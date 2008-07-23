По морям, по волнам

На побережье!

Морская рыбалка доступна в любой день недели да еще и практически круглый год. Все, что для этого необходимо, – простейшие приготовления и немного денег. Брать с собой рыбацкие снасти не нужно, и это замечательно – в машине останется больше места для еды и друзей.

Итак, мы, сотрудники редакции «За рулем – Калининград», рассаживаемся, пристегиваемся и едем к морю – прямо, никуда не сворачивая. Безопасно и комфортно двигаться со скоростью 70 км/ч, иногда чуть прибавляя, но не быстрее 80 км/ч. Даже в выходные дни дорога не переполнена автомобилями, как обычно бывает на пути к пляжам Зеленоградска или Светлогорска. Минут через тридцать-сорок мы уже в пункте назначения, остается добраться до пирса.

Автомобиль можно оставить под окнами расположенной рядом гостиницы. Денег за парковку не берут, и это еще один плюс в пользу путешествия в Балтийск.

Достопримечательности

Здесь, в порту, среди буксиров, катеров и проплывающих мимо огромных военных судов, нас поджидает морской буксир с красивым названием «Жемчуг». Радушный капитан Алексей приглашает всю компанию на борт. Дизельный двигатель, загудев и пустив легкий дымок, завелся и, тихонечко тарахтя, повлек наше судно в открытое море.

Балтийск известен своими пейзажами и духом настоящего морского города. Сначала мы идем вдоль берега. С одной стороны видна искусственно возведенная узкая разделительная полоса, с другой – портовая пристань, маяк и Променад. Тут же напоминание о прошедшей войне – руины укрепсооружения. Любители памятных мест, не покидая судна, фотографируются на фоне памятника Екатерине Второй, восседающей на коне. Памятник этот поставили недавно, и он сразу полюбился местным жителям и туристам.

Морская рыбалка – дело увлекательное. Но это не единственное, ради чего люди выходят в открытое море. Например, дамы, которые прежде не брали в руки удочку и никогда не отправились бы на реку в компании мужчин-рыболовов, могут наслаждаться прогулкой как таковой. Но, скорее всего, они не совладают с соблазном присоединиться к тем, кто ловит рыбу. Для этого совсем не обязательно иметь собственное снаряжение: на судне можно взять удочки и спиннинги в аренду,тариф – 250 рублей за единицу.

Организаторы «заплыва» предупредили нас, чтобы особо рьяные любители подсекать или попросту неаккуратные рыболовы приготовили немного денег – за обрыв лески, мол, придется доплатить. Впрочем, мы вернули рыбацкий инструмент в целости и сохранности.

Отдых тела и души

Море, прекрасный воздух, отличная компания и, что немаловажно, привычные для цивилизованного человека удобства (на «Жемчуге» в отличие от многих других судов есть туалет). В кормовой части судна расположен навес, который защитит от дождя или палящих лучей солнца в жаркий летний день. Здесь же скамьи, столик и мангал – можно жарить шашлык из заранее подготовленного мяса, готовить уху или печь на углях в фольге только что пойманную рыбу.

С ней проблем нет. Наш лоцман знает множество мест, где забросивших удочки с борта дрейфующего судна ждет хороший улов. В водах Балтики в достаточном количестве водится треска, сарган, судак, камбала, салака и другая рыба. Встречается и угорь. Надо только знать места и запастись терпением. Алексей показывает на экране эхолота, на какой глубине рыба и сколько ее. «Особого влияния на улов прибор не оказывает, – говорит Алексей, – но с ним рыбалка интереснее».

Конечно, здесь не Лазурный Берег, но местами воды Балтийского моря просматриваются на много метров в глубину. Свежий морской воздух и легкая качка – своеобразный допинг для жителей мегаполисов. Если же голова пошла от него кругом, можно спуститься в просторную каюту и поспать. Впрочем, я не слышал, чтобы кто-нибудь провел на койке всю прогулку по Балтике. Здесь даже самые равнодушные к рыбалке люди нет-нет да и тянутся к удочке.

Еще вернемся

Получив массу положительных эмоций от непринужденного общения с друзьями, заряд энергии от общения с природой и налюбовавшись участком побережья Балтийского моря от Балтийска до Янтарного «с обратной стороны», мы засобирались домой. Обратный маршрут прежний. Монетку в море не бросали, но знаем, что еще не раз вернемся в Балтийск на морскую рыбалку.