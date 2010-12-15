ё-мобиль = ё-техника + ё-бизнес (ВИДЕО)

Полноприводные серийные машины планируют оснащать экзотической гибридной силовой установкой. В ее состав войдут роторно-лопастной двигатель (РЛД), объединенный через планетарку с генератором, вырабатывающим ток для зарядки суперконденсаторов. Уже от них питаются приводные электромоторы. При этом РЛД можно заправлять и бензином, и природным газом.
ё-мобиль купеё-мобиль купе
ё-мобиль хэтчбекё-мобиль хэтчбек
ё-мобиль фургонё-мобиль фургон
Уникальный гибрид
Видео, показывающее устройство силовой установки:
Мощность гибридной силовой линии составляет 60 кВт. Обещают, что расход топлива для хэтчбека составит не более 3,5 л на 100 км. Максимальная скорость — 130 км/ч. Пробег на одной заправке — до 400 км. На газовых баллонах и с полным бензобаком машины смогут проехать 1100 км.
Однако у роторно-лопастного двигателя есть недостатки, которые раньше не позволяли идти дальше опытных образцов:
- отсутствие надежного синхронизатора парных лопастей;
- высокая тепловая напряженность;
- установка элементов уплотнений сложнее, чем в поршневом двигателе;
- большая площадь утечек;
- высокая инерционность мотора.
Инженеры «ё-авто» намерены избавиться от недостатков РЛД к моменту серийного производства автомобиля. Пока же под капотами прототипов установлены поршневые двухцилиндровые моторы немецкой компании Weber.
Рама и XXI век
Конструкция самого ё-мобиля тоже весьма экзотична. Его строят на базе крупномодульной платформы. Набор узлов и агрегатов скомпонован на плоской раме. Именно на такой основе создатели собираются монтировать сделанные из легкого базальтового волокна кузова своих машин. В зависимости от прихоти конкретного заказчика эта тележка может стать базой для городского автомобильчика, кросс-купе или, например, развозного фургона.
EDAG Light CarИдея использовать базальтовое волокно в конструкции кузова явно подсмотрена у фирмы EDAG
Подобные попытки по строительству модульных автомобилей уже были в истории мирового автопрома. Например, мерседесовский проект Vario Research Car. Проблема в том, что такие идеи очень плохо поддаются технологической проработке и конвейерному производству.
Vario Research Car by MercedesVario Research Car by Mercedes
Vario Research Car by MercedesVario Research Car by Mercedes
Несложно представить, насколько различны требования к настройкам шасси городской машины, молодежного купе или коммерческого грузовика. Фактически, каждый раз создателям надо проектировать новую машину, проводить многомесячные тесты — ресурсные, климатические, испытания на комфорт и управляемость, на пассивную и активную безопасность, на шумность и электросовместимость и так далее. Как все это сделать с аппаратом на основе рамной конструкции?
рама с РЛДрама с РЛД
Впрочем, на презентации разработчики уже намекали, что могут отказаться от идеи рамной машины и заняться разработкой несущего кузова. Похвальное возвращение в русло прогресса. Но такой шаг должен повлечь за собой пересмотр всего проекта!
Откуда фурнитура?
Отдельный вопрос — это качественные материалы для каждой детали интерьера, их технологическая проработка и сборка. Как яровитовцы собираются решать «с нуля» весь комплекс этих вопросов, пока не ясно. А пока концепт-кары щеголяют массой деталей от... Ford Focus.
Впрочем, прототипы ё-мобилей очень похожи на действующие образцы. Один даже завели на презентации — дистанционно, сигналом с мобильного телефона.
Шоу-стопперы оборудованы климат-контролем, навигационной системой на базе чипов ГЛОНАСС и GPS, мультимедийным центром с возможностью подключения USB-устройств. Управлять всеми функциями можно с помощью большого сенсорного экрана.
Бизнес-план
Наконец, просто фантастической выглядит заявленная стоимость автомобиля в 10 тысяч долларов. Это, между прочим, с учетом алюминиевых и гибридных технологий и планируемых с 2012 года начальных объемах производства всего 10 тысяч машин в год.
идеологи ё-мобиляидеологи ё-мобиля
Для справки: современный автопром вряд ли в состоянии построить «с нуля» новый массовый автомобиль дешевле, чем за 1 млрд долларов. Тем не менее, заявленные Михаилом Прохоровым инвестиции в создание ё-мобиля — всего 150 млн долларов. По заявлению олигарха, проект должен окупиться в срок от трех до пяти лет.
Впрочем, по совокупности качеств — техническая проработка и бизнес-идеи — ё-мобиль все больше напоминает два других громких проекта. Это микроавтомобиль «Мишка», который в конце 90-х годов активно проталкивали АСМ-Холдинг и НАМИ, и «народный автомобиль» AVVA Бориса Березовского.
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