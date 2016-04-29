Электрическая Lada: пробная поездка

Дебютировавший на Московском автосалоне — 2012 вазовский электрокар EL Lada хоть и не стал самым большим хитом, но уж точно заставил приподнять брови даже тех, кто скептически относится к попыткам АВТОВАЗа создать современный и качественный автомобиль. Оно и понятно: не каждый день отечественный производитель не просто «локализует» зарубежные технологии, а вторгается в самый перспективный и бурно развивающийся сегмент — электромобилей.

Первые пять электромобилей EL Lada были отправлены в прошлом феврале в столицу курортной зоны Кавказских Минеральных Вод — Кисловодск. Тогда было обещано, что к началу летнего сезона в регионе будут ездить уже 90 таких электрокаров—такси. А пару дней назад дилеры Lada в европейской части России получили первые тридцать электромобилей для проведения тест-драйвов (всего планируется направить дилерам 60 тестовых машин на электротяге). Узнав об этом, мы поспешили совершить пробную поездку.

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Выяснение того, в каком автосалоне можно попробовать на ходу первый серийный электромобиль марки Lada, не заняло много времени, и вот я уже бреду по одному из самых неуютных районов Москвы — Выхино. Здесь на улице Сормовской расположен шоу-рум компании «АвтоГЕРМЕС», где нам в телефонном разговоре пообещали устроить тест-драйв. Но приветливые сотрудники на рецепции делают круглые глаза и принимаются названивать руководству. Вскоре все прояснилось, и, пока оформляются необходимые документы, мы общаемся с руководителем отдела корпоративных продаж Алексеем Исаевым.

По его словам, взрывного интереса к новинке в салоне не ждут, но посетители и клиенты, обнаружив на борту привычной вроде бы «Калины» надпись «Электромобиль», с любопытством осматривают машину. «Пока на EL Lada мы не имеем даже рекомендованной цены, соответственно, нет и четких планов по продажам, — пояснил господин Исаев. — Очевидно, что пока это машина не для частного клиента. На юге интерес к ней, скорее всего, будет у компаний, работающих в курортных зонах и заповедных территориях, где эксплуатация транспортных средств на углеводородном топливе ограничена. В столичном регионе, можно предположить, EL Lada будет востребована у корпоративных клиентов с бизнесом, расположенным на больших площадях — например, у аэропортов».

Разработка проекта EL Lada обошлась АВТОВАЗу в 10 млн евро. Стоимость серийного электромобиля — в пределах 1 250 000 руб.

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Но вот все формальности закончены. Серийную EL Lada, притаившуюся среди многочисленных Granta и Priora, выделяет необычный окрас — зелено-золотистый универсал бросается в глаза. Внешне отличий немного: уже упоминавшаяся надпись «Электромобиль» да иной шильдик-логотип на задней двери. Открыв ее, обнаруживаем в обычном «калиновском» багажнике непременный аксессуар любого электромобиля — кабель зарядного устройства. По словам моего собеседника, заявленный запас хода EL Lada равен 140 километрам. Проверить, насколько же хватит батареи в реальной жизни, пока не довелось.

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Под капотом электромобиля — пластиковый кожух, закрывающий большую часть агрегатов, в том числе электродвигатель и бортовую электронику производства швейцарской фирмы MES S.A. и бортовое зарядное устройство BRUSA Elektronik AG. Расположенная под полом АКБ на 23 кВт .ч произведена китайской компанией Thunder Sky. Ее заявленный ресурс — 3000 циклов, время полной зарядки — 8 часов.

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В салоне все так же несильно отличается от обычной «Калины», разве что иная индикация на приборной панели да рычаг трансмиссии имеет всего три положения: D-N-R. Отдельного положения «паркинг» не предусмотрено — после остановки рычаг переводится в «нейтраль» и затягивается ручник.

Первые несколько сотен метров я проделываю пассажиром, а мой собеседник делится впечатлениями от электромобиля, в котором сам первый раз едет в качестве водителя. Как я и предполагал, его первая фраза: «Ну очень непривычно!» Разумеется, ведь именно так чувствует себя автомобилист, привыкший, что движение сопровождается непременным шумом работы ДВС. Другое ощущение, приятно удивляющее всякого, кто сел за руль электромобиля, — резвый старт. И EL Lada тут не исключение. Конечно, по приемистости она далеко от Volvo C30 Electric, но характерное для этого типа машин ускорение присутствует и в отечественной разработке.

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После пары кругов по округе наступает мой черед сесть за руль. Признаюсь, не был и никогда не стану поклонником продукции АВТОВАЗа, но отдам должное — салон и эргономика EL Lada вполне удовлетворительные. Понятно, в автомобиле, ценник которого превысит 1 миллион рублей, хотелось бы видеть более качественную отделку приборной панели и обивку сидений и не видеть уродливый пластик, из которого выполнен кожух рычага трансмиссии, но признаю — сидеть в EL Lada удобно.

Под громкий звук высвобождаемых тормозных механизмов трогаюсь. Педаль акселератора кажется излишне воздушной, даже мягче и расслабленнее, чем на каком-нибудь недорогом комплекте для компьютерных игр, но к этому можно привыкнуть. Благодаря не очень богатой шумоизоляции в вазовском электрокаре не возникает того ощущения космолета, как в движущемся на электротяге гибриде Audi A6 или все том же электромобиле Volvo. Однако характерное жужжание мотора присутствует.

Наша «пробная поездка» проходит на городской улице, и формально больше 60 км/ч разгоняться нельзя, но, выбрав пустынную дорожку рядом с какими-то складами, мы устраиваем пару спринтерских заездов. По грубым замерам, на разгон до 60 км/ч у EL Lada уходит около 5 секунд, до 80 км/ч она разгоняется примерно за 13 секунд. Показатель не самый впечатляющий, но его компенсирует хорошее ускорение на старте.

Конечно, с максималкой в 130 км/ч на трассе EL Lada делать нечего — маневрирование с таким запасом под педалью мне представляется делом рискованным. А вот для спокойного передвижения по городу или территории какого-нибудь национального парка этого вполне достаточно.

Очень приятное ощущение оставляют тормоза. Они достаточно внятные и хорошо схватывают. Возможно, свой вклад вносит то, что гидравлическая система работает заодно с электрической с рекуперацией энергии.

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Из минусов можно отметить слишком уж «отвязанный» руль без понятного «нуля» и печку, которая так и не проявила себя за все время поездки. Каково будет водителю и пассажиру в минус 20, даже не хочется думать.

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Конечно, составить полное представление о том, что же за электромобиль получился у АВТОВАЗа, по результатам одной короткой поездки нельзя, да и многодневные испытания тоже не сильно помогут. Свою главную критику вазовская новинка получит от тех, кто будет использовать ее в настоящем рабочем режиме, обслуживать и ремонтировать.