Три часа на Nissan Leaf: сел и поехал

За рулем электромобиля (даже сравнивая его с автомобилем примерно равной мощности) мы не испытали какого-либо шока — и этот факт нас шокировал!..

Nissan Leaf существует (и даже продается) не первый год — так что, у фанатов высоких технологий было немало времени на изучение его устройства. Ни для кого не секрет, что под капотом — синхронный электродвигатель мощностью 80 кВт (109 л.с.), а энергией его обеспечивают расположенные под полом литий-ионные аккумуляторы. Все, кто пристально следит за техническим прогрессом, в курсе, что эти батареи можно полностью зарядить за восемь часов от бытовой сети, а на специальной зарядной станции за полчаса «заправить» аккумулятор на 80 %. И трудно открыть Америку, рассказав, что на ходу батареи подзаряжает система рекуперации, собирающая энергию во время торможений. Хорошо известны важные цифры вроде запаса хода в 175 км и максимальной скорости в 140 км/ч.

Конечно, если усилием воли держать в голове всю эту груду знаний, первая поездка на Leaf выйдет судьбоносно-величественной. Будет казаться, что каждым переводом несложного селектора трансмиссии из N в D вы на чуть-чуть придвигаете к себе светлое будущее. Вы будете чувствовать, как аж целых полсекунды усилие на педали тормоза остается «не вполне натуральным» — из-за того, что первым делом срабатывает система рекуперации. Смотреть, естественно, при этом будете не на дорогу, а в цветной экран на центральной консоли — ведь без информации о том, сколько энергии потребляет климат-контроль (с точностью до полукиловатта), сейчас не жизнь.

Но если цель у поездки будет банально-бытовая, да еще и помноженная на риск опоздать — вы просто сядете и поедете. И никакие нюансы устройства электромобиля езды вам не испортят. Где-надо — остановитесь на безопасном расстоянии от чужого бампера, где надо — прибавите газу и аккуратно встроитесь в поток. Два-три важных момента можно освоить буквально на ходу. К примеру, эко-режим: если его включить, всем энергопотребителям (включая мотор) электричество отпускается буквально пипеткой. Разгоняться Leaf будет нехотя, на дороге придется быть паинькой — но и запас хода станет уменьшаться не так стремительно. Опять же, бибикнуть окружающим лишний раз не грех: на скоростях до 30 км/ч. электромобиль издает некий предупредительный звук. Но, по нашим наблюдениям, на такой писк в крупных городах не оборачиваются даже сверхмнительные граждане.

Сравнивать «чистокровный» (и к тому же — не продающийся в России) электромобиль с обычными машинами, за которые россияне платят свои кровные — занятие, конечно, несерьезное. Но любопытное! Немногие, к примеру, задумываются, каков у электромобиля список расходников. А ведь в нем на добрый десяток пунктов меньше, чем у автомобиля с двигателем внутреннего сгорания! Вместо привычных четырех фильтров — один внутрисалонный. Масло осталось только в редукторе — и оно «вечное»: замены не требует, а потому к расходникам не относится. Сменных ремней нет вообще — как и свечей зажигания. Зато шесть литров антифриза вынь да залей: система охлаждения поддерживает оптимальный температурный режим всех высоковольтных узлов — за исключением основных батарей, которые охлаждения не требуют.

Те же шесть литров антифриза (пять с половиной, если быть точным) надо заливать и в расширительный бачок на Skoda Fabia с атмосферным мотором объемом 1,6 литра — машины, которую мы решили пусть мимоходом, пусть полушутя, но сравнить с Leaf. Выбирали, конечно, не по объему системы охлаждения, а по мощности: 105 л.с. у Skoda — это 77 киловатт, то есть всего на три меньше, чем у Leaf. Сравнивали, стартуя с места и замеряя скорость в конце короткой (длиной метров сто пятьдесят) прямой.