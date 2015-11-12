Mitsubishi i-MiEV: замороженный ток

Всем хороши электромобили: воздух не загрязняют, не шумят, разгоняются быстро, тормозят эффективно, обслуживания фактически не требуют. Серьезный недостаток — запас хода. Увы, в глазах автомобилистов он перевешивает все достоинства. Мы взяли первый в России электромобиль Mitsubishi i-MiEV на тест в суровые морозы: ночью температура опускалась до —25, днем столбик термометра держался на —20 градусах Цельсия.

В теплое время года еще можно рассчитывать на то, что электромобиль проедет обещанные 100–150 км, и у меня был положительный опыт — на французском двойнике i-MiEV я проехал под Парижем около 50 км и не использовал даже половины емкости батарей. Да и в недавней поездке на Renault Fluence Z.E. по Португалии 80 км на половине заряда мы проехали. Но все это было при комфортных температурах около +20, когда и кондиционер включать не нужно. А что же зимой?

201202141208_dinamika Разгоняется и едет Mitsubishi i-MiEV лучше многих ситикаров

Километров на 50 батарей при 20-градусном морозе должно хватить, думали мы. И это, в принципе, неплохо: до работы и обратно доедем, а ночью поставим на зарядку. Впрочем, заряжать электромобиль под окнами многоквартирного дома дело сложное и отчасти небезопасное. Не украдут штекер, так подкинут какую-нибудь другую подлянку. Поэтому мы решили заряжаться около редакции, где парковка охраняемая, а провод тянуть недалеко.

salon Несмотря на скромные габариты, места для водителя и пассажира в салоне предостаточно

Но мы не учли, что обогреватель «ест» батарею намного быстрее кондиционера. По расчетам технических специалистов компании «Рольф» — дистрибьютора Mitsubishi — мощность отопителя в оптимальном режиме составляет порядка 2,4–3,2 кВт. А что такое оптимальный режим? Это обогрев, включенный примерно на половину. Нетрудно прикинуть, что полная мощность отопителя — 6 кВт, и это при 16 киловатт-часах полной емкости батареи.

201202141208_seluktor У селектора есть экономичный режим. Главное — правильно им пользоваться

Поэтому в жестокие холода надо пользоваться специальным предпусковым обогревом от сети, который активируется со специального брелока, приложенного к ключу. Таким образом, ты садишься в уже прогретый автомобиль, и включать отопитель на полную катушку не нужно. Мы пренебрегли тепловой подготовкой и вскоре сильно об этом пожалели. Просто сели и включили печку на полную.

201202141208_prib_panel Как только на приборной панели загорелась надпись Ready (Готов), можно ехать

В 20-градусный мороз проделывать такие штуки с «ай-Миевом» не стоит. Напомним, что емкость литий-ионного батарейного блока — 16 кВт.ч. А значит, заряд, главным образом, будет расходоваться на обогрев салона, а не на езду. Кстати, с холодным пуском у электромобиля, если кто переживает, никаких проблем не возникает.

201202141208_magnitola На i-MiEV и навигация имеется, правда, в нашей машине она почему-то зависала

Выехав из редакции на Сухаревской, мы поехали по Садовому кольцу в сторону Павелецкой (для немосквичей — это примерно 8 км). В режиме энергичной езды и неэкономного обращения с батареей заряд упал с полного сразу на 4 деления (вся шкала — 16 делений).

201202141209_zadnie_sidenya По вместимости Mitsubishi i-MiEV — обычный городской автомобиль А-класса

На Павелецкой расположена одна из первых в столице станций подзарядки. Мы потратили около 2,5 ч на съемку, попутно разбираясь, как работает пункт медленной подзарядки. Но при этом не заряжались. И продолжали греть салон. Поэтому неудивительно, что ко времени возвращения в редакцию мы получили те же самые четыре деления, но уже от конца. Конечно, выключи мы печку полностью, этих делений нам бы, может, и хватило. Но перспектива мерзнуть в 20-градусный мороз в машине не радовала.

201202141208_nabor_zaryadka Специальный штекер и катушка с проводом — обязательные вещи в багажнике любого электромобиля

Деления таяли на глазах: заряда хватило, только чтобы дотянуть до Курского вокзала, где мы рассчитывали подзарядиться на парковке торгового центра. Розетки там, естественно, были, но охрана наотрез отказалась поделиться с нами электричеством. Так что пришлось вызывать помощь коллег на буксире.

spasi Пока не построена сеть зарядных станций, добраться до места на разряженном электромобиле можно только на буксире

Итог: мы проехали всего 16 км, а машина при этом была «заведена» в течение 3 часов кряду. Вряд ли можно было ожидать другого результата. Согласно расчетам Общества американских инженеров (SAE), максимальный пробег при нуле градусов Цельсия и включенном на полную мощность отопителе составляет чуть больше 50 км. Логично предположить, что при —20 градусах по Цельсию пробег уменьшится еще примерно вполовину. Мы предполагаем, что в такие холода при включенной печке пробег i-MiEV едва ли составит 30 км.

Grafik_no_copyright Вот он, тот самый график SAE. Как мы видим, замеры проводились при участии Mitsubishi. Красный столбик внизу — запас хода с включенным на полную отопителем при нулевой температуре. Одно деление соответствует 20 км пробега

Так что, решайте сами: надевать тулуп и мерзнуть или включать печку и обрекать себя на возможную остановку в любой неподходящий момент. Согласитесь, это совсем не то, на что рассчитывает покупатель, который приобрел автомобиль за 1 799 000 рублей.

201202141208_condey Про эти регуляторы зимой лучше забыть. Лучшая альтернатива: тулуп и валенки

По поводу цен. «Рольф Импорт» изо всех сил старается уменьшить цену и уже добился кое-чего в этом направлении. Правительство признало целесообразным выделить электромобили в отдельную товарную позицию и обнулить ввозную пошлину. Это сразу позволит снизить стоимость примерно на 250–280 тысяч рублей. Еще немного обещал скинуть и производитель Mitsubishi. Так что реально, что в течение 2012 года цена на i-MiEV снизится до 1 399 000, что уже на уровне Toyota Prius.

201202141207_zaryadka Зарядка от специального устройства занимает около 7 часов

Вот только цена-то упадет, а электрозависимость останется, особенно в русскую стужу. А пока инженеры ищут решения по замене литий-ионных батарей более холодоустойчивыми, мы бы воздержались от рекомендации i-MiEV для зимних поездок, в том числе и по городу. Летом — пожалуйста. Катайтесь с ветерком. И тогда проедете заявленные 160 км с большим удовольствием.