ё-мобиль = ё-техника + ё-бизнес (ВИДЕО)

Владелец группы «ОНЭКСИМ» Михаил Прохоров показал публике прототипы «ё-мобилей». Концептуальные купе-кроссовер, хэтчбек и фургон выставлены в Москве на Тверском бульваре. Хотя машины уже можно увидеть и пощупать, без ответа остаются два главных вопроса: насколько технически осуществима идея серийного ё-мобиля, и как на этом проекте станут зарабатывать деньги его создатели.

Полноприводные серийные машины планируют оснащать экзотической гибридной силовой установкой. В ее состав войдут роторно-лопастной двигатель (РЛД), объединенный через планетарку с генератором, вырабатывающим ток для зарядки суперконденсаторов. Уже от них питаются приводные электромоторы. При этом РЛД можно заправлять и бензином, и природным газом.

ё-мобиль купе ё-мобиль купе

ё-мобиль хэтчбек ё-мобиль хэтчбек

ё-мобиль фургон ё-мобиль фургон

Уникальный гибрид





Видео, показывающее устройство силовой установки:

Мощность гибридной силовой линии составляет 60 кВт. Обещают, что расход топлива для хэтчбека составит не более 3,5 л на 100 км. Максимальная скорость — 130 км/ч. Пробег на одной заправке — до 400 км. На газовых баллонах и с полным бензобаком машины смогут проехать 1100 км.

Однако у роторно-лопастного двигателя есть недостатки, которые раньше не позволяли идти дальше опытных образцов:

отсутствие надежного синхронизатора парных лопастей;

высокая тепловая напряженность;

установка элементов уплотнений сложнее, чем в поршневом двигателе;

большая площадь утечек;

высокая инерционность мотора.

Инженеры «ё-авто» намерены избавиться от недостатков РЛД к моменту серийного производства автомобиля. Пока же под капотами прототипов установлены поршневые двухцилиндровые моторы немецкой компании Weber.

Рама и XXI век

Конструкция самого ё-мобиля тоже весьма экзотична. Его строят на базе крупномодульной платформы. Набор узлов и агрегатов скомпонован на плоской раме. Именно на такой основе создатели собираются монтировать сделанные из легкого базальтового волокна кузова своих машин. В зависимости от прихоти конкретного заказчика эта тележка может стать базой для городского автомобильчика, кросс-купе или, например, развозного фургона.

EDAG Light Car Идея использовать базальтовое волокно в конструкции кузова явно подсмотрена у фирмы EDAG

Подобные попытки по строительству модульных автомобилей уже были в истории мирового автопрома. Например, мерседесовский проект Vario Research Car. Проблема в том, что такие идеи очень плохо поддаются технологической проработке и конвейерному производству.

Vario Research Car by Mercedes Vario Research Car by Mercedes

Vario Research Car by Mercedes Vario Research Car by Mercedes

Несложно представить, насколько различны требования к настройкам шасси городской машины, молодежного купе или коммерческого грузовика. Фактически, каждый раз создателям надо проектировать новую машину, проводить многомесячные тесты — ресурсные, климатические, испытания на комфорт и управляемость, на пассивную и активную безопасность, на шумность и электросовместимость и так далее. Как все это сделать с аппаратом на основе рамной конструкции?

рама с РЛД рама с РЛД

Впрочем, на презентации разработчики уже намекали, что могут отказаться от идеи рамной машины и заняться разработкой несущего кузова. Похвальное возвращение в русло прогресса. Но такой шаг должен повлечь за собой пересмотр всего проекта!

Откуда фурнитура?

Отдельный вопрос — это качественные материалы для каждой детали интерьера, их технологическая проработка и сборка. Как яровитовцы собираются решать «с нуля» весь комплекс этих вопросов, пока не ясно. А пока концепт-кары щеголяют массой деталей от... Ford Focus.

Впрочем, прототипы ё-мобилей очень похожи на действующие образцы. Один даже завели на презентации — дистанционно, сигналом с мобильного телефона.

Шоу-стопперы оборудованы климат-контролем, навигационной системой на базе чипов ГЛОНАСС и GPS, мультимедийным центром с возможностью подключения USB-устройств. Управлять всеми функциями можно с помощью большого сенсорного экрана.

Бизнес-план

Наконец, просто фантастической выглядит заявленная стоимость автомобиля в 10 тысяч долларов. Это, между прочим, с учетом алюминиевых и гибридных технологий и планируемых с 2012 года начальных объемах производства всего 10 тысяч машин в год.

идеологи ё-мобиля идеологи ё-мобиля

Для справки: современный автопром вряд ли в состоянии построить «с нуля» новый массовый автомобиль дешевле, чем за 1 млрд долларов. Тем не менее, заявленные Михаилом Прохоровым инвестиции в создание ё-мобиля — всего 150 млн долларов. По заявлению олигарха, проект должен окупиться в срок от трех до пяти лет.

Впрочем, по совокупности качеств — техническая проработка и бизнес-идеи — ё-мобиль все больше напоминает два других громких проекта. Это микроавтомобиль «Мишка», который в конце 90-х годов активно проталкивали АСМ-Холдинг и НАМИ, и «народный автомобиль» AVVA Бориса Березовского.

дизайнеры ё-мобиля дизайнеры ё-мобиля