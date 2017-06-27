Багажник на крышу: покупать или взять в аренду?

Как сделать путешествие на автомобиле комфортным? Можно ли не занимать поклажей места для пассажиров, если все не помещается в багажнике? Оказывается, вполне возможно.

Отправляясь в дальнюю дорогу, мы берем с собой много вещей. А если это автопутешествие большой семьей, то для размещения всего скарба приходится жертвовать даже салоном. Понятно, что ни о каком комфорте в дороге тут уже речи и быть не может. Но можно решить проблему, поставив на крышу машины специальный короб или, по-народному, бокс.

Бокс на крыше делает любое путешествие комфортным. О салоне, забитом вещами, можно забыть.

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Выбор их сегодня огромен. На любой вкус, размер и цвет. Если раньше на рынке можно было купить лишь дорогие европейские марки (самые распространенные были Mont Blanc и Thule ), то сейчас и отечественные фирмы с успехом освоили рынок боксов («Атлант», «Евродеталь», Lux, Nord). Причем последние очень часто напоминают по дизайну европейские аналоги. А по качеству если и уступают, то ненамного. В стоимости же наши выигрывают значительно. Разброс цен достаточно большой. От десяти тысяч рублей за отечественный до сто тысяч за шведский.

Можно, к слову, и не тратить большие деньги на покупку. Сейчас на рынке много компаний, которые предлагают боксы в аренду. Если вам нужно один раз съездить, к примеру, на море с семьей, зачем тратиться на бокс, который потом придется где-то хранить? Поэтому я остановился именно на варианте с арендой. Проведя некоторое время в интернете и изучив разные варианты прокатных предложений, наткнулся на компанию boxnation.ru. Ее специалисты и помогли мне разобраться в море предложений на рынке.

Выбрать бокс не проблема. Предложений на рынке достаточно. Можно купить, а можно и взять в аренду.

Для того чтобы определиться с конкретным боксом, нужно знать и понимать следующее. Боксы устанавливаются на поперечины. Поэтому перед покупкой или арендой нужно установить соответствующую конструкцию на автомобиль. Я, к примеру, на свою Фабию поставил поперечины на рейлинги эконом-варианта. Цена вопроса — три тысячи рублей.

Бокс на крышу может быть доступным. Вот, к примеру, багажник отечественного производства. Цена чуть меньше 10 тысяч рублей. Пусть и не очень большой, но внутренней длины в 125 см и 350 литров объема хватит, чтобы вместить вещи целой семьи.

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Дальше нужно определиться с размерами и объемом автобагажника на крышу.

Тем, кто увлекается водными видами спорта или любит горные лыжи, можно выбрать длинные багажники. Тогда в бокс легко поместятся и сноуборд, и лыжи, и доска для кайта. Хотя можно для того же сноуборда или горных лыж купить и отдельные крепления на крышу. Такие тоже есть.

Вообще, все боксы делятся на короткие (от 120 до 130 см), средние (130–170 см) и длинные (170–220 см). Если у вас небольшой автомобиль, то не стоит выбирать слишком длинный. Особенно если вы обладатель хэтчбека или универсала: дверь багажника автомобиля должна свободно открываться.

Кроме длины нужно учесть и объем, который может быть как 200 литров, так и 1000.

Многие думают, что бокс на крыше выглядит некрасиво. Посмотрите и убедитесь, что это не так.

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Если путешествуют два человека, подойдет бокс на 320 литров, трое — 430, 4–5 путешественников — 500 литров. Понятно, что это достаточно условная рекомендация. Ведь может быть и такое, что у одного путешественника скарба на пару боксов максимального объема. Но в среднем рекомендация правильная.

Нам на двоих взрослых и троих детей подошел бокс в 460 литров. Туда поместился кайт и все вещи, которые не нужны в дороге. В результате в багажнике автомобиля осталась только коляска да вещи первой необходимости. Салон оказался свободным от поклажи, что очень важно в дальней дороге.

Дальше нужно определиться с размерами и объемом автобагажника на крышу.

Вообще, все боксы делятся на короткие (от 120 до 130 см), средние (130–170 см) и длинные (170–220 см). Если у вас небольшой автомобиль, то не стоит выбирать слишком длинный. Особенно если вы обладатель хэтчбека или универсала: дверь багажника автомобиля должна свободно открываться.

Кроме длины нужно учесть и объем, который может быть как 200 литров, так и 1000.

Если путешествуют два человека, подойдет бокс на 320 литров, трое — 430, 4–5 путешественников — 500 литров. Понятно, что это достаточно условная рекомендация. Ведь может быть и такое, что у одного путешественника скарба на пару боксов максимального объема. Но в среднем рекомендация правильная.

Нам на двоих взрослых и троих детей подошел бокс в 460 литров. Туда поместился кайт и все вещи, которые не нужны в дороге. В результате в багажнике автомобиля осталась только коляска да вещи первой необходимости. Салон оказался свободным от поклажи, что очень важно в дальней дороге.

Конечно, при выборе конкретного бокса нужно учесть и свои финансовые возможности. Мне захотелось попробовать в деле бокс Thule Motion 800. Сразу скажу, он не из дешевых. Можно было взять примерно такой же по параметрам, но отечественного производства. Например, Atlant Discovery 431. Разница цены покупки и аренды весьма большая. «Швед» обошелся бы мне при покупке в 40 тысяч рублей, тогда как отечественный аналог — лишь в пятнадцать тысяч.

А как с арендой? Тут, понятно, впереди бокс Thule. Стоимость 21-дневной аренды (как мне кажется, это оптимальный срок отдыха) составила 8820 рублей, тогда как у Атланта за это же время — 2940. Подробнее расценки на аренду смотрите в таблице.

Стоимость аренды в рублях за каждый день, в зависимости от общего срока пользования

до 6 дней 7–13 дней 14–20 дней 21–29 дней Atlant Discovery 431 200 180 160 140 Thule Motion 800 600 540 480 420

На что еще можно обратить внимание, так это на возможность открыть бокс с любой стороны. Этот функционал очень удобен. Часто приходится перелопачивать весь бокс, чтобы достать какую-то вещь с противоположной стороны. Если же крышка открывается с двух сторон, можно сэкономить время и нервы.

Если вы оставляете машину на долгое время без присмотра, покупать дешевые боксы без замков с ключами не стоит. Так же, как не стоит и устанавливать поперечины без замков.

Другой немаловажный момент — возможность закрыть бокс на ключ. Согласитесь, если багажник не оснащен замком, оставлять автомобиль, к примеру, на неохраняемой площадке весьма опасно.

Моя пробная поездка, в которой я намотал больше трех тысяч километров, показала неоспоримое удобство автобокса. Расход топлива если и увеличился, то совсем не намного. Единственное, что ощущалось достаточно сильно, —это боковые покачивания при серьезных порывах ветра. Но это было пару раз за все путешествие. К слову, скорость на автомобиле с боксом не рекомендуется развивать больше 130 км/ч. Так что, на платниках, где ограничение в 130, а едут все под 150 км/ч, придется немного «потупить». Мне же с «пенсионерским» стилем езды и крейсерской скоростью около 100 км/ч по трассе ехать с боксом весьма комфортно.

Говорят, что машину с автобоксом не могут эвакуировать на штрафстоянку. На самом деле это миф. Длины строп эвакуатора вполне себе хватит и на такого путешественника.

В общем, попробовав арендную демоверсию, я стал всерьез думать о приобретении бокса. Уже присматриваю такой, чтобы и сноуборд с кайтом поместился, и на ключ закрывался. Буду ездить, наверное, с ним постоянно. Даже зимой. При этом важно обработать замки антиобледенителем, чтобы они не замерзли.