ё-мобиль = ё-техника + ё-бизнес (ВИДЕО)

Владелец группы «ОНЭКСИМ» Михаил Прохоров показал публике прототипы «ё-мобилей». Концептуальные купе-кроссовер, хэтчбек и фургон выставлены в Москве на Тверском бульваре. Хотя машины уже можно увидеть и пощупать, без ответа остаются два главных вопроса: насколько технически осуществима идея серийного ё-мобиля, и как на этом проекте станут зарабатывать деньги его создатели.

Полноприводные серийные машины планируют оснащать экзотической гибридной силовой установкой. В ее состав войдут роторно-лопастной двигатель (РЛД), объединенный через планетарку с генератором, вырабатывающим ток для зарядки суперконденсаторов. Уже от них питаются приводные электромоторы. При этом РЛД можно заправлять и бензином, и природным газом.

ё-мобиль купе

ё-мобиль купеё-мобиль купе
ё-мобиль купе

ё-мобиль хэтчбек

ё-мобиль хэтчбекё-мобиль хэтчбек
ё-мобиль хэтчбек

ё-мобиль фургон

ё-мобиль фургонё-мобиль фургон
ё-мобиль фургон

Уникальный гибрид


Видео, показывающее устройство силовой установки:

Мощность гибридной силовой линии составляет 60 кВт. Обещают, что расход топлива для хэтчбека составит не более 3,5 л на 100 км. Максимальная скорость — 130 км/ч. Пробег на одной заправке  — до 400 км. На газовых баллонах и с полным бензобаком машины смогут проехать 1100 км.

Однако у роторно-лопастного двигателя есть недостатки, которые раньше не позволяли идти дальше опытных образцов:

  • отсутствие надежного синхронизатора парных лопастей;

  • высокая тепловая напряженность;

  • установка элементов уплотнений сложнее, чем в поршневом двигателе;

  • большая площадь утечек;

  • высокая инерционность мотора.

Инженеры «ё-авто» намерены избавиться от недостатков РЛД к моменту серийного производства автомобиля. Пока же под капотами прототипов установлены поршневые двухцилиндровые моторы немецкой компании Weber.

Рама и XXI век

Конструкция самого ё-мобиля тоже весьма экзотична. Его строят на базе крупномодульной платформы. Набор узлов и агрегатов скомпонован на плоской раме. Именно на такой основе создатели собираются монтировать сделанные из легкого базальтового волокна кузова своих машин. В зависимости от прихоти конкретного заказчика эта тележка может стать базой для городского автомобильчика, кросс-купе или, например, развозного фургона.

EDAG Light Car

EDAG Light CarИдея использовать базальтовое волокно в конструкции кузова явно подсмотрена у фирмы EDAG
Идея использовать базальтовое волокно в конструкции кузова явно подсмотрена у фирмы EDAG

Подобные попытки по строительству модульных автомобилей уже были в истории мирового автопрома. Например, мерседесовский проект Vario Research Car. Проблема в том, что такие идеи очень плохо поддаются технологической проработке и конвейерному производству.

Vario Research Car by Mercedes

Vario Research Car by MercedesVario Research Car by Mercedes
Vario Research Car by Mercedes

Vario Research Car by Mercedes

Vario Research Car by MercedesVario Research Car by Mercedes
Vario Research Car by Mercedes

Несложно представить, насколько различны требования к настройкам шасси городской машины, молодежного купе или коммерческого грузовика. Фактически, каждый раз создателям надо проектировать новую машину, проводить многомесячные тесты — ресурсные, климатические, испытания на комфорт и управляемость, на пассивную и активную безопасность, на шумность и электросовместимость и так далее. Как все это сделать с аппаратом на основе рамной конструкции?

рама с РЛД

рама с РЛДрама с РЛД
рама с РЛД

Впрочем, на презентации разработчики уже намекали, что могут отказаться от идеи рамной машины и заняться разработкой несущего кузова. Похвальное возвращение в русло прогресса. Но такой шаг должен повлечь за собой пересмотр всего проекта!

Откуда фурнитура?

Отдельный вопрос — это качественные материалы для каждой детали интерьера, их технологическая проработка и сборка. Как яровитовцы собираются решать «с нуля» весь комплекс этих вопросов, пока не ясно. А пока концепт-кары щеголяют массой деталей от... Ford Focus.

Впрочем, прототипы ё-мобилей очень похожи на действующие образцы. Один даже завели на презентации — дистанционно, сигналом с мобильного телефона.

Шоу-стопперы оборудованы климат-контролем, навигационной системой на базе чипов ГЛОНАСС и GPS, мультимедийным центром с возможностью подключения USB-устройств. Управлять всеми функциями можно с помощью большого сенсорного экрана.

Бизнес-план

Наконец, просто фантастической выглядит заявленная стоимость автомобиля в 10 тысяч долларов. Это, между прочим, с учетом алюминиевых и гибридных технологий и планируемых с 2012 года начальных объемах производства всего 10 тысяч машин в год.

идеологи ё-мобиля

идеологи ё-мобиляидеологи ё-мобиля
идеологи ё-мобиля

Для справки: современный автопром вряд ли в состоянии построить «с нуля» новый массовый автомобиль дешевле, чем за 1 млрд долларов. Тем не менее, заявленные Михаилом Прохоровым инвестиции в создание ё-мобиля — всего 150 млн долларов. По заявлению олигарха, проект должен окупиться в срок от трех до пяти лет.

Впрочем, по совокупности качеств — техническая проработка и бизнес-идеи — ё-мобиль все больше напоминает два других громких проекта. Это микроавтомобиль «Мишка», который в конце 90-х годов активно проталкивали АСМ-Холдинг и НАМИ, и «народный автомобиль» AVVA Бориса Березовского.

дизайнеры ё-мобиля

дизайнеры ё-мобилядизайнеры ё-мобиля
дизайнеры ё-мобиля

Так проект ё-мобиля выглядел еще в апреле этого года

Так проект ё-мобиля выглядел еще в апреле этого годаТак проект ё-мобиля выглядел еще в апреле этого года
Так проект ё-мобиля выглядел еще в апреле этого года
ё-мобиль = ё-техника + ё-бизнес (ВИДЕО)
ё-мобиль = ё-техника + ё-бизнес (ВИДЕО)
Перейти в медиа раздел с популярными галереями автомобилей

Посмотрите все фото и видео, которые нравятся нашим пользователям.

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

Подпишитесь на автоновости на нашем канале в  Яндекс Дзен

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые