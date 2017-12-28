Можно ли перестраиваться на перекрестке? Проверьте себя

Очередной вопрос, на который большинство автомобилистов не сможет дать однозначного ответа. А раз так, давайте вновь заглянем в Правила дорожного движения.

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Для начала вспомним общие понятия, закрепленные в дорожной «конституции», то есть ПДД . В частности, в разделе 1 «Общие положения»:

Перестроение — выезд из занимаемой полосы или занимаемого ряда с сохранением первоначального направления движения.

Полоса движения — любая из продольных полос проезжей части, обозначенная или не обозначенная разметкой и имеющая ширину, достаточную для движения автомобилей в один ряд.

Напомню, что ширина полосы движения по действующим стандартам должна составлять от 3 до 3,75 метра. При этом в ПДД нет запрета на движение транспортных средств в два ряда по одной полосе, если, конечно же, позволяет ширина этой полосы. Таким образом, выезд из занимаемого ряда, даже в пределах своей полосы, также считается перестроением.

Теперь о главном: в нынешней редакции Правил дорожного движения перестроения на перекрестке не запрещены. А значит, разрешены. Простой пример: водитель впередиидущего автомобиля внезапно (как это часто бывает) вспомнил, что ему на перекрестке надо повернуть налево, включил поворотник и остановился, вы перестроились правее и продолжили движение прямо. Нарушения нет. Обычно проблемы возникают из-за того, что многие водители путают перестроение с обгоном.

Обгон — опережение одного или нескольких транспортных средств, связанное с выездом на полосу (сторону проезжей части), предназначенную для встречного движения, и последующим возвращением на ранее занимаемую полосу (сторону проезжей части).

Опережение — движение транспортного средства со скоростью, большей скорости попутного транспортного средства.

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То есть если при маневрировании вы не выезжали на встречку, то ваши действия не являются обгоном

А вот как раз обгоны на регулируемых перекрестках, а также на нерегулируемых перекрестках при движении по дороге, не являющейся главной, и на пешеходных переходах в соответствии с пунктом 11.4 ПДД запрещены. Наказание — административный штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев (ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ).

Так что если на перекрестке вы соблюдаете требования знаков, разметки (например, движение по полосам) и ваше маневрирование не связано с выездом на встречную полосу, вы ничего не нарушаете. Только помните, что при перестроении вы обязаны соблюдать требования пункта 8.4 ПДД (водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно без изменения направления движения. При одновременном перестроении транспортных средств, движущихся попутно, водитель должен уступить дорогу транспортному средству, находящемуся справа).

На приведенной в статье картинке изображен регулируемый перекресток. На нем вы можете перестраиваться. Если бы он был нерегулируемым, перестроения также не были бы запрещены. Единственное, в этом случае надо помнить про пункт 14.1 ПДД:

Водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть (трамвайные пути) для осуществления перехода

И пункт 14.2 Правил:

Если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилось или снизило скорость транспортное средство, то водители других транспортных средств, движущихся в том же направлении, также обязаны остановиться или снизить скорость. Продолжать движение разрешено с учетом требований пункта 14.1 Правил.

Но, несмотря на отсутствие запрета, я бы все же рекомендовал перестраиваться только в крайних случаях, ведь другим участникам движения и так приходится отслеживать на перекрестке слишком много информации (дорожная обстановка, знаки, сигналы светофора и т.д.), и дополнительная «вводная» от вас только усложнит им задачу и, соответственно, повысит риск возникновения аварийной ситуации.