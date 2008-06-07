Путевой дневник

Наследие Страны Советов

Таможенники и пограничники, узнав о цели путешествия, не скрывали интереса к нашим авто, однако изрядно поморозили и помучили нас. Одесситы были более приветливы, но подождать парома все-таки попросили. Чтобы не тратить время впустую, решили посетить Республику Молдова. В Кишиневе не нашли ни одной вывески, ни одного указателя на русском языке, хотя родная речь вокруг звучала. Теплый прием друзей, небольшая экскурсия по столице и окрестностям - и в обратный путь, в Одессу.

Мы уже прошли пограничный контроль, а украинские таможенники еще час ходили вокруг наших машин, думая, разгрузить их для проверки или нет...

Турция

Босфор просто очаровал. Старинные крепости, величественные и почти невесомые мосты. Казалось, мы попали в сказочную страну. На берегу нас ожидало новое испытание: турецкая таможенная служба не нашла данных производителя автомобилей Chevy Niva: «Chevrolet знаем, это Америка. «Нива» - это Россия. А вот Chevrolet Niva – не знаем». Пришлось познакомить. Подвели к автомобилю, открыли капот, читаем: «GM - АВТОВАЗ, сделано в России по лицензии АВТОВАЗ». Отпустили!

После общения с таможней побродили по старой части Стамбула. Под мостом Галата через бухту Золотой Рог множество ресторанов и кафе, где подают главным образом блюда из морепродуктов. Тонкий аппетитный запах так и манит посидеть там вечером, послушать местные песни, наслаждаясь видом на Золотой рог, Босфор и храм Айя-София.

Преодолев горный перевал высотой 1300 м над уровнем моря и 800 км ночной трассы, к утру мы достигли центра туристической Турции – Анталии. По дороге к нам присоединился еще один участник пробега - представитель завода-производителя GM - АВТОВАЗ Артем Дыбо.

Дальнейший путь пролегал по горной дороге до границы с Сирией. Серпантин длиной 400 км, с крутыми поворотами, где скорость необходимо было снижать до 10 км/ч, а порой и вовсе останавливаться при встрече с длинномером, держал в напряжении около девяти часов…

В Кили приятно удивило отношение полицейских, которые помогли команде разобраться с парковкой и отелем. Утром на стоянке нам дали возможность воспользоваться ямой для проверки технического состояния автомобилей.

Пожалуй, первое государство на нашем пути, представителей которого все устроило сразу - только плати. И на том спасибо, сказали мы. И въехали в Сирийскую Арабскую Республику. Колонна направилась в столицу - Дамаск, один из красивейших древних городов мира, ранее его называли «Глаз Востока». Накануне нас предупредили о том, что фотосъемка, а тем более съемка на видео в Сирии, - дело небезопасное, дескать, здешняя власть не приветствует. Однако мы снимали все подряд, и только однажды полицейский возле городской мечети, увидев направленную на него камеру, погрозил нам пальцем.

Хамедия - 800-метровая улица в Старом городе, под сводчатой высоченной крышей, с рядами двухэтажных лавок с двух сторон. Чего тут только нет - ковры, палантины, наргиле и сирийские тапочки, пряности, благовония и восточные сладости.

Мы посетили центральную городскую мечеть Омейядов. Передать словами захлестнувшие нас эмоции трудно - Восток надо видеть.

Следующим утром мы отправились в Иорданию. Границу с Сирией прошли на удивление быстро, к туристам там спокойное, ровное отношение. Вместе с нами проходили пограничный контроль байкер из Канады и турист-одиночка из Германии.

Иордания

Кто не видел Петру, тот зря приезжал в Иорданию - к такому выводу пришли все участники рейда после посещения этого уникального города в скалах. Горы, в которых вырублены старинные дворцы Петры, необычайно красивы: розовые, «сложносочиненной» породы, изрезанные ветром, водой и временем.

Остановку на ночь сделали в Аквабе – небольшом портовом городке на юге Иордании. Команде хотелось побывать на Мертвом море. Это удивительное место - берег из соли, соль лежит пластами, все, что попало в море, обрастает солью и становится похожим на коралл.

Наутро мы отправились в порт для погрузки на паром, который должен был перенести нас через Красное море в Египет.

По правилам местной таможни за автомобиль, на котором вы путешествуете, необходимо внести залог - весьма, кстати, существенную сумму. Как ни пытались договориться об исключении, улыбчивый и учтивый офицер был неумолим.

Популярное место отдыха, Египет, тем не менее, является одной из сложнейших стран для самостоятельного путешествия. Здесь ограничено движение туристов на личных автомобилях. Местным жителям нельзя приглашать иностранцев на ночлег. Не разрешено ночевать в пустыне или на берегу моря. Если вы решитесь игнорировать правила, будете играть в кошки-мышки с местными полицейскими.

Каир – автомобильная столица Египта. Подъезжая к городу, мы обратили внимание на странное поведение местных водителей: беспричинное моргание фарами и постоянное звуковое сопровождение сигналами вызывало недоумение. Оказалось, здесь никто не соблюдает правил дорожного движения, не обращает внимания на дорожные знаки и сигналы светофоров. Мы мужественно преодолели этот беспредел.

Проезд по Асуанской плотине, которую 40 лет назад построили россияне, платный (по-английски High Dam, по-арабски Sadd El-Aali). Рядом, на восточном берегу, порт, откуда ходит пароход в Судан.

Границу Египта с Суданом на суше легально пересечь невозможно. Это запрещено обоими государствами. Поэтому на пароме по Нилу мы отправились в Судан до Вади-Халфа и Атбары.

Судан

Самую большую страну Африки не часто посещают путешественники. Дорога через пустыню размечена столбиками, чтобы не заблудиться, но у нас была навигация.

Фотографировать разрешено все, что захочется, но местные жители снимать себя не разрешали.

Эфиопия

Абиссиния - цитадель христианства на Черном континенте, это всегда сближало ее с Россией. Если остановиться, заглушить моторы машин и прислушаться, можно услышать настоящий голос Африки: пение птиц перекликается с фырканьем бегемотов, трубным ревом слонов, визгом обезьян, всплесками воды и стрекотанием сверчков.

Для жителей Эфиопии увидеть машины с европейцами - целое событие. На каждой остановке вокруг собирается толпа мальчишек. В стране вообще нет дорог - в нашем понимании. Хорошей считается дорога, на которой есть асфальт, но это отнюдь не означает, что он хорошо и ровно положен. Максимальная скорость, с которой можно двигаться по такой трассе, не превышает 60 км/ч. По местным меркам - прокатиться с ветерком.

Джибути

Черные поля лавы, естественные вулканические дымоходы, обычные для Восточно-Африканской зоны разломов - все это можно увидеть на данном крошечном участке африканской земли. И одновременно - безлюдное морское побережье. Джибути, по сути, морская держава, потому что на территории этой маленькой страны расположен важнейший порт Африки. Страна практически состоит только из города-порта Джибути. Дороги здесь тяжелые, тряска изматывает. Однако, когда наше путешествие подошло к концу, к радости, что возвращаемся домой, примешивалось чувство грусти. Очень хочется повторить маршрут.