиренсом в 150–160 мм проскочит легче.
Я не против полного привода, я за адекватный полный привод, который не работает как попало. Среди тех же корейцев — лучше выбирать монопривод, чем реализацию полного привода их маркетологами. У меня нет претензий к полному приводу Renault-Nissan, Subaru.
Про остальное согласен.
PS Владелец кроссовера.

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+4

Я вообще не понимаю почем все кинулись покупать кроссоверы, тем более такие, как Крета. Киа сид универсал за те же деньги — автомобиль совсем другого класса, с лучшим комфортом, вместимостью и прочими прелестями (камера, круизконтроль и прочее), Для меня все кроссоверы — уазики, для чего их покупает 90 % думаю только из-за «статуса», типа я на джипе.

Ответить#
+1
филин фил

В сиде-универсал сзади банально тесно, несмотря на то, что он универсал. В Крете сзади просторнее и удобнее. А покупать все кроссоверы кинулись из-за того, что не все по ровному асфальту ездят. Большой просвет и большие колеса позволяет съезжать с дороги, не замечать ям и неровностей. Там, где Вы будете трясясь за свою легковушку объезжать каждую ямку или скорость до нуля сбрасывать, владелец кроссовера даже скорость не изменит..

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+4
филин фил

Что не понятного? Не нравиться Киа Сид вот и покупают Крету. А в Крете что, камеры и круиза нет?

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+2
филин фил

Завидую людям с такими взглядами на жизнь — им никогда не приходилось ездить по дорогам, где Патриот уходит по капот под воду (и это в пределах города, заметьте) и топать пешком по раскише-заснеженной дороге чтобы попасть на свою дачу. Да, у меня через несколько домов ездят на Сиде-универсал. Только у них сезон заканчивается минимум месяца на два раньше и соответственно настолько же позже. И это всего лишь при том, что у меня не п/п, а только высокий клиренс. Сосед на Паджеро катает круглый год...

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+3

«Другими словами, выбирая кроссовер, не думайте, что вам априори достанутся вместительный салон и завидная геометрическая проходимость. По этим показателям альтернатив кроссоверу предостаточно.»
Выбрал Дастер 4х4. Автор, назовите хотя бы две альтернативы этому автомобилю, за ту же цену?

Ответить#
+3
Вершинин Сергей

Патриот и Хантер.

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+3

чета неправильно подобрали талбичку
а где лажа граната и лажа ведреста с кроссоверным просветом и багажниками которые не снились кроссоверам

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-3

Если до недавнего большой моноприводный трансформер Fiat Freemont стоил 1,1 млн. рублей, надо подогнать в РФ полноприводный и по нему ориентироваться в ценообразовании.
Вот вам и точка отсчёта.

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0
робот

спасибо за наводку, кстати. жаль только. что указанная цена теперь на б/у и продается их полторы штуки

Ответить#
0

Опять при сравнении не учитывают стоимость владения автомобилем. У полноприводного автомобиля стоимость владения выше чем у моноприводного.

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+4
Евгений

На сколько выше, на какие копейки? Открыл, к примеру, сетку ТО своего авто, так там вообще все цены одинаковые, независимо от привода.

Ответить#
0
MaMoHTuK

Если взять схожие по размерам Спортейдж и Сид универсал, то для Спортейджа ТО 90 будет стоить 30 000 р , а для Сида 12. Аналогично Рено Сандеро Степвей и Рено Дастер.

Ответить#
+1
Евгений

Как вы ловко жонглируете:)
Хотя бы в рамках одной модели считайте, даже там производитель нечетко цены на пп обозначает, иначе все это пустые прикидки ...

Ответить#
-1

Сидят там в своей не резиновой, философствуют. Вы вообще в курсе что за мкадом тоже люди живут? Клиренс и п.привод нужен чтоб нормально передвигаться при любом количестве снега на вечно не убранных дорогах страны, в которой пол года зима. А не ваша слякоть Московская.

Ответить#
+21

Кроссовер — это такая штука, которую придумали маркетологи, чтобы можно было продавать ее там, где ленятся строить и ремонтировать дороги.
По сути 95 процентам целевой аудитории кроссоверов от этого самого кроссовера нужен высокий клиренс, половине из этих 95% — АКПП.
Полный привод берут, тем не менее, где-то 30% из общего числа выбравших кроссовер, но не потому, что им это реально надо, а потому что их убедили, что в этом есть смысл.
А остальные 5% в итоге берут б/у рамный джип, потому что им реально надо в грязь.
Вообще, идеальным кроссовером для РФ могла бы стать ЛаЖа Веста унивесрал, если бы не два жирных «но»:
1. Это ЛаЖа.
2. Это ЛаЖа без АКПП и перспектив 4WD.
Такие дела.

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-7
Каплан Илья

Эту «лажу» создал Стив Мартин с альянсом Рено-Ниссан. Тут Ладой и не пахнет уже.

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+5
Топанов Евгений

ВАЗофилитикам расскажите. Они за свою ЛаЖу горой:)

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-12
Каплан Илья

Особенно про «ленятся строить дороги» порадовало. А, ничего, что у нас самая большая страна в мире при том, что более-менее плотно заселена только ее малая часть? Вы не думаете о том, что построить везде хорошие дороги и поддерживать их в таком состоянии — это попросту нереально, да и бессмысленно. А путешествовать по стране многим хочется.

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+2
MaMoHTuK

что-то вы недоговариваете в своем комментарии. гуглим «темпы строительства автодорог в россии„и получаем неутешительную информацию: „протяженность дорог в России с 2000 года даже упала с 535 до 525 тыс км. Вообще, если говорить о расширении дорожной сети, то с 2000 года по 2016 включительно в России было построено 47 тыс (без учета реконструкции имеющихся дорог). Текущие темпы ввода примерно в 7–8 раз ниже, чем в конце 80-х в РСФСР и составляют около 2–2.2 тыс км в год“. впрочем, наверняка полуправда вам удобнее, так?

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0
Strudel Van

Ему вранье удобнее. Ему за вранье денежки плачены:)

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0
Каплан Илья

30% полный привод — это только у Креты такие убоги продажи:)
Каптюр впаривает чуть больше 50%, Дастер же 93% с полным приводом ...
Так что не надо всех под хундаевскую гребенку мерить!!!
Веста универсал заполнит нишу, которую для них услужливо оставили в Рено и ей нафиг не нужен полный привод, так как он лишь сделает ее неконкурентоспособной на рынке.

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+9
. Catsoi

Это все зависит от ценообразования, сколько приходится за полный привод доплачивать, с каким двигателем доступен и все такое. В Крете вот за такие деньги 4х4 идет, за которые Крету вообще странно покупать.... А Дастер с полным приводом можно взять почти голый 1.6 на механике... Но в целом все равно Илья какую-то ахинею прогнал.. Никакими 30% в среднем по больнице, т.е. по всем кроссоверам не пахнет и близко. Меньше половины с полным приводом — это только городские компактные кроссоверы типа Крет, Кашкаев и. п.р. Все что размером побольше — Тигуаны, Спортэйджи, Икстрейлы  — большинство идет 4х4, а уж большие кроссоверы почти 100% полный привод..

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0
MaMoHTuK

Естественно цена все решает, не спроста же корейцы ввели тухлые версии с пп, хотели хотя бы за каптюром угнаться:)
ссылкассылка

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0
Каплан Илья

Кроссовер придумали, не маркетологи, а нелюбимый Вами ВАЗ. И назывался он Нива.

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+3
MaMoHTuK

придумать-то придумали. а вот то,что за 40 (!) лет он изменился чуть более, чем никак-это позор, я считаю.

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0

Как нашему народу мозги промыли, сначала с автоматом. Теперь 80% водителей когда я говорю, что езжу на ручке, смотрят на меня как будто я от церкви отрёкся. Теперь полный привод пропихивают мотивируя тем, что на дачу проще будет ездить, прокачаться зимой, садиться в автомобиль и так далее. В результате доля кредитов на машины более 50%, а люди как рабы платят за полный привод и высокий клиренс! Слава маркетологам.

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+5
Кулиненков Сергей

Правильно! Надо всем на 2107 ездить! У нее и АКПП нет, и полного привода, и дешевая как *овно!
А лучше вообше пешком ходить — дешевле!

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-17
Каплан Илья

Т.е. делать как ты?

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+5
Борисыч

«Делать как» — это фишка ВАЗофилитиков:)
Они постоянно в обсуждении жиденько обгаживаются:)

А мой 21074 уже почти три года как в утиль сдан:)

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-18
Каплан Илья

Но душевная травма, осталась навсегда!)))))))))))

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+14
Безымянный

Душевная травма у одноразовых безымянных проплаченных путриотических ВАЗофилов — от того, что ЛаЖа Веста официально слила. И оправдать этот слив ну никак не выйдет:)

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0
Безымянный

Естественно осталась, ведь при сдачи в утиль его из машины вынуть забыли))

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-1
Борисыч

Сурово же вас, путриотов, в утиль сдают — прямо вместе с тачками:)))'
Вы для своих хозяев — расходник, учитывайте это:)

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0
Кулиненков Сергей

У Вас, похоже, в голове все перемешалось. У нас не «полный привод пропихивают», как Вы изволили выразиться, а ровно наоборот — народ хочет и просит полный привод, даже там, где без него можно обойтись, а производители уже подтягиваются, следуя за спросом. Посмотрите комменты к обсуждениям икс-рея, когда он только вышел — каждый второй писал, дайте ему то же самое, но с полным приводом, когда будет полный привод и т.д. Аналогично и Веста Кросс — не успела выйти, как во всех обсуждениях а будет ли полный привод.. Там, где полный привод есть — обязательно обсуждается насколько он хороший, непременно получает г...а с лопаты вискомуфта и упоминается, что настоящий полный привод — это непременно парт-тайм... или же фулл-тайм с жесткой блокировкой, причем, желательно не одной. У нас, с нашими дорогами, климатом и т.д. — высокий клиренс и полный привод это если не необходиммые, то крайне желательные вещи для передвижения по стране и чтобы писать, что у нас это продается благодаря маркетологам — это надо быть на голову отмороженным.

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+1
MaMoHTuK

«спрос рождает предложение» — эту фразу мы все хорошо помним. но вот про «формирование спроса» потребителю знать не за чем. так ему спится слаще, не правда ли?

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0