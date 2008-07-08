Затерянный мир

Комплекс «Торбово» – уникальное место, аналогов которому не сыщется, пожалуй, не только в Черноземье. Впервые «Маршрут выходного дня» привел нас в такое место, где теряешь дар речи – настолько красиво. Дикая красота леса, искусно совмещенная с дизайнерским ландшафтом, производит впечатление затерянной в глуши сказки. «Торбово» – это не только место отдыха, там удобно проводить деловые переговоры, VIP-рауты, корпоративные мероприятия. Однако прежде всего это рай для охотников – затерянный мир, как в книге Артура Конан Дойла, в котором свой отдельный биоценоз.

Немного истории

Некогда Екатерина Великая пожаловала своему придворному Енину 5000 десятин земли. Будучи нерадивым хозяином, Енин большую часть подаренного проиграл, однако часть в виде приданого дочери перешла к мещанину Торбову. Он построил на этих землях добротный кирпичный дом рядом с большим прудом, водяную мельницу и даже посадил роскошную липовую аллею, сохранившуюся до сих пор. За местом, где стояла усадьба, закрепилось название Торбово. Поместье существовало до 1924 года, затем на месте бывшей усадьбы был участок лесхоза, а потом барак. В начале 70-х люди отсюда окончательно ушли. Остались старые захламленные развалины, а на месте пруда XIX века была лишь грязная лужа.

Новые владельцы в 1999 году взялись за дело всерьез. Идея была в том, чтобы построить место для деловых встреч «без галстуков», имеющее все приличествующие русским традициям атрибуты – баню, охоту, рыбалку, при этом с сервисом европейского уровня.

Маленькое лесное озеро расширили и превратили в прекрасно оформленный экологичный водоем (по всем показателям он сейчас один из самых чистых области) площадью 2,7 га с максимальной глубиной 6 м и водоизмещением 100 тыс. куб. м. По гидрологическому режиму происходит 2,5-кратный водообмен в течение года.

В озеро запустили несколько видов рыб: карпа, толстолобика, щуку, сома, белого амура, бестера, линя, карася и форель. Если смотреть с балконов шале, то видно, как движутся в прозрачной воде темные силуэты.

Для желающих искупаться оборудованы мостки со сходнями и небольшой пляж с пологим заходом в воду, засыпанный крупным кварцевым песком.

Есть лодки для прогулок по воде. Любителям рыбалки здесь раздолье!

За высоким забором

Сегодня «Торбово» – это 127 га леса, огражденного от окружающего мира высоким забором. Территория охраняется, так что гости могут быть уверены в конфиденциальности и безопасности. По живописным дорожкам, проложенным в лесу, можно гулять часами, обнаруживая все новые и новые укромные уголки, беседки, подвесные мостики и специально оборудованные места для пикников. Часто можно видеть, как на дорожки выходят лани и косули.

Гости комплекса размещаются в двухэтажном комфортабельном коттедже и в двухэтажном гостевом доме, расположенных на берегу озера в центре комплекса. В коттедже на первом этаже кухня, прихожая, обеденный зал на 10–12 мест, сауна и бассейн с противотоком. На втором этаже четыре спальни с двуспальной кроватью в каждой, оформленные в различных стилях: «Восточная», «Зеленая», «Розовая» и «Охотничья». Две из них («Зеленая» и «Охотничья») имеют собственные санузлы с душевыми кабинами. У «Охотничьей» также свой балкон с видом на озеро.

В гостевом доме (шале) восемь номеров (президентский люкс, люкс, три так называемые студии и три стандартных номера) с двуспальной кроватью, две сауны, банкетный зал на 50 человек. В каждом номере собственный санузел с душевой кабиной, холодильник, телевизор, DVD-проигрыватель и кондиционер. Водоснабжение (горячая и холодная вода) в коттедже и гостевом доме круглосуточное. Питание готовится профессиональными поварами из продуктов, заказанных гостями, с учетом их пожеланий. Стол накрывается по «домашнему» типу, без фиксированных порций.

Охотничий рай

Официальный статус комплекса «Торбово» – частное охотничье хозяйство замкнутого типа. Это значит, что животный мир закрытой территории комплекса никак не связан с окружающим его лесом. Благодаря этому охотничий сезон здесь не ограничен периодами открытия охоты и длится весь год на законном основании. О чем еще мечтать охотнику?

Охота в «Торбово» только индивидуальная, «с подхода» или с вышки, с обязательным сопровождением егеря. Можно использовать нарезное, гладкоствольное или иное разрешенное оружие, например арбалеты. Такого изобилия зверей вы не найдете ни в одном природном биоценозе – только в «затерянном мире» «Торбово». Кабан, лань, косуля обитают на территории комплекса, остальные могут быть завезены специально для охоты по предварительной договоренности. Хотите подстрелить африканского буйвола в 40 км от Воронежа? Никаких проблем! А потом опытные таксидермисты по вашему желанию изготовят чучело, или голову с рогами, или декоративную шкуру, или просто рога...

... Дороги и цены

Комплекс «Торбово» располагается примерно в 40 км от Воронежа. Проезжаем по тамбовской трассе село Бабяково – через 6,5 км правый поворот на Орлово, а затем следуем транзитом по главной дороге через Орлово, Парижскую Коммуну и Малую Приваловку. В Малой Приваловке левый поворот на поселок Краснолесный, заповедник – далее следуем прямо, переезжаем одноколейную ж/д – через 1 км бетонный мост через реку Усманку, через 300 м справа въезд на центральную усадьбу Воронежского заповедника, через 1,5 км поворот влево на грунтовую дорогу (это единственный левый поворот на данном участке), через 250 м пересекаем одноколейную ж/д дорогу, через 150м дорога разветвляется на четыре направления (следовать по крайней правой дороге), через 3 км парадные ворота «Торбово». Вся дорога занимает максимум 40 минут.

Цены на отдых в «Торбово» не назовешь низкими – впрочем, и запредельными тоже. Высокое качество услуг вполне компенсирует расходы. Полный прайс-лист можно скачать на сайте комплекса – www.torbovo.ru, а мы приведем несколько цифр просто для справки.

Одноместное размещение в номере типа «Стандарт» – 5000 рублей в сутки.

Одноместное размещение в номере типа «Люкс президентский» – 15 000 рублей в сутки. Аренда коттеджа для проживания (банкетный зал, бассейновый зал, сауна, четыре номера (спальни) – 26 000 рублей в сутки.

Охотничьи услуги:

сопровождение егерем – 1200 рублей за выход.

Кабан-сеголеток весом от 25 до 40 кг – 10 000 рублей.

Як, вес 250–400 кг – 40 000 рублей.