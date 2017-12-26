Ford Kuga из парка ЗР: смотрим на просвет

Шесть месяцев прослужила в редакции Kuga с турбодвигателем 1.5 мощностью 150 л.с. — с апреля по октябрь 2017 года. За это время она побывала на ТО и даже подкинула неисправность, что редкость для автомобиля с небольшим пробегом.

Ford Kuga

Ford Kuga Изготовитель «Форд Соллерс Холдинг»

Год выпуска 2016

В эксплуатации «За рулем» с апреля 2017 года

Пробег на момент отчета 22 000 км

Публикации в ЗР № 7, 2017

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Как-то раз после включения магнитолы центральный динамик громко зашипел. Кратковременное выключение зажигания не помогло. Шипение прекратилось лишь после длительной ночной стоянки. Подобные симптомы могут возникнуть и на других моделях марки Ford. Проблема не аппаратная, а программная и исправляется установкой новой версии прошивки. Однако сделать это можно только в официальном сервисе Ford, так как речь не о версии мультимедийной системы SYNC, которую владелец может обновить самостоятельно, а о прошивке аудиосистемы. Процедура бесплатная и занимает считаные минуты. После перепрошивки дефект больше не проявлялся.

Комментарий российского представительства компании Ford:

«Так как посторонние шумы в динамиках не влияют на эксплуатационные характеристики автомобиля, отзывная кампания не объявлялась. Неисправность устраняется установкой новой версии прошивки, которая проводится по гарантии и бесплатно для владельца автомобиля. Для этого следует обратиться к любому официальному дилеру, а при возникновении вопросов — на горячую линию Ford».

«Трансмиссионных» кнопок нет: на бездорожье тяга распределяется автоматически. Водитель может лишь отключить противобуксовочную систему.

При пробеге 15 000 км Kuga отправилась на плановое ТО. Заменили все фильтры и моторное масло Castrol Magnatec Professional 5W‑20. Расход масла за 12 000 км весьма интенсивной эксплуатации составил чуть меньше полулитра. Хороший результат. Расходники обошлись в 4900 рублей. Всего же за ТО‑1 отдали 8670 рублей.

Первую половину лета в бак Куги я заливал бензин АИ‑95. Во второй половине перешел на «девяносто второй», также рекомендованный производителем. Расход если и изменился, то в пределах статистической погрешности. В холодное время года с минимальными прогревами перед поездкой он составил в городе больше 14 л/100 км. Летом — около 12,5 литра на сотню. На трассе средний расход не превышал 10 л/100 км. Для довольно тяжелого автомобиля с гидромеханическим автоматом такой расход вполне ожидаемый.

Без инструментальных замеров почувствовать разницу в динамике разгона на разном бензине практически нереально. Но каждый заметит, что на «девяносто втором» двигатель работает чуточку громче.

Многие задаются вопросом: стóит ли приобретать более дорогую и более мощную 182‑сильную версию Куги — с этим же мотором, но с иной прошивкой его «мозгов»? Если сравнить графики внешней скоростной характеристики двигателей, нет никакой разницы по крутящему моменту и мощности вплоть до 4000 об/мин. Выше этой отметки у более мощной Куги полка предельного крутящего момента простирается чуть дальше, а у 150‑сильной она идет на спад.

350 мм от дороги до нижней точки заднего бампера — очень много! Можно вплотную подъезжать к любому бордюру, не опасаясь контакта. Под передним бампером около 250 мм. Тоже хорошо.

При повсе­дневной езде мало кто регулярно раскручивает двигатель до таких оборотов, и потому показатели динамики (да и расхода топлива) у этих версий ­субъективно сопоставимы.

А вот комплектации различаются. Более мощную Кугу оснащают 18‑дюймовыми колесами с шинами Continental ContiSportContact 5 размерностью 235/50. Шины показались шумноватыми, а наши шинные эксперты высказывали замечания по поводу курсовой устойчивости, управляемости при экстремальном маневрировании и комфортности. Действительно, на средненьком асфальте Kuga в ходовых поворотах норовит «спрыгнуть» с траектории, что не очень приятно.

В моторном отсеке всё покрыто солидным слоем грязи, хотя после ТО‑1, в ходе которого двигатель тщательно вымыли, автомобиль проехал всего 7000 км.

За полгода эксплуатации произошел только один контакт днища с землей. В результате изогнулся передний брызговик, изготовленный из мягкого пластика. Его удалось выправить, замены не потребовалось.

Полку багажника можно зафиксировать под задним сиденьем. Удобно, но сложить сиденье уже не получится.

Трехметровые гибкие облицовочные уголки и двухметровая панель ПВХ легко уместились в Куге.



Проезд «лежачих полицейских» на разум­ной скорости частенько оборачивается кратковременным срабатыванием системы ESP. Это может быть следствием излишней жесткости боковины шин. Куге с 150‑сильным мотором шины ContiSportContact 5 доступны только за доплату, а в базовом варианте ей положены 17‑дюймовые колёса с шинами Michelin более высокого профиля (235/55). К сожалению, обе испытанные нами Куги были обуты в Continental. Могу лишь предположить, что на Мишлене машина будет чуть комфортнее, особенно на плохой дороге.

Во время испытаний на роликах Kuga показала хороший результат, справившись даже с диагональным вывешиванием.

Кuga неплохо выступила на испытаниях систем полного привода. Без труда съехала с двух роликов, установленных под передними колесами, и даже преодолела диагональное вывешивание — правда, лишь с отключенной противобуксовочной системой. В итоге она опередила такие кроссоверы, как Hyundai Creta, Kia Sportage, а также Renault Duster и Kaptur. Отличный результат!

Кuga весьма удачно подходит на роль семейной машины. Она вместительна и комфортна, а большой дорожный просвет и толковый алгоритм работы полноприводной трансмиссии понравятся тем, кто часто ездит по плохим дорогам.