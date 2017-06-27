Багажник на крышу: покупать или взять в аренду?

Отправляясь в дальнюю дорогу, мы берем с собой много вещей. А если это автопутешествие большой семьей, то для размещения всего скарба приходится жертвовать даже салоном. Понятно, что ни о каком комфорте в дороге тут уже речи и быть не может. Но можно решить проблему, поставив на крышу машины специальный короб или, по-народному, бокс.
Можно, к слову, и не тратить большие деньги на покупку. Сейчас на рынке много компаний, которые предлагают боксы в аренду. Если вам нужно один раз съездить, к примеру, на море с семьей, зачем тратиться на бокс, который потом придется где-то хранить? Поэтому я остановился именно на варианте с арендой. Проведя некоторое время в интернете и изучив разные варианты прокатных предложений, наткнулся на компанию boxnation.ru. Ее специалисты и помогли мне разобраться в море предложений на рынке.
Для того чтобы определиться с конкретным боксом, нужно знать и понимать следующее. Боксы устанавливаются на поперечины. Поэтому перед покупкой или арендой нужно установить соответствующую конструкцию на автомобиль. Я, к примеру, на свою Фабию поставил поперечины на рейлинги эконом-варианта. Цена вопроса — три тысячи рублей.
Тем, кто увлекается водными видами спорта или любит горные лыжи, можно выбрать длинные багажники. Тогда в бокс легко поместятся и сноуборд, и лыжи, и доска для кайта. Хотя можно для того же сноуборда или горных лыж купить и отдельные крепления на крышу. Такие тоже есть.
Вообще, все боксы делятся на короткие (от 120 до 130 см), средние (130–170 см) и длинные (170–220 см). Если у вас небольшой автомобиль, то не стоит выбирать слишком длинный. Особенно если вы обладатель хэтчбека или универсала: дверь багажника автомобиля должна свободно открываться.
Кроме длины нужно учесть и объем, который может быть как 200 литров, так и 1000.
Нам на двоих взрослых и троих детей подошел бокс в 460 литров. Туда поместился кайт и все вещи, которые не нужны в дороге. В результате в багажнике автомобиля осталась только коляска да вещи первой необходимости. Салон оказался свободным от поклажи, что очень важно в дальней дороге.
Дальше нужно определиться с размерами и объемом автобагажника на крышу.
Вообще, все боксы делятся на короткие (от 120 до 130 см), средние (130–170 см) и длинные (170–220 см). Если у вас небольшой автомобиль, то не стоит выбирать слишком длинный. Особенно если вы обладатель хэтчбека или универсала: дверь багажника автомобиля должна свободно открываться.
Кроме длины нужно учесть и объем, который может быть как 200 литров, так и 1000.
Если путешествуют два человека, подойдет бокс на 320 литров, трое — 430, 4–5 путешественников — 500 литров. Понятно, что это достаточно условная рекомендация. Ведь может быть и такое, что у одного путешественника скарба на пару боксов максимального объема. Но в среднем рекомендация правильная.
Нам на двоих взрослых и троих детей подошел бокс в 460 литров. Туда поместился кайт и все вещи, которые не нужны в дороге. В результате в багажнике автомобиля осталась только коляска да вещи первой необходимости. Салон оказался свободным от поклажи, что очень важно в дальней дороге.
Конечно, при выборе конкретного бокса нужно учесть и свои финансовые возможности. Мне захотелось попробовать в деле бокс Thule Motion 800. Сразу скажу, он не из дешевых. Можно было взять примерно такой же по параметрам, но отечественного производства. Например, Atlant Discovery 431. Разница цены покупки и аренды весьма большая. «Швед» обошелся бы мне при покупке в 40 тысяч рублей, тогда как отечественный аналог — лишь в пятнадцать тысяч.
А как с арендой? Тут, понятно, впереди бокс Thule. Стоимость 21-дневной аренды (как мне кажется, это оптимальный срок отдыха) составила 8820 рублей, тогда как у Атланта за это же время — 2940. Подробнее расценки на аренду смотрите в таблице.
Стоимость аренды в рублях за каждый день, в зависимости от общего срока пользования
|
|
до 6 дней
|
7–13 дней
|
14–20 дней
|
21–29 дней
|
Atlant Discovery 431
|
200
|
180
|
160
|
140
|
Thule Motion 800
|
600
|
540
|
480
|
420
На что еще можно обратить внимание, так это на возможность открыть бокс с любой стороны. Этот функционал очень удобен. Часто приходится перелопачивать весь бокс, чтобы достать какую-то вещь с противоположной стороны. Если же крышка открывается с двух сторон, можно сэкономить время и нервы.
Другой немаловажный момент — возможность закрыть бокс на ключ. Согласитесь, если багажник не оснащен замком, оставлять автомобиль, к примеру, на неохраняемой площадке весьма опасно.
Моя пробная поездка, в которой я намотал больше трех тысяч километров, показала неоспоримое удобство автобокса. Расход топлива если и увеличился, то совсем не намного. Единственное, что ощущалось достаточно сильно, —это боковые покачивания при серьезных порывах ветра. Но это было пару раз за все путешествие. К слову, скорость на автомобиле с боксом не рекомендуется развивать больше 130 км/ч. Так что, на платниках, где ограничение в 130, а едут все под 150 км/ч, придется немного «потупить». Мне же с «пенсионерским» стилем езды и крейсерской скоростью около 100 км/ч по трассе ехать с боксом весьма комфортно.
В общем, попробовав арендную демоверсию, я стал всерьез думать о приобретении бокса. Уже присматриваю такой, чтобы и сноуборд с кайтом поместился, и на ключ закрывался. Буду ездить, наверное, с ним постоянно. Даже зимой. При этом важно обработать замки антиобледенителем, чтобы они не замерзли.
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