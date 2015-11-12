Mitsubishi i-MiEV: замороженный ток

Всем хороши электромобили: воздух не загрязняют, не шумят, разгоняются быстро, тормозят эффективно, обслуживания фактически не требуют. Серьезный недостаток — запас хода. Увы, в глазах автомобилистов он перевешивает все достоинства. Мы взяли первый в России электромобиль Mitsubishi i-MiEV на тест в суровые морозы: ночью температура опускалась до —25, днем столбик термометра держался на —20 градусах Цельсия.

Mitsubishi i-MiEV
Mitsubishi i-MiEV

Mitsubishi > i-MiEV

В теплое время года еще можно рассчитывать на то, что электромобиль проедет обещанные 100–150 км, и у меня был положительный опыт — на французском двойнике i-MiEV я проехал под Парижем около 50 км и не использовал даже половины емкости батарей. Да и в недавней поездке на Renault Fluence Z.E. по Португалии 80 км на половине заряда мы проехали. Но все это было при комфортных температурах около +20, когда и кондиционер включать не нужно. А что же зимой?

201202141208_dinamika

201202141208_dinamikaРазгоняется и едет Mitsubishi i-MiEV лучше многих ситикаров
Разгоняется и едет Mitsubishi i-MiEV лучше многих ситикаров

Километров на 50 батарей при 20-градусном морозе должно хватить, думали мы. И это, в принципе, неплохо: до работы и обратно доедем, а ночью поставим на зарядку. Впрочем, заряжать электромобиль под окнами многоквартирного дома дело сложное и отчасти небезопасное. Не украдут штекер, так подкинут какую-нибудь другую подлянку. Поэтому мы решили заряжаться около редакции, где парковка охраняемая, а провод тянуть недалеко.

salon

salonНесмотря на скромные габариты, места для водителя и пассажира в салоне предостаточно
Несмотря на скромные габариты, места для водителя и пассажира в салоне предостаточно

Но мы не учли, что обогреватель «ест» батарею намного быстрее кондиционера. По расчетам технических специалистов компании «Рольф» — дистрибьютора Mitsubishi — мощность отопителя в оптимальном режиме составляет порядка 2,4–3,2 кВт. А что такое оптимальный режим? Это обогрев, включенный примерно на половину. Нетрудно прикинуть, что полная мощность отопителя — 6 кВт, и это при 16 киловатт-часах полной емкости батареи.

201202141208_seluktor

201202141208_seluktorУ селектора есть экономичный режим. Главное — правильно им пользоваться
У селектора есть экономичный режим. Главное — правильно им пользоваться

Поэтому в жестокие холода надо пользоваться специальным предпусковым обогревом от сети, который активируется со специального брелока, приложенного к ключу. Таким образом, ты садишься в уже прогретый автомобиль, и включать отопитель на полную катушку не нужно. Мы пренебрегли тепловой подготовкой и вскоре сильно об этом пожалели. Просто сели и включили печку на полную.

201202141208_prib_panel

201202141208_prib_panelКак только на приборной панели загорелась надпись Ready (Готов), можно ехать
Как только на приборной панели загорелась надпись Ready (Готов), можно ехать

В 20-градусный мороз проделывать такие штуки с «ай-Миевом» не стоит. Напомним, что емкость литий-ионного батарейного блока — 16 кВт.ч. А значит, заряд, главным образом, будет расходоваться на обогрев салона, а не на езду. Кстати, с холодным пуском у электромобиля, если кто переживает, никаких проблем не возникает.

201202141208_magnitola

201202141208_magnitolaНа i-MiEV и навигация имеется, правда, в нашей машине она почему-то зависала
На i-MiEV и навигация имеется, правда, в нашей машине она почему-то зависала

Выехав из редакции на Сухаревской, мы поехали по Садовому кольцу в сторону Павелецкой (для немосквичей — это примерно 8 км). В режиме энергичной езды и неэкономного обращения с батареей заряд упал с полного сразу на 4 деления (вся шкала — 16 делений).

201202141209_zadnie_sidenya

201202141209_zadnie_sidenyaПо вместимости Mitsubishi i-MiEV — обычный городской автомобиль А-класса
По вместимости Mitsubishi i-MiEV — обычный городской автомобиль А-класса

На Павелецкой расположена одна из первых в столице станций подзарядки. Мы потратили около 2,5 ч на съемку, попутно разбираясь, как работает пункт медленной подзарядки. Но при этом не заряжались. И продолжали греть салон. Поэтому неудивительно, что ко времени возвращения в редакцию мы получили те же самые четыре деления, но уже от конца. Конечно, выключи мы печку полностью, этих делений нам бы, может, и хватило. Но перспектива мерзнуть в 20-градусный мороз в машине не радовала.

201202141208_nabor_zaryadka

201202141208_nabor_zaryadkaСпециальный штекер и катушка с проводом — обязательные вещи в багажнике любого электромобиля
Специальный штекер и катушка с проводом — обязательные вещи в багажнике любого электромобиля

Деления таяли на глазах: заряда хватило, только чтобы дотянуть до Курского вокзала, где мы рассчитывали подзарядиться на парковке торгового центра. Розетки там, естественно, были, но охрана наотрез отказалась поделиться с нами электричеством. Так что пришлось вызывать помощь коллег на буксире.

spasi

spasiПока не построена сеть зарядных станций, добраться до места на разряженном электромобиле можно только на буксире
Пока не построена сеть зарядных станций, добраться до места на разряженном электромобиле можно только на буксире

Итог: мы проехали всего 16 км, а машина при этом была «заведена» в течение 3 часов кряду. Вряд ли можно было ожидать другого результата. Согласно расчетам Общества американских инженеров (SAE), максимальный пробег при нуле градусов Цельсия и включенном на полную мощность отопителе составляет чуть больше 50 км. Логично предположить, что при —20 градусах по Цельсию пробег уменьшится еще примерно вполовину. Мы предполагаем, что в такие холода при включенной печке пробег i-MiEV едва ли составит 30 км.

Grafik_no_copyright

Grafik_no_copyrightВот он, тот самый график SAE. Как мы видим, замеры проводились при участии Mitsubishi. Красный столбик внизу — запас хода с включенным на полную отопителем при нулевой температуре. Одно деление соответствует 20 км пробега
Вот он, тот самый график SAE. Как мы видим, замеры проводились при участии Mitsubishi. Красный столбик внизу — запас хода с включенным на полную отопителем при нулевой температуре. Одно деление соответствует 20 км пробега

Так что, решайте сами: надевать тулуп и мерзнуть или включать печку и обрекать себя на возможную остановку в любой неподходящий момент. Согласитесь, это совсем не то, на что рассчитывает покупатель, который приобрел автомобиль за 1 799 000 рублей.

201202141208_condey

201202141208_condeyПро эти регуляторы зимой лучше забыть. Лучшая альтернатива: тулуп и валенки
Про эти регуляторы зимой лучше забыть. Лучшая альтернатива: тулуп и валенки

По поводу цен. «Рольф Импорт» изо всех сил старается уменьшить цену и уже добился кое-чего в этом направлении. Правительство признало целесообразным выделить электромобили в отдельную товарную позицию и обнулить ввозную пошлину. Это сразу позволит снизить стоимость примерно на 250–280 тысяч рублей. Еще немного обещал скинуть и производитель Mitsubishi. Так что реально, что в течение 2012 года цена на i-MiEV снизится до 1 399 000, что уже на уровне Toyota Prius.

201202141207_zaryadka

201202141207_zaryadkaЗарядка от специального устройства занимает около 7 часов
Зарядка от специального устройства занимает около 7 часов

Вот только цена-то упадет, а электрозависимость останется, особенно в русскую стужу. А пока инженеры ищут решения по замене литий-ионных батарей более холодоустойчивыми, мы бы воздержались от рекомендации i-MiEV для зимних поездок, в том числе и по городу. Летом — пожалуйста. Катайтесь с ветерком. И тогда проедете заявленные 160 км с большим удовольствием.

201202141209_zaryadka_ot_seti

201202141209_zaryadka_ot_setiЗаряжать от бытовой электросети i-MiEV придется около 10 часов
Заряжать от бытовой электросети i-MiEV придется около 10 часов
Mitsubishi i-MiEV: замороженный ток
Mitsubishi i-MiEV: замороженный ток
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