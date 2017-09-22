Картина, корзина, картонка: в Ford выяснили, что перевозят в автомобилях россияне

Вскоре закрывается дачный сезон, и компания Ford решила выяснить, что чаще всего перевозят в своих автомобилях владельцы, а также какими были самые необычные вещи, которые им приходилось загружать в машину.

Из крупных предметов российские автовладельцы чаще всего возили в машине холодильник/content/articles/901403-snimi-gruz-s-kryshi-ili-chto-by/, стиральную машину или телевизор (более трети опрошенных). Строительные материалы перевозили 21,4% автовладельцев, а габаритную мебель — 14,3%. Любопытно, что к габаритным «грузам» причислили родственников с друзьями и детьми — им хотя бы раз помогали 11,1% опрошенных. Почти столько же хотя бы раз перевозили спортинвентарь (9% респондентов).

Небольшой сенсацией оказалось то, что давно уже ставшие притчей во языцех и элементом фольклора рассаду и саженцы возили всего 3,3% опрошенных, здесь рассада уступила даже домашним животным (4,8%). А вот загружать под завязку автомобиль клубникой, арбузами и даже мясом приходилось 13,3% водителей. Примерно каждый пятый возил в машине воздушные шарики, причем многим они только мешают: «шарики больше сам не повезу, они летают по машине», отметил один из комментаторов.

Около 19% автовладельцев перевозили на автомобиле снегоход, лодку или мотоцикл. Еще одним сюрпризом стало то, что 7,2% участвовавших в опросе перевозили в машине медицинские импланты и/или органы для пересадки (7,2%). Еще 6,5% возили в салоне или в багажнике произведения искусства, 5,5% — экзотических животных, а 2,5% — чучела и манекены.

Забавно и то, что роботов (6,3%) в российских автомобилях можно встретить чаще, чем оборудование для карнавала или цирка (1,5%).

Самыми редкими грузами оказались сено и дрова, а также единичные ответы «две женские гипсовые статуи в полный рост», «копии оружия Великой Отечественной», «урна с прахом из крематория». Один из опрошенных признался, что совершил поездку в компании живых оленя и пони.

Ранее в Ford выяснили, что каждый третий водитель хотя бы раз засыпал за рулем.

Некоторые российские водители возят в багажнике автомобиля не только груз, но и детей.

Фото: Ford