Большинство новых щеток стеклоочистителей (в народе — дворники), как правило, справляются с работой вполне сносно. Но как долго они будут исправно нести службу? Чтобы ответить на этот вопрос, нам пришлось провести сотни часов в специализированной лаборатории и понаблюдать, как ведут себя дворники в длительных ресурсных испытаниях, эквивалентных среднестатистическому годовому пробегу.

Чисто не там, где убирают, а там, где дежурит дворник с ружьем!

Из наблюдений бывалых

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Дворники нужны всем и всегда. В них нуждается любая администрация, они присутствуют на всех автомобилях. При этом попытки заменить механические щетки чем-то более современным — ультразвуком или мощным обдувом — так и остаются попытками. Производители время от времени заявляют о каких-то инновациях, меняя каркасные конструкции на бескаркасные или гибридные, но суть остается неизменной: стекло чистят щетки на поводках.

Какие из них лучше? Новые дворники, как правило, справляются с работой вполне сносно, поэтому мы решили провести именно ресурсные испытания, которые обеспечивают износ щеток, эквивалентный износу при среднестатистическом годовом пробеге автомобиля. В испытаниях участвовало пятнадцать команд стеклоочистителей, в каждую из которых мы взяли по три одинаковых дворника (почему по три, расскажем чуть позже). В идеале хотелось, чтобы от разных производителей были представлены конструкции разных типов — каркасные, бескаркасные и гибридные. Но такой гаммой могут похвастать далеко не все. В итоге мы приобрели дворники семи брендов: Valeo (три типа), Bosch (два типа), Denso (три типа), Champion (два типа), Trico (три типа), Fenox (один тип) и Maruenu (один тип). Изделия последних двух брендов взяли, главным образом, из-за полярных цен — разбег почти в двадцать раз!

Когда-то у Москвичей, Волг и Жигулей крепление дворников было одинаковым по конструкции. А теперь — кто во что горазд. С одной стороны, хорошо: не каждый воришка снимет. С другой — плохо: не всякий владелец сам установит.

Для экспертизы выбрали самые распространенные типоразмеры: 500–510 мм. Такие дворники устанавливают на автомобили Лада Ларгус, Renault Logan, Renault Duster, Лада Самара, Chevrolet Niva, УАЗ Патриот и другие. На этих машинах передние дворники — одинаковой длины, в то время как на многих автомобилях они разные. Применяя очистители неодинаковой длины, автопроизводители стремятся увеличить площадь очистки ветрового стекла, но к нашим испытаниям это не имеет отношения.

Как испытывали и что проверяли

Методику испытаний мы разработали и опробовали еще несколько лет назад, когда впервые затеяли ресурсные испытаний дворников. Итак, у нас по три щетки каждой модели. Первая — так называемая референсная. Она не участвует в испытаниях, а послужит «печкой» в итоговом сравнении с двумя другими тестируемыми щетками. Вторая отправляется работать на износ. Это основная, самая продолжительная часть ресурсных испытаний. Дворник устанавливают на стенд, представляющий собой раму ветрового стекла (с вклеенным стеклом, естественно!) с приводом стеклоочистителей и омывающей системой. Периодически экспертная группа контролирует ход испытаний, фиксируя дробление (работа рывками) дворников (сверху или снизу, в каком положении поводка, при каком пробеге), а также качество очистки. Половину срока дворник ходит на водительской стороне, половину — на пас­сажирской. По 125 часов на каждой.

Этот скромный, без лоска, стенд вынес на своих плечах все наши ресурсные испытания.

По завершении «пробега» визуально оцениваем износ и нарушение целостности элементов каждой щетки.



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Кроме того, по методике положено гонять щетки и в реальных условиях — на автомобиле под дождем. Погода благоприятствовала: дождливых дней прошедшим летом было столько, что все дворники удалось испытать в равных условиях. Проверка на автомобиле не столь длительная, как на стенде, - всего по полчаса на водительской и пассажирской сторонах. В протокол заносили все замечания по аналогии с лабораторными испытаниями.

Третья щетка из каждого комплекта отправилась в климатическую камеру. Там она подвергалась пыткам при температуре +60 °C и —45 °C. Каждый тест длился 96 часов. Еще 100 часов на щетки воздействовало ультрафиолетовое излучение. Отметим, что у некоторых дворников есть индикатор старения — наклеенный кружок темного цвета, который под воздействием солнечного света в течение определенного времени желтеет. Пожелтел — пора менять по причине старения резины под действием ультрафиолета.

Далее все щетки — потертые на стекле, побывавшие в климатической камере, а также референсные — проходят так называемый сухой этап испытаний. Стекло подопытной машины покрывают специальным загрязнителем на меловой основе, после чего по нему поочередно прогоняют все дворники, каждый — по свежему покрытию. По оставленным дворниками полосам и непрочищенным зонам оценивают качество очистки.

В климатической камере Angelantoni (Италия) щетки проходят испытания не только холодом, но и жарой.

После пыток холодом дворник голыми руками не возьмешь. Как-никак —45°C. Чистить ему при такой температуре не требуется, но испортиться не имеет права.



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Теперь — об оценках. В испытаниях каждого вида дворник мог получить максимум 10 баллов. Конечно, любая экспертная оценка по определению субъективна, но при этом она вполне обоснованна. Ее часто используют на спортивных состязаниях, где невозможно измерить и сравнить метры или секунды, - от фигурного катания до прыжков в воду. Так и здесь: на всех этапах испытаний за любой «промах» мы вычитали из начальных 10 баллов по полбалла. «Промахи» каждого изделия перечислены в фотогалерее.

Стоит ли снижать оценку за невнятную инструкцию или удобство установки, когда основная цель испытаний — проверить ресурс изделия? Многие скажут: главное, чтобы дворник работал, а уж как его крепить и подходит ли он на мою машину, я и сам разберусь. Поэтому для тех, кто не считает нужным учитывать эти качества при выборе щеток, публикуем соответствующие результаты в таблице отдельным столбцом. И указываем промежуточный балл, оценивающий реальные способности дворника. А итоговый балл учитывает абсолютно все результаты нашей проверки. В обоих случаях мы указываем среднее арифметическое по всем замерам.

Те, кто не согласен с таким подходом, могут провести свой подсчет: мы указали на все недостатки, а оценивать их важность каждый может по-своему. Как обычно, напоминаем: наши выводы относятся к конкретной выборке товаров, а потому не могут использоваться для оценки всей продукции того или иного бренда в целом. В нашей фотогалерее мы расположили испытанные изделия в алфавитном порядке.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ОСНОВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ Каркасные Простота, самая низкая цена Неважная аэродинамика, низкая надежность шарниров, склонность к обмерзанию Распространенная «классическая» конструкция с несколькими коромыслами и большим числом шарниров. Резиновая лента расположена между двумя полосками нержавейки. Бескаркасные Самое низкое аэродинамическое сопротивление. Малая масса. Обмерзают не так сильно, как каркасные Высокая цена Резиновая лента в щетках такого типа расположена между широкими полосками пружинистой стали, имеющими прогиб. Гибридные Аэродинамика лучше, чем у обычных каркасных Дорогие, cклонны к обмерзанию Нечто среднее между каркасниками и бескаркасниками. Верхние коромысла — пластмассовые.

Что купить?

Как достоинство всех испытанных изделий отметим, что после пребывания в климатической камере никаких следов растрескивания или нарушения покрытия образцов, а также налета мы не обнаружили. Соответственно, на итоговую оценку эта проверка не повлияла.

Абсолютным чемпионом по сумме баллов оказался бескаркасный Valeo UM‑650. Последнее место занял Trico NeoForm NF‑500 — тоже бескаркасный. Выходит, что конструкция не дает полной гарантии успеха.

А если посчитать без учета столбца, в котором отражены удобство установки или наличие русскоязычного описания, и оценивать только рабочие характеристики? Тогда в лидеры выходит гибридный Trico Fit HF500. Аутсайдер не поменялся — это вновь Trico NeoForm NF‑500, бескаркасный.

Вот и получается, что и бренд не дает полной гарантии успеха.

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТА Чем хуже работают щетки, тем выше расход омывающей жидкости.

Время от времени снимайте щетки с автомобиля и мойте их теплой водой с мылом. Тогда шарниры прослужат дольше.

Старайтесь следить, чтобы поводок щетки держал ее перпендикулярно стеклу.

При установке дворников не допускайте, чтобы они стукались об уплотнитель стекла.

Время от времени смазывайте шарниры поводков силиконом.

Если стекло замерзло, не пытайтесь удалять обледенение, включив дворники. В таком режиме щетки долго не протянут.

При выборе новых щеток старайтесь не уходить от рекомендованных автопроизводителем штатных размеров. Увеличение длины сверх нормы снижает усилие прижатия, да и щетки могут цеплять друг друга. А короткая щетка сократит сектор обзора.

Теперь посмотрим с учетом соотношения качества и цены. В лидеры выходят простейшие каркасные щетки — Fenox Max Vision и Bosch Eco 50C. Последнее место при таком раскладе было очевидным еще до начала испытаний: отдать за каркасник Maruenu Gyraless ТW‑50 баснословные 2400 рублей мог только истинный исполин духа.

Так какие же щетки приобрести? Наши испытания показали, что ни один из трех типов конструкции не имеет каких-либо преимуществ априори (впрочем, как и бренд). Все стекло­очистители после стендовых испытаний снизили качество очистки. Поэтому, на наш взгляд, имеет смысл чаще менять дворники и не спешить разоряться на активно продвигаемые новинки. Простые каркасные конструкции если в чем-то и проигрывают, то только во внешности. Впрочем, и выглядят они не настолько хуже, насколько дешевле стоят. Единственное, на что стоит обращать внимание, - это применяемость дворника. Будет глупо, если не удастся установить щетку лишь потому, что она не рассчитана под вашу машину.

Какой дворник выбрали бы мы? Пожалуй, это Trico Fit HF500 и Bosch Eco 50C. Первый хорош по совокупности рабочих характеристик: гибридная конструкция лучше других выдержала наш марафон. Каркасник Bosch подкупает не только громким именем, ­но и отличным соотношением качества и цены.

Выбирайте. Мы открыли перед вами все карты.