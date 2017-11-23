6 легенд о тонировке фар и фонарей

С тонировкой передних стекол все водители давно разобрались. Что касается тонировки автомобильной оптики, то, похоже, перед нами редкий случай, когда нормативные документы темнят. И если тонировать все же можно, то как именно?

Россия — прекрасная и удивительная страна. В ней живут пытливые и неравнодушные ко всему новому люди. По этой причине все бесполезное, вредное или глупое, что можно сделать со своим автомобилем, некоторые любители инноваций непременно сделают. Подчас не задумываясь и не осознавая — зачем. У группы «Ленинград» даже песня об этом есть.

Актуальное веяние — тонировка фар и задних фонарей. К ней прибегают, что поразительно, и владельцы «десяток» с клиренсом, близким к нулю, и потребители продукции немецкой «большой тройки». И это не только российская тенденция: вопросом «legal or illegal?» мучается и англоязычный интернет.

Легенда первая: тонировку светотехники придумали заводы

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Сложно достоверно установить, откуда пошла эта мода. Сама идея уходит вглубь времен, когда единых ПДД еще не было, а понятие «задних фонарей» только формировалось. Скорее всего, изначально крашеную в разные цвета оптику применяли кузовные ателье, тем самым придавая неповторимый облик машинам.

Заводская тонировка оптики существует и поныне, и, поскольку проходит процедуру сертификации, признается законной всеми инстанциями. Утверждается, что это сложный технологический процесс — затенение некоторых участков рассеивателя, причем светопропускание от этого не страдает и полностью соответствует нормативам. Не исключено, что так оно и есть, но с поправкой: нормативам не всех стран. Из 250 стран мира пока только 82 подписались под Венской конвенцией о дорожном движении, принятой в 1968 году. В числе прочего она определяет цвет всех наружных световых приборов.

Рекламная завлекалочка фирмы Tinting Chicago на тему «как было — как стало». В Штатах подобная доработка фар более популярна, чем тонировка задних фонарей.

Россия подписалась. США — нет, поэтому там поворотники могут быть красными. А по нашим нормам задние фонари должны излучать красный свет, передние фары — белый или селективно-желтый, а все сигналы поворота — оранжевый. Прочие цветовые вариации целиком на совести тюнинговых фирм, мастеров-самоделкиных, а также таможенных органов, по каким-то причинам впустивших в РФ машины с неправильными фонарями, когда еще можно было что-то ввезти без обязательной кнопки ГЛОНАСС в машине.

Легенда вторая: в отличие от передних стекол, фары и фонари тонировать не запрещено

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Многие порталы упоминают, что некий ГОСТ нормирует тонировку автомобильной светотехники. Вплоть до того, что тонировочный слой должен поглощать «не более 15% яркости излучения света». Если кто знает, где найти этот ГОСТ или хотя бы его номер, немедленно сообщите нам в редакцию. В реальности ни в одном документе нет четкого запрета или указаний по дополнительной тонировке осветительных приборов автомобиля. И в той же реальности наличие любого тонировочного слоя может послужить предлогом для штрафа.

ГОСТ Р 51709–2001 «Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки» сначала запрещал установку на рассеиватели любых дополнительных оптических элементов, в том числе пленки бесцветной или окрашенной, но затем этот пункт аннулировали. Идентичный абзац был в отмененном постановлении правительства № 720 «Об утверждении технического регламента о безопасности» (2009). А в действующем «Техническом регламенте Таможенного союза» такой оговорки нет.

Американская фирма Xpel, выпускающая специальные защитные пленки, активно работает и в России. В числе прочего предлагает затемнить фары вот так. Цвет называется Bronze Smoke.

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При такой неопределенности мы наблюдаем море предложений — пленка, лак, краска. Открываем сайт первого попавшегося стайлинг-центра (три сервисных станции в Москве). В числе прочих услуг предлагается и затемнение любой оптики матовой пленкой разных цветов. Далее перечислены преимущества: ваш автомобиль станет индивидуальным, винил укрепляет и защищает фары от повреждений, не нужен специальный уход и, наконец (внимание!) — «Виниловая пленка снимается одним движением — это поможет избежать штрафа за тонировку фар». Другая фирма сообщает, что однозначно незаконна цветная тонировка задних фонарей. Третья: «на сегодняшний день тонировка передних фар пленкой категорически запрещена». И предлагает тонировку лаком. Абсурд!

По-хорошему, сотням фирм и магазинов по всей стране следует направить разъяснение прокуратуры: мол, вроде бы как не запрещена тонировка фар и фонарей в тех цветах, кои предписаны нормативами: красное — красным, белое — белым. А материалы иных расцветок подлежат конфискации. Но у нас предпочитают наказывать пользователей. Вероятно, так проще и удобнее.

Легенда третья: штраф за тонировку фонарей — небольшой

В мировой судебной системе наказание в значительной степени зависит от трактовки преступления. Такая же ситуация с тонировкой. Ни в КоАП, ни в «Перечне неисправностей», ни в «Основных положениях о допуске ТС» о ней не сказано. Но общие слова о светотехнике есть, и много.

В статье 12.5 КоАП упомянута только светотехника передней части автомобиля, а задней — нет. На самом деле это не мешает расценивать тонировку задних фонарей как несоответствие требованиям или неисправность, при которых запрещена эксплуатация. Такое же отношение будет и к инородной подсветке регистрационных знаков — номерам предписано белое освещение. Частичная тонировка оптики — самый краешек по контуру — тоже не проходит как легальная.

Одна из отечественных фирм охотно демонстрирует свои возможности, заверяя при этом, что «светопроницаемость НЕ меняется». Отметим, что предписанный нормативами цвет задней светотехники более-менее сохранен.

Далее, в зависимости от трактовки нарушения, возможны несколько вариантов. От 500 рублей (формулировка «ненадлежащий вид транспортного средства», та же самая, что и по отношению к грязным фарам) до лишения прав на 6–12 месяцев с конфискацией приспособлений (формулировка «световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям»). Конфискуют, правда, не сразу, а по решению суда. 500 рублей — много или мало? Для всех по-разному.

Легенда четвертая: бронирование фар пленкой — это не тонировка!

Защитить фары от сколов и царапин — мысль здравая. Однако законы запрещают, во-первых, вмешательство в конструкцию транспортных средств (установка не предусмотренных конструкцией предметов оборудования, влияющих на безопасность), а во-вторых, применение любого несертифицированного оборудования и материалов. Формально инспектор (если захочет) имеет право придраться даже к полностью прозрачной на вид пленке, поскольку параметры ее светопропускания ему неизвестны.

Крайне сомнительно, что окраска виниловых пленок никоим образом не изменяет характеристики светового потока. Но тогда получается, что установка таких пленок вне закона?

Таким образом, нам остается только просить у мастеров фирменной бронировки фар документ, подтверждающий, что прозрачная виниловая или полиуретановая пленка, налепленная на фары, влияет на светопропускание допустимым образом и сертифицирована в России (а не в Китае, который не подписывал Венскую конвенцию) именно для этих целей. Затем сделать с документа копию и возить с собой.

Легенда пятая: тонировка светотехники — это красиво и оригинально

Красота по определению вещь субъективная — то, что нравится одним, может вызывать отвращение у других. Поэтому здесь спорить бессмысленно. А насчет «оригинальности» достаточно беглого взгляда на форумы, где обсуждаются темы тонировки фар. Оригинальность такого рода подавляющим большинством автовладельцев оценивается (в смягченной форме) как глупость.

Владеть автомобилем, который чем-то не похож на другие, возможно, по-своему приятно. Но хоть кто-нибудь проверяет при этом, достаточно ли эта штука светит ночью? Сомневаюсь.

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Автомобиль с кустарно затемненной светотехникой, быть может, нормально и даже круто выглядит днем. Но в темноте на таком ездить совсем не круто — он опасен и для окружающих, и для владельца, поскольку его плохо видно. Все, кто ездил ночью по дальним трассам, прекрасно знают, что в иных ситуациях недостаточно всей мощи штатного света — хочется добавить, а нечего. Так зачем эту мощь снижать?

Вещь вроде бы очевидная, и странно, что не все это понимают, в том числе сотрудники фирм, предлагающих черную тонировку всех ламп по кругу — им же самим потом ездить по одним дорогам бок о бок с постоянными клиентами. Представляете, что будет, если на пути у машины с тонированной оптикой окажется такой же индивидуалист с тонированными стеклами. Шансов увидеть друг друга на дороге и безопасно разъехаться у них почти нет.

Британская компания Prestige Wrapping специализируется на творческой доработке именно престижных моделей. С цветовой гаммой работает аккуратно — Евросоюз относится к зоне действия Венской конвенции.

Легенда последняя: ДПС неминуемо накажет вас за тонировку светотехники

Если бы так было, то давно не было бы ни спроса, ни предложения. А они есть. Стало быть, наказание недостаточно суровое.

Фото: из архива автора