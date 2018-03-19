— Себе поморгай! — когда вас пытается «сморгнуть» из уютного ряда какой-нибудь бесцеремонный торопыга, это зачастую вызывает праведный гнев. А какой еще посыл может означать мигание дальним светом?

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Как правило, вспышка сзади означает просьбу пропустить, подвинуться. Впрочем, граждане деликатные не злоупотребляют этим способом коммуникации и прибегают к нему лишь тогда, когда впереди медленная машина по какой-либо причине заняла самую ценную левую полосу движения и едет с той же скоростью, что и соседи по потоку в других рядах. Однако откровенно хамоватые водители иногда устраивают целую дискотеку излишне заблаговременно, заранее требуя (а вовсе не прося!) немедленно уступить дорогу. Других поводов воздействовать на вас светом через зеркала заднего вида обычно не бывает.

Есть и другие случаи, когда водители в качестве средства общения используют дальний свет. Короткий однократный всполох со стороны движущейся навстречу или сбоку машины в большинстве случаев можно расценить как признак учтивости: дескать, проезжай! Обычно такими знаками автомобилисты обмениваются на перекрестках или выездах с дворовой территории.

Две короткие вспышки (или более) со стороны встречки могут предупреждать вас как о засаде гаишников, так и о какой-либо опасности, требующей с вашей стороны особого внимания.

Продолжительное свечение дальним светом можно трактовать по-разному. Если дело происходит в темное время суток, то к вам, скорее всего, обращаются с просьбой переключиться с дальнего на ближний свет фар — вероятно, вы забыли это сделать и слепите встречных водителей. А если дело происходит днем в момент обгона, когда вы находитесь на встречке, это может означать призыв вернуться в свою полосу или, как вариант, быстрее завершить маневр — мол, расстояние стремительно сокращается, опасность!

Наконец, множественное моргание дальним светом следует трактовать как просьбу пропустить, особенно если она сопровождается поддержкой звуковым сигналом.

Конечно, соответствующих определений в ПДД вы не найдете, а потому все эти сигналы необязательны к исполнению, но сильно облегчают жизнь современным водителям. Так что, очень советуем знать эти сигналы и при необходимости ими пользоваться.