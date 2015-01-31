Видеообзор Lexus NX300h: зачем доплачивать

Lexus NX все ждали с огромным нетерпением. Машина изначально обещала быть интересной. Так оно и есть: стильный, харизматичный и приятный в управлении кроссовер наконец-то появился в России. Вот только, кажется, не вовремя: не успели до клиентов добраться первые заказанные автомобили, как цены на них серьезно поднялись. А тут еще сравнительно дешевая соплатформенная Toyota RAV4... Попробуем выяснить, за что же предлагается переплачивать.

Lexus NX
Lexus NX

Lexus > NX

Фото: «За рулем»
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