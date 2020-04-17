Необычные дорожные знаки — а ну-ка отгадай — журнал За рулем

Тест по дорожным знакам: водителям в самоизоляции

На дорогах порой встречаются такие знаки, значение которых с первого взгляда сразу и не понять. Особенно когда знак откровенно шуточный. Поэтому лучше подготовиться заранее — наш тест поможет вам это сделать. Получите свой «диагноз»: от курсанта МВД до генералиссимуса ГИБДД.

PS: А если у читателей возникнет желание проверить свои знания Правил дорожного движения, у нас на сайте появилась для этого хорошая возможность. Представляем новый раздел — ПДД онлайн, где вы можете пройти тест на актуальных экзаменационных билетах от ГИБДД и попасть в наш рейтинг.

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