ВЫ НАМ ПИСАЛИ

Они победили!

Июньский почтамт, конечно же, переполнен письмами, посвященными 60-летию Великой Победы. В дополнение к ним представляем свою версию «лунохода» и мини-трактора, сравниваем газовские модели разных поколений и ведем репортаж… из Африки!

До призыва мой отец закончил шесть классов и работал трактористом в колхозе. Первой его машиной на войне был ГАЗ-АА, затем – ЗИС-5. Дважды попадал в окружение и оба раза выходил со своим «Захаром». В 1942 году вывез из окружения 18 красноармейцев (один запрыгнул в кузов с ампутированной ногой). Отец рассказывал, что, пока не вышли из кольца, все молчали, несмотря на ухабы и ямы, а когда опасность миновала, то стали шуметь – не дрова, мол, везешь! Зимой шоферы делали укрытия из елок, куда загоняли передок автомобиля – это облегчало пуск после стоянки. Ночами ездили с одной фарой или вообще без света. Отопителей не было – прикладывали палец к стеклу и в образовавшуюся точку смотрели на дорогу. Посылаю единственную фронтовую фотографию отца (он – слева).

С уважением, Смирнов В.Д., Холм-Жирковский Смоленской обл.

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Мой дедушка Майструк Афанасий Анисимович воевал в авиадивизии Покрышкина, ездил почти на всех машинах того времени, включая трофейные «Хорьх», «Опель». Знаю, что он участвовал в спасении одного из братьев Глинка – Героев Советского Союза, когда он выпрыгнул из подбитого самолета на нейтральное поле. Был за это награжден. После войны возил на легковушке начальника. В 1947 году на выезде из леса был обстрелян бандеровцами и ранен. В горячке доехал до города и потерял сознание. Я им горжусь!

С уважением, Сергей Капчан, майор запаса, Магнитогорск

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Мой дедушка Тютин Степан Иванович получил права на фронте – всю войну он ездил на машинах. В основном это были «американки» – «Форд», «Виллис», «Студебекер». У дедушки есть медаль «За отвагу» и многие другие награды. После войны он возил хлеб на Украине, потом вернулся в родную деревню Дмитриевка Ульяновской области. Возил лес, потом пересел на трактор – работал до пенсии. 5 апреля ему исполнился 81 год. Я бы очень хотел, чтобы вы поздравили моего деда с 60-летием Великой Победы.

С уважением, ваш заядлый читатель Тютин А.И.

От редакции. Поздравляем Вас, Степан Иванович! Спасибо за все!

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Это – мой «луноход»! По-моему, классно смотрится и хорошо «гармонизирует» пространство. Все смотрят и улыбаются!

Алексей Смирнов, Москва

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Взгляните за МКАД!

Сейчас на «Калину» льется столько лести, что и Брежневу не снилось. А я твердо уверен, что работяга ВАЗа, который забивал всю жизнь саморезы, и на новом конвейере не станет их закручивать. Японцы, корейцы и китайцы все равно свернут голову нашему ТАЗПРОМу. Теперь понятно, почему вы о «праворуких» не пишете: они – наши могильщики! А ЗР – насквозь проВАЗовский! Россия для вас – это только то, что внутри МКАД. Почти нет статей из регионов – взамен бесконечная хвальба дорогущих иномарок на десятках страниц. Но народ в большинстве не может купить эти машины! Вы за Уралом бывали? Половина машин в Сибири – японские! Но ведь за Уралом живет половина населения – так пишите для нас!!! Присылайте к нам своих корреспондентов, посмотрите, что творится на наших дорогах и «направлениях»! Короче – исправляйтесь и становитесь опять НАРОДНЫМ журналом. А мы проголосуем за вас рублем.

Степан Пичугин

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Легкой жизни у меня никогда не было – водителем начал работать в 1960 году. Сейчас – на пенсии, но баранку не бросаю. Сооруженный мной мини-трактор с мотором от инвалидной коляски СЗА зимой убирает снег после сахалинских буранов, а летом собирает сено в копны. Кстати, журнал выписываю с 1963 года!

Владимир Филатов

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Родился я в Африке. Сейчас живу на севере, но каждое лето езжу туда отдыхать. До ближайшего асфальта 25 км. Если на машине окажешься там в сезон дождей, то без трактора «Беларусь» выехать оттуда невозможно. Вот такие замечательные места у нас в России, в Оренбургской области.

Зернаев А. Я., ХМАО, Нефтеюганск

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Будучи постоянным подписчиком, не могу не поделиться горечью утраты капота с моего «Святогора»! Не поступились тем, что он был ржавый! Оказывается, существуют охотники за деталями на «41-е», которые крадут их и перепродают по запредельной цене. Новый капот в магазине – 18 500 руб., бэушный удалось купить за 7000! У соседа – те же проблемы. А в милиции смеются: щас, мол, бросим жен, отдых и другие дела, чтобы ваши дурацкие капоты искать!

С уважением к другим владельцам «святогоров» и ненавистью к похитителям капотов, Владимир Жбанко

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Я эксплуатирую два автомобиля – ГАЗ-69А и ГАЗ 3110. «Бобику», как его называли целинники, исполнилось 35 лет – время над ним не властно. Рыбалка, бездорожье, груженый прицеп с картофелем – без проблем. А вот новые УАЗы почему-то не имеют фаркопа – это как? Металл на «газике» практически не ржавеет, чего нельзя сказать о «Волге», которая на 30 лет моложе. И вообще – в ней я не обнаружил никаких новых технических решений по сравнению с ветераном. А мерная линейка в топливном баке еще больше укрепила подозрения в том, что на заводе за эти десятилетия мало что изменилось. Но в любом случае я люблю обслуживать свои машины сам – автопром же идет навстречу таким, как я…

Сергей Батрак, Куйбышев Новосибирской обл.

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Мой дед – Тараканов Афанасий Иванович. К началу войны у него было пятеро детей, однако на седьмой день он ушел добровольцем на фронт. Воевал шофером-электромехаником на 1-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах. За взятие в плен двух немецких летчиков был представлен к ордену «Красная Звезда». Закончил службу в Берлине 25 сентября 1945 года.

Новикова Т.А., Ялуторовск Тюменской обл.

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Я ушел в сентябре 1942 года на фронт добровольцем. После учебного полка получили из кап-ремонта полуторки, с которыми отправились на Курскую дугу. Возил снаряды, горючее, продовольствие. Войну закончил под Кенигсбергом. Затем, в Восточной Пруссии, возил командира полка – ездил на «Шевроле» и на «Студебекере». Позднее, в Одесском военном округе, возил командира на «Виллисе». На пенсию ушел в 1984 году.

Новиков С.З., Волгоград

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После третьего ранения на Курской дуге меня на фронт больше не пускали – я продолжал служить в тыловых частях. После демобилизации водил ЗИС-5 – это была тогда лучшая машина, но совсем холодная – не для сибирских морозов! Бывало, пустишь ее на первой передаче по колее, а сам с помощником – трусцой за ней: согреешься – и снова за баранку…

Марченко И.Ф., Липецк

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Мой родственник Потоцкий Василий Петрович начинал службу в 1940 году рядовым водителем полуторки под Улан-Батором. Воевал на Сталинградском фронте на машине ГАЗ-АА. Там получил контузию, долго лежал в госпитале и был комиссован, но не прошло и полугода, как уже воевал на ЗИС-5 в составе 11-го танкового корпуса. С ним участвовал в освобождении Варшавы.

С уважением, Земцева Л.П., Ставрополь

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В Великой Отечественной был шофером с первых дней и до победного конца. Когда прибыли в июне на место назначения, сразу же попали под бомбежку. Водил ГАЗ-ММ с зенитной установкой, потом до конца войны на ЗИС-5 и ГАЗ-ММ доставлял вооружение и питание на передовую. Воевал на разных фронтах, освобождал Прибалтику и Румынию. Провел за рулем 66 лет.

Николай Оберюхтин, Екатеринбург

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Наш папа Дергачев Дмитрий Сергеевич всю войну был шофером. Водил «Студебекер» – подвозил снаряды на передовую. Мама дождалась его с войны. Они воспитали и вырастили нас – шестерых. Мы с братом Володей тоже всю жизнь на автомобилях – папа с детства привил нам любовь к технике. Может быть, кто-то узнает, кто на фото рядом с ним?

Дергачев Виктор, Омск