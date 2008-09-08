Маршрут из детства

В далеком 1985 году я, будучи учеником средней школы, с группой одноклассников участвовал в переходе из Архыза в Абхазию. Нынешних границ государств не существовало и маршрут выглядел так: Архыз – перевал Дукка – спуск в ущелье реки Большая Лаба – переправа через Лабу и реку Санчаро – подъем по ущелью Санчаро – перевал Адзапш – озеро Рица – станция Бзыбь – Сухуми. Тогда мы три дня стояли на слиянии рек Большая Лаба и Санчаро, строили мост – прежний смыло после ливня и пройти на другую сторону было невозможно. И вот спустя 23 года я снова оказался в этих местах, но уже на автомобиле.

Ущелье реки Большая Лаба – одно из красивейших мест Северного Кавказа. Довольно протяженное (около 60 км), изгибающееся с юго-запада на юго-восток, оно притягивает многих туристов, как пеших, так и на автомобилях. Здесь же проходят соревнования по сплаву на лодках и плотах. Лет десять назад я побывал в этом ущелье на своей «Ниве», доехал до Пхии, но за поселком был вынужден развернуться – остановил брод, в котором легко было утопить машину.

В ущелье заезжаешь со стороны асфальтовой трассы Зеленчукская – Лабинск от поселков Псемен или Курджиново. От Псемена начинается разбитая грунтовая дорога, за шлагбаумом знак «Ограничение скорости 30 км/ч», который позже мы не раз вспоминали как насмешку: реальная средняя скорость – 10–15 км/ч. Причем если до поселка Рожкао еще можно добраться на обычном «недоприводном» автомобиле, то дальше ехать на легковушке я не советую – покалечите подвеску. Представьте себе, что все 60 км вы скачете по сплошным «лежачим полицейским».

Первое жилье по дороге – в поселке Азиатский. Иные построенные здесь домики-дачи выглядят как дворцы, и судя по номерам регионов припаркованных машин (23, 26, 61), место действительно популярное. Дальше попадается указатель «Рожкао – кемпинг. 14 км», что по такой дороге займет час-полтора езды. В Рожкао тоже дачи, турбазы и кемпинги.

Ущелье местами сужается и обычно довольно широкая Лаба кипит и бурлит. Если бы сплавлялся по реке, не рискнул бы пройти порог с говорящим названием «Кирпич» – очень уж страшно.

По пути попадаются живописные водопадики, ручейки и специально оборудованные «поилки». Вода холодная, чистейшая и вкусная. Наконец горы расступаются и мы выезжаем на огромную поляну – кордон Карапыр перед Дамхурцем. Впереди справа гора Мамхурц, сзади – Закан. Через несколько минут показался поселок Дамхурц. Здесь расположены несколько оздоровительных лагерей и турбаз – цивилизация, однако. Даже телефон (спутниковый, что ли?) имеется. За Дамхурцем переправляемся по мосту на правый берег Большой Лабы и держим путь на Загедан, где находятся основная погранзастава и несколько баз. От Загедана до Пхии 7–8 км более-менее приличной грунтовки и средняя скорость уже выше – около 30 км/ч. На въезде в поселок Пхия наблюдаем наглого зайца (не хотел убегать даже с дороги) и вершину горы Закан-Сырт. Пхия – небольшой поселок, расположенный вдоль реки, основной источник доходов местного населения – лесозаготовка. Сразу за поселком брод через одноименную реку и пост пограничников. По заранее оформленным документам нас пропускают без проблем.

За постом начинается интересное: пара глубоких бродов через рукава Лабы, вода поднимается выше порогов дверей Nissan Safari (60–70 см) – и мы уходим в длительный заплыв… Около получаса едем по дороге, которая полностью залита водой (течет навстречу), встречаются и глубокие заливы. «Сафарик» уже начал прикидываться катером, но дорога перешла в «нормальную лесовозную» – грязевые колеи, глубокие лужи. Взяв чуть левее от основной накатанной, выезжаем к броду через реку Санчаро, чуть выше слияния с Большой Лабой. Вот это место, где в палатках прожиты три дождливых дня детства!

Штурмовать на машине брод не рискуем (глубоко, да и течение сильное), переходим на другую сторону по канатному мостику. Мост стоит на высоких подмостках-сваях и ему уже нипочем весеннее половодье. Посетив место стоянки и пообедав, двигаемся дальше, вверх по долине Санчаро.

Еще 6–7 километров сложного каменистого подъема – и мы на поляне возле памятника защитникам перевалов Кавказа. Основание памятника составляют фрагменты разбившегося здесь в годы войны самолета. Высота – ровно 2000 м, левее уходит тропа на перевал Санчаро, правее – на Кислые источники и перевал Адзапш. До границы с Грузией остается какихто 5–6 км.

На поляне передовая застава пограничников, вышка и несколько палаток. На одной из них, шатровой, надпись: «Кафе, горячий душ, баня». С одной стороны, хорошо, что уставшие туристы могут здесь расслабиться, с другой – немного грустно, что цивилизация добралась даже до таких первозданных уголков. На мое предложение остаться здесь – сходить на «Кислые» и переночевать – команда ответила дружным отказом: всем хотелось ночевать в комфорте – на даче. Нам предстоял непростой спуск. На обратном пути попались три грузовика, забитые туристами и их баулами. И хотя мест, чтобы разъехаться, очень мало, нас все пропускали!

Бытует мнение, что обратная дорога короче. Как бы не так – из-за усталости (целый день за рулем!) она показалась гораздо длиннее. Хорошо, что можно посадить за руль сына. В бродах перед Пхией встретили рыбака, который на наших глазах в двух метрах от плывущего «сафарика» вытащил небольшую форельку: с испуга, наверное, бросилась на крючок. Наконец грунтовка закончилась, и мы выбрались на асфальт. Вот и все путешествие из детства, а нам предстоял еще небольшой перегон до станицы Сторожевая и хутора Лесо-Кяфарь.