Высотный картинг

Картинг (англ. carting) – гонки на микроавтомобилях без подвески. Трассы картинга отличаются сложной конфигурацией с большим числом правых и левых поворотов разных (преимущественно малых) радиусов. Длина согласно требованиям Международной автомобильной федерации (FIA) – от 400 до 1200 м, ширина – от 6 до 10 м, длина прямого участка – не более 100 м. А еще это хобби и прекрасное развлечение для тех, кто не ограничивает досуг диваном и телевизором.

Прокатный картинг – это, пожалуй, единственный способ для простого смертного почувствовать себя автогонщиком, находясь при этом в полной безопасности и не выкладывая многие тысячи за собственный спортивный автомобиль. Типичный прокатный карт оснащен 4-тактным двигателем мощностью до 9 л.с. и автоматическим (центробежным) сцеплением. Благодаря такой конструкции, для того чтобы карт ехал, достаточно нажать на газ, потому маленькая машинка обходится двумя педалями. Для водителей некоторое затруднение поначалу вызывает торможение левой ногой, но к этому тоже быстро привыкаешь.

Невысокая скорость прокатного карта не допускает серьезных аварий, но позволяет ощутить всю динамику автогонок и получить огромную дозу адреналина. Теперь это стало возможным и в Воронеже.

Недавно в нашем городе появился крытый картинг-клуб – 400-метровая трасса построена на верхнем этаже большого гаражного комплекса. Посетителям предлагается в прокат 10 машин с моторами Honda и вариаторной коробкой передач – шесть 9-сильных и четыре мощностью 6,5 л.с. Естественно, выдается и соответствующая экипировка – защитные комбинезоны и шлемы. Трасса оборудована системой электронной телеметрии (хронометража), что позволяет точно фиксировать результаты и проводить соревнования; есть и видеосистема, транслирующая ход гонки на большой плазменный экран в помещении мини-бара. Так что болельщики могут наблюдать за ходом заезда, находясь в полной безопасности и комфорте, а пилоты – получить запись своего заезда на DVD.

Стоимость проката карта – от 280 до 450 рублей в зависимости от дня недели и времени суток. Это за десятиминутный заезд. Те, кто удивится: «Как, всего десять минут?» – явно никогда не сидели за рулем карта. Поверьте, нагрузки в автоспорте достаточно высоки, даже если это прокатный карт, и если через десять минут вы сможете выбраться из машины без помощи механиков – уже хорошо...

А уж сколько удовольствия вы получите за это время!