6 легенд о тонировке фар и фонарей

Россия — прекрасная и удивительная страна. В ней живут пытливые и неравнодушные ко всему новому люди. По этой причине все бесполезное, вредное или глупое, что можно сделать со своим автомобилем, некоторые любители инноваций непременно сделают. Подчас не задумываясь и не осознавая — зачем. У группы «Ленинград» даже песня об этом есть.
Актуальное веяние — тонировка фар и задних фонарей. К ней прибегают, что поразительно, и владельцы «десяток» с клиренсом, близким к нулю, и потребители продукции немецкой «большой тройки». И это не только российская тенденция: вопросом «legal or illegal?» мучается и англоязычный интернет.
Легенда первая: тонировку светотехники придумали заводы
Сложно достоверно установить, откуда пошла эта мода. Сама идея уходит вглубь времен, когда единых ПДД еще не было, а понятие «задних фонарей» только формировалось. Скорее всего, изначально крашеную в разные цвета оптику применяли кузовные ателье, тем самым придавая неповторимый облик машинам.
Заводская тонировка оптики существует и поныне, и, поскольку проходит процедуру сертификации, признается законной всеми инстанциями. Утверждается, что это сложный технологический процесс — затенение некоторых участков рассеивателя, причем светопропускание от этого не страдает и полностью соответствует нормативам. Не исключено, что так оно и есть, но с поправкой: нормативам не всех стран. Из 250 стран мира пока только 82 подписались под Венской конвенцией о дорожном движении, принятой в 1968 году. В числе прочего она определяет цвет всех наружных световых приборов.
Россия подписалась. США — нет, поэтому там поворотники могут быть красными. А по нашим нормам задние фонари должны излучать красный свет, передние фары — белый или селективно-желтый, а все сигналы поворота — оранжевый. Прочие цветовые вариации целиком на совести тюнинговых фирм, мастеров-самоделкиных, а также таможенных органов, по каким-то причинам впустивших в РФ машины с неправильными фонарями, когда еще можно было что-то ввезти без обязательной кнопки ГЛОНАСС в машине.
Легенда вторая: в отличие от передних стекол, фары и фонари тонировать не запрещено
Многие порталы упоминают, что некий ГОСТ нормирует тонировку автомобильной светотехники. Вплоть до того, что тонировочный слой должен поглощать «не более 15% яркости излучения света». Если кто знает, где найти этот ГОСТ или хотя бы его номер, немедленно сообщите нам в редакцию. В реальности ни в одном документе нет четкого запрета или указаний по дополнительной тонировке осветительных приборов автомобиля. И в той же реальности наличие любого тонировочного слоя может послужить предлогом для штрафа.
ГОСТ Р 51709–2001 «Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки» сначала запрещал установку на рассеиватели любых дополнительных оптических элементов, в том числе пленки бесцветной или окрашенной, но затем этот пункт аннулировали. Идентичный абзац был в отмененном постановлении правительства № 720 «Об утверждении технического регламента о безопасности» (2009). А в действующем «Техническом регламенте Таможенного союза» такой оговорки нет.
При такой неопределенности мы наблюдаем море предложений — пленка, лак, краска. Открываем сайт первого попавшегося стайлинг-центра (три сервисных станции в Москве). В числе прочих услуг предлагается и затемнение любой оптики матовой пленкой разных цветов. Далее перечислены преимущества: ваш автомобиль станет индивидуальным, винил укрепляет и защищает фары от повреждений, не нужен специальный уход и, наконец (внимание!) — «Виниловая пленка снимается одним движением — это поможет избежать штрафа за тонировку фар». Другая фирма сообщает, что однозначно незаконна цветная тонировка задних фонарей. Третья: «на сегодняшний день тонировка передних фар пленкой категорически запрещена». И предлагает тонировку лаком. Абсурд!
По-хорошему, сотням фирм и магазинов по всей стране следует направить разъяснение прокуратуры: мол, вроде бы как не запрещена тонировка фар и фонарей в тех цветах, кои предписаны нормативами: красное — красным, белое — белым. А материалы иных расцветок подлежат конфискации. Но у нас предпочитают наказывать пользователей. Вероятно, так проще и удобнее.
Легенда третья: штраф за тонировку фонарей — небольшой
В мировой судебной системе наказание в значительной степени зависит от трактовки преступления. Такая же ситуация с тонировкой. Ни в КоАП, ни в «Перечне неисправностей», ни в «Основных положениях о допуске ТС» о ней не сказано. Но общие слова о светотехнике есть, и много.
В статье 12.5 КоАП упомянута только светотехника передней части автомобиля, а задней — нет. На самом деле это не мешает расценивать тонировку задних фонарей как несоответствие требованиям или неисправность, при которых запрещена эксплуатация. Такое же отношение будет и к инородной подсветке регистрационных знаков — номерам предписано белое освещение. Частичная тонировка оптики — самый краешек по контуру — тоже не проходит как легальная.
Далее, в зависимости от трактовки нарушения, возможны несколько вариантов. От 500 рублей (формулировка «ненадлежащий вид транспортного средства», та же самая, что и по отношению к грязным фарам) до лишения прав на 6–12 месяцев с конфискацией приспособлений (формулировка «световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям»). Конфискуют, правда, не сразу, а по решению суда. 500 рублей — много или мало? Для всех по-разному.
Легенда четвертая: бронирование фар пленкой — это не тонировка!
Защитить фары от сколов и царапин — мысль здравая. Однако законы запрещают, во-первых, вмешательство в конструкцию транспортных средств (установка не предусмотренных конструкцией предметов оборудования, влияющих на безопасность), а во-вторых, применение любого несертифицированного оборудования и материалов. Формально инспектор (если захочет) имеет право придраться даже к полностью прозрачной на вид пленке, поскольку параметры ее светопропускания ему неизвестны.
Таким образом, нам остается только просить у мастеров фирменной бронировки фар документ, подтверждающий, что прозрачная виниловая или полиуретановая пленка, налепленная на фары, влияет на светопропускание допустимым образом и сертифицирована в России (а не в Китае, который не подписывал Венскую конвенцию) именно для этих целей. Затем сделать с документа копию и возить с собой.
Легенда пятая: тонировка светотехники — это красиво и оригинально
Красота по определению вещь субъективная — то, что нравится одним, может вызывать отвращение у других. Поэтому здесь спорить бессмысленно. А насчет «оригинальности» достаточно беглого взгляда на форумы, где обсуждаются темы тонировки фар. Оригинальность такого рода подавляющим большинством автовладельцев оценивается (в смягченной форме) как глупость.
Автомобиль с кустарно затемненной светотехникой, быть может, нормально и даже круто выглядит днем. Но в темноте на таком ездить совсем не круто — он опасен и для окружающих, и для владельца, поскольку его плохо видно. Все, кто ездил ночью по дальним трассам, прекрасно знают, что в иных ситуациях недостаточно всей мощи штатного света — хочется добавить, а нечего. Так зачем эту мощь снижать?
Вещь вроде бы очевидная, и странно, что не все это понимают, в том числе сотрудники фирм, предлагающих черную тонировку всех ламп по кругу — им же самим потом ездить по одним дорогам бок о бок с постоянными клиентами. Представляете, что будет, если на пути у машины с тонированной оптикой окажется такой же индивидуалист с тонированными стеклами. Шансов увидеть друг друга на дороге и безопасно разъехаться у них почти нет.
Легенда последняя: ДПС неминуемо накажет вас за тонировку светотехники
Если бы так было, то давно не было бы ни спроса, ни предложения. А они есть. Стало быть, наказание недостаточно суровое.
Фото: из архива автора
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