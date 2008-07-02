Из городской суеты

В пределах автомобильной досягаемости жителей Воронежа ждет довольно много мест отдыха – прекрасные природные условия располагают. Одно из таких мест – турбаза «Колос».

Расположенная на берегу реки Усманки, в прекрасном густом лесу, турбаза предназначена прежде всего для тихого семейного отдыха на природе. Чистый песчаный пляж, теплая вода, здоровый сосновый воздух и хорошая рыбалка – вот практически и весь набор развлечений для отдыхающих.

Кому-то это может показаться скучным, но гораздо большее количество людей ищут в отдыхе как раз тишины и покоя. Отличное место, чтобы забыть о городской суете, отключить телефон и просто наслаждаться солнцем, речкой и пением птиц.

В таких местах отдыхаешь даже лучше, чем на шумных курортах.

Добраться до турбазы на автомобиле несложно – с окружной дороги сворачиваем по указателю на кордон Кожевенный, а проехав его, на всех развилках ищем таблички «Колос». Извилистая, узкая, но асфальтированная дорога, петляющая по лесу, вполне проходима, хотя на последних километрах качество покрытия довольно сомнительное. Для автомобилей отдыхающих оборудована охраняемая стоянка.

Номера рассчитаны на самый разный уровень достатка: цены – от 250 рублей с человека в сутки в летнем домике без особых удобств до 2000 рублей за комфортабельное бунгало. Трехразовое питание в столовой обойдется еще в 200 рублей с человека. На территории работает буфет, где можно приобрести мороженое и напитки. На пляже можно взять напрокат лодку или катамаран и прогуляться по живописной реке, с удочкой или без. Вечером на красивой поляне проходит дискотека.

Конечно, любителям шумных развлечений и светской жизни такой отдых может показаться скучноватым, но, для того чтобы избавиться от стрессов городской жизни, нет ничего лучше.