Есть и другие случаи, когда водители в качестве средства общения используют дальний свет. Короткий однократный всполох со стороны движущейся навстречу или сбоку машины в большинстве случаев можно расценить как признак учтивости: дескать, проезжай! Обычно такими знаками автомобилисты обмениваются на перекрестках или выездах с дворовой территории.
Две короткие вспышки (или более) со стороны встречки могут предупреждать вас как о засаде гаишников, так и о какой-либо опасности, требующей с вашей стороны особого внимания.
Продолжительное свечение дальним светом можно трактовать по-разному. Если дело происходит в темное время суток, то к вам, скорее всего, обращаются с просьбой переключиться с дальнего на ближний свет фар — вероятно, вы забыли это сделать и слепите встречных водителей. А если дело происходит днем в момент обгона, когда вы находитесь на встречке, это может означать призыв вернуться в свою полосу или, как вариант, быстрее завершить маневр — мол, расстояние стремительно сокращается, опасность!
Наконец, множественное моргание дальним светом следует трактовать как просьбу пропустить, особенно если она сопровождается поддержкой звуковым сигналом.
Конечно, соответствующих определений в ПДД вы не найдете, а потому все эти сигналы необязательны к исполнению, но сильно облегчают жизнь современным водителям. Так что, очень советуем знать эти сигналы и при необходимости ими пользоваться.
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