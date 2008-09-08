Экспедиция «Средний Дон»

Летом 2007 года я принял участие в трофиэкспедиции «Северный Кавказ», которую организовал и провел краснодарский внедорожный клуб «СКИФ 4х4». Мероприятие мне очень понравилось, решил сделать нечто подобное в своем регионе. Так родился проект «Средний Дон». На подготовку ушло несколько месяцев: определили базовые точки с достопримечательностями, разработали маршрут. Отправились на разведку. Несколько тысяч километров проехали по Воронежской и Ростовской областям, установили координаты 12 донских меловых пещер, родников, заправок, мостов, мест ночевок и т.д. Для маршрута выбирались как можно более интересные грунтовые дороги, в основном по правому берегу Дона.

11 июня

На выезде из Воронежа в сторону Шилово состоялась первая встреча участников. Девять экипажей из Воронежа, Москвы и Старого Оскола на своих внедорожниках двинулись по маршруту Воронеж – устье реки Тихая Сосна. Формат мероприятия не предполагал серьезных испытаний для техники, и большинство машин были хоть и полноприводными, но обычными гражданскими. Первая остановка – музей-заповедник «Костенки», где в 1879 году открыли первую стоянку первобытного человека. Потом проехали по высокому правому берегу Дона, за селом Сторожевое-1 спустились к руслу и сквозь зеленую чащу пробрались к хутору Титчиха. Здесь остановились у пещер – остатков меловых каменоломен. Через деревянный мост на реке Потудань попали в хутор Мостище, а дальше через село Коротояк прибыли к месту первой ночевки на левом берегу реки Тихая Сосна. Вечером и уже ночью подъезжали новые участники экспедиции, воронежцы и гости из других регионов. Желающим раздали треки и путевые точки для GPS-навигаторов, сформировали первые группы, которые двигались по маршруту раздельно. Уже глубокой ночью пришлось встречать экипаж из Москвы на автомобиле Great Wall Hover, у которого не работала навигация – несколько часов москвичи искали нашу стоянку в окрестностях Острогожска.

12 июня

Старт назначили на 10.00 недалеко от хутора Дивногорье. Дорога к нему проходила через полуразрушенный мост на реке Тихая Сосна возле станции Копанище. Когда разведывали маршрут, в этом месте через мост невозможно было проехать. Попытались договориться с администрацией села Коротояк о ремонте – обещали отремонтировать… Но времени оставалось мало, пришлось самостоятельно покупать доски на местной пилораме, везти их и заколачивать дыры. Так мы попали в Дивногорье – место, имеющее национальное культурное значение. Здесь За рулем – Черноземье большинство участников провели первую половину дня – прошли экскурсией по музею-заповеднику, побывали в меловой церкви Сицилийской иконы Божией Матери и Свято-Успенском Дивногорском монастыре. Следующим местом остановки была гора Шатрище в десятке километров от города Лиски. На вершине горы вход в 180-метровую винтообразную галерею, уходящую вниз, к подошве. Новая точка сбора участников – за мостом через Дон у села Залужного. Там к экспедиции присоединилось еще девять машин. В результате набралось 33 официально зарегистрированных экипажа из Москвы, Истры, Чехова, Орла, Липецка, Воронежа, Старого Оскола, Острогожска, Ростова-на-Дону, Волгограда, Волжского и Санкт-Петербурга. Нас ждала дорога в Костомарово, проходящая по красивейшим местам донского правобережья через села Щучье, Колыбелка и Марки. По пути экипажи могли осмотреть еще одну пещеру и набрать воды в роднике «Серебряные ключи».

13 июня

Поехали осматривать костомаровский Спасский монастырь, где сохранились пещерные храмы необыкновенной красоты. Холмы, пересеченные логами, и меловые горы вокруг села Костомарово произвели на всех огромное впечатление. Следующая остановка была в селе Колодежном, где находится старинная водяная мельница, затем отправились через Белогорье и хутор Кирпичи к месту, где когда-то стоял Белогорский Воскресенский монастырь. Осмотрели сохранившиеся там пещеры и двинулись к месту ночевки у села Духового. По пути нашли Буйлов камень – выход гранита на поверхность в селе Украинская Буйловка. Вечером все собрались у большого костра, обсудили увиденное за прошедшие дни.

14 июня

День начался с купания в Дону и осмотра пещеры Семейка на краю одноименного села в Подгоренском районе. Одна из особенностей пещеры – длинный 160-метровый ход, создающий акустические эффекты – сильное искажение низких голосовых тонов и задержку эха на секунду: позади явственно слышались как будто чьи-то еще шаги. От села Духового грунтовыми дорогами участники добрались до трассы М4, а по ней до города Богучар и села Белая Горка-1, где находится уникальный артезианский источник. Ночевали уже на территории Ростовской области – в селе Белая Горка-2. Там был заранее заказан баранчик, организаторы угостили всех шашлыком.

15 июня

Это был последний из четырех выходных дней, многим предстояло вернуться домой. Утром устроили торжественное вручение свидетельств участникам экспедиции и импровизированный запуск кораблика, построенного из старого чемодана. Экипажи разъехались: кто домой, кто дальше по маршруту. В станице Казанской по понтонному мосту перебрались на левый берег Дона и отправились в Вешенскую. Посетили музей-усадьбу Шолохова, отдохнули и искупались. За все время экспедиции не было ни одного серьезного дождя, маршрут мы проходили легко, а тут после обеда прошел сильный ливень и началось «самое интересное». Переехали мост через Дон и, свернув с асфальта, оказались на раскисшей грунтовой дороге. Дальнейший маршрут был проложен только по картам, на местности мы его еще не проходили. Первой преградой на пути стал застрявший в грязи микроавтобус. Какова же была радость его пассажиров, когда мы вызвались им помочь! Nissan Patrol Василия Дешевых без труда справился с этой задачей, и мы продолжили путь. От хутора Громковского до хутора Калининского по карте есть дорога, но где-то на половине пути она закончилась. Как позже выяснилось, раньше ее чистил грейдер, а теперь дорога не используется, поэтому заросла. Нам пришлось искать объезд и форсировать высокий берег Дона. В хуторе Калининском встретились с экипажем из Санкт- Петербурга на Nissan Terrano I, который догонял нас по асфальту. Когда искали место для ночевки, вспомнили, что где-то в этих местах Сергей Бондарчук снимал фильм «Тихий Дон». Нам повезло, это оказалось совсем рядом; мало того, Валентина Петровна Каргина, присматривающая за съемочной площадкой, позволила переночевать в одном из домов. А местный житель Владимир Сидоров принес диск с фильмом, который мы посмотрели.

16 июня

После завтрака двинулись дальше. Грунтовыми дорогами добрались до станицы Усть-Хоперской, откуда продолжили путь уже по асфальтированным дорогам – у Nissan Patrol обнаружилась поломка, проблемы со сцеплением. Сказались и «пробег» этого узла в 200 тысяч километров, и помощь микроавтобусу, и крутые подъемы, и грязь. Несмотря на это, к вечеру мы были на берегу Цимлянского водохранилища. Ночевали в базовом лагере МЧС у хутора Новомаксимовского.

17 июня

День посвятили отдыху. Теплая и чистая вода Цимлянского водохранилища, песчаный пляж и теплый прием не позволили нам быстро покинуть это уютное место. Мы достигли конечной точки нашей экспедиции, Калача-на-Дону и Цимлянского водохранилища, на восьмой день путешествия. Но возвращаться домой, находясь в 80 километрах от Волгограда, не хотелось.Добрались и до него. Побывали в музее-панораме «Сталинградская битва» и поднялись на Мамаев курган. Потом московский экипаж на автомобиле Great Wall Hover уехал в Миллерово, питерцы поехали дальше в Астрахань, а воронежские участники вышли на трассу М6 и взяли курс на родной город. По пути посетили сероводородный источник, музей народной архитектуры и быта донских казаков. Экспедицию можно считать удавшейся. Каждый нашел для себя то, что хотел. Кто-то передвигался от точки к точке с передышками, кто-то точно придерживался маршрута и посещал все достопримечательности, а, например, команда из Орла на хорошо подготовленных УАЗах двигалась от точки к точке напрямик. Теперь можно готовить следующую экспедицию: «Средний Дон-2009»! Более подробную информацию можно получить на сайте www.photo-travel.org