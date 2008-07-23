Под парусом

Прогулки под парусом сейчас в основном ассоциируются с роскошными яхтами. Однако паруса отнюдь не прерогатива одних только миллионеров.

Александр из тех энтузиастов, которых не останавливает не только отсутствие миллионов на банковском счету, но и удаленность от моря. Для влюбленного в паруса это все мелочи. Собрав вокруг себя несколько единомышленников, он организовал небольшой яхт-клуб, где лодки изготавливают из стеклопластика и сами шьют паруса из обрезков рекламных баннеров. Ради жизни на воде Александр бросил работу на заводе – и ни разу не пожалел об этом. Для финансового обеспечения своего хобби он катает всех желающих на своих лодках не только летом, но и зимой – на парусных буерах по льду.

Пусть город Воронеж и далеко от моря, но для небольших легких лодок вполне хватает просторов водохранилища и реки Воронеж.

Обычно на ходу четыре лодки, на три из них можно взять двух-трех пассажиров, а четвертая побольше – на шесть-восемь человек. Как результат – компания из полутора десятков друзейтоварищей может прекрасно провести время на воде или быть по желанию высажена на одном из многочисленных островов со своими шашлыками, а потом забрана по звонку или в заранее определенное время. Чем не программа на чей-нибудь день рождения? А можно просто покататься часик-другой по акватории, полюбоваться с воды на город или речные пейзажи, подышать свежим воздухом.

Стоимость прогулки – всего 300 рублей в час на одну лодку. Пассажиров забирают либо с пляжа возле санатория имени Горького, либо с пляжа на Отрожке (остановка «Виадук») – в зависимости от желания клиента. Желающие покататься могут легко добраться на машине до обеих этих точек и, оставив автомобиль на охраняемой стоянке, пересесть в лодку.

Незабываемые ощущения гарантированы, возвращение сухим тоже – Александр убедил нас, что оверкиль с его лодками не случается. Во всяком случае я рискнул своей фототехникой – и не прогадал. Посмотрите, как красив наш город с воды!

И еще – на воде не бывает пробок. Катайтесь в свое удовольствие!