ЗА РУЛЕМ БЕЗ ГРАНИЦ

ТЕХНОЦЕНТР «РЕНО»

Старт: Париж, 26 сентября, 9.00

Финиш: Сарла-ла-Канеда, 20.15

Пробег: 665 км

Средняя скорость: 59 км/ч

С утра берем курс на юг, в техноцентр «Рено» в Бийянкуре. Там у нас встреча с Жераром Детурбе – вице-президентом всемирной программы Х90 (обозначение «Логана»). Интервью проходит под девизом нашего пробега – «Без границ».

– Как будет развиваться проект «Логан»?

– Сейчас мы готовим новые 16-клапанные моторы 1,6 л и работаем над универсалом. Что касается сборочных заводов, на очереди – иранское предприятие мощностью 300 тысяч автомобилей, ближе к 2007 году запустим завод в Индии, затем в Бразилии и, возможно, в Мексике.

– Под какими именами продаются «логаны» в мире?

– В Европе и Марокко это «Дачия Логан», в России и Колумбии – «Рено Логан». В Мексике, вероятно, «Ниссан-Логан» – торговать им будут через соответствующую сбытовую сеть. В Индии, где строится сборочный завод, его продукция пойдет в продажу под двумя марками – «Рено» и «Махиндра». Выпущенные в Иране и Бразилии автомобили получат имя «Рено». Таким образом «Логан» становится подлинно всемирным автомобилем. В зависимости от требований рынка и местного законодательства комплектации машин отличаются. Например, в России мы приняли комплектации c АBS, подушками, подголовниками сзади или без таковых только после маркетинговых исследований.

– Во Франции – на станции обслуживания «Рено», поскольку тут нет центров «Дачии». В других странах – на «Рено» или «Дачию». Разницы нет: у «логанов» всех марок одинаковые запчасти.

Старт: Сарла-ла-Канеда, 10.00

Финиш: Самора, 20.50

Пробег: 1023 км

Средняя скорость: 94 км/ч

Мы ночевали в небольшом городе недалеко от Тулузы, который известен среди гурманов своим деликатесом – фуа-гра, или гусиной печенкой. Вкус лакомства еще на языке, а мы уже мчимся в Испанию. На трассе держим разрешенные 130 км/ч, и сбрасывать высокий темп почти не приходится. Движение очень организованно: даже обгоняя колонну грузовиков, машины всякий раз вежливо ныряют в правый ряд. На высокой скорости сказывается большая парусность «Логана»: объезжаешь грузовик и чувствуешь его «притяжение».

В четыре пополудни пересекаем последнюю на нашем пути европейскую границу: Францию отделяет от Испании... очередной пункт оплаты дорог. И все же попадаешь в другую страну – чуть меньше дисциплины на дорогах, буква «j» читается как русское «х» и – ура! – дешевле бензин. Всего (!) 1,06 евро против французских 1,36.

Старт: Самора, 9.15

Финиш: Алькала-де-лос-Гасулес, 18.15

Пробег: 692 км

Средняя скорость: 77 км/ч

Взгляд упирается или в горный массив, или в частокол подъемных кранов. Среди крытых фур нет-нет да попадается автопоезд с огромным стальным рулоном или прутками. Сеньоры, Испания – самая развивающаяся из западно-европейских стран.

Старт: Алькала-де-лос-Гасулес, 9.00

Финиш: Касабланка, 20.00

Пробег: 423 км

Средняя скорость: 38 км/ч

На одиннадцатый день пути увидели пред собой берега Африки. «Май френд! – мужчина в цивильном платье и с металлической бляхой заглядывал в глаза. – Мон ами, я писарем работаю, подари хоть что-нибудь». Бакшиш с путешественника попросят за что угодно. Назойливость извиняется только необязательностью оплаты.

Старт: Касабланка, 2 октября, 10.50

Финиш: Москва, 8 октября, 14.50

Пробег: 5741 км

Мы очень торопились домой, но все равно дорога заняла неделю. Обратный путь вышел короче – ехали по побережью Испании и Франции, затем повернули на север, в Страсбурге пересекли границу с Германией, через Лейпциг прошли до Франкфурта-на-Одере, по прямой, через Варшаву, проехали Польшу, затем Белоруссию, и вот уже вдали силуэты Белокаменной. Позади 12 944 км. И 14 государственных рубежей – не сказать, что мы их стерли, но путешествию они не мешали: за рулем – без границ!