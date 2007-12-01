МОСКВА – БРАТИСЛАВА – МОСКВА

В пробег отправились четыре машины с экипажами из журнаВ листов «Издательства «За рулем». Загрузив в просторные багажники Peugeot пачки наших изданий, покидаем Москву, впереди нас ждут 4400 километров по России, Украине и Словакии. О том, что подъезжаем к границе, стало понятно по огромной веренице грузовиков. Именно здесь и уходит время на заполнение декларации и проверку документов. Но стоило таможенникам увидеть наклейки на машинах, как на лицах появилась улыбка, и первый же вопрос был : «Журналы подарите?»

После российской границы процедура повторилась на украинской – снова заполняем декларацию, и, опять же, закрытая на замок граница открывается перед нами, лишь только узнают, что мы из «Издательства «За рулем».

Киев встретил нас салютом в честь юбилея освобождения от фашистов. Заезжаем на СТО в BlueBox Peugeot, хотелось лишний раз убедиться, что все в порядке. Осмотр не занял много времени, и снова в дорогу. Больше четырехсот километров, около двухсот из которых – отличная четырехполосная магистраль. Дорога сужается, но качество полотна остается хорошим и позволяет двигаться быстро, а зря – украинские гаишники не дремлют. Как всегда выручают журналы, к которым инспекторы питают нежные чувства. Получив устное предупреждение и напутствие на дорогу, добираемся до Львова.

На следующий день мы уже в Словакии. Дорога идет к Братиславе, и вот мы уже в Трнаве, где расположен автогигант PSA Peugeot Citroen. Построенный в 2006 году, он стал основным поставщиком Peugeot 207 в Россию. Сегодня на заводе трудится 3300 сотрудников, но в ближайшее время будет еще больше, так как к Peugeot добавится Citroen. Сталь для кузовов доставляется из Австрии и Германии, а агрегаты из Франции. За две смены с конвейера сходят 834 машины, полная сборка одной занимает два дня.

Дорога домой показалась короче, хотя преодолевали перевалы Татр, Карпат и заснеженную Украину. Peugeot Partner с честью выдержал испытания – об этом в следующем номере «Рейса».

(Полный текст статьи читайте в журнале "Рейс" №10, декабрь, 2007 г.)