Будут ли на Гонке звезд «За рулем» звезды? Почему Гонка звезд проходит летом? Насколько справедлив регламент Гонки звезд? На эти и другие неудобные вопросы читателей отвечает главный редактор ЗР Максим Кадаков.
Убедитесь в технической исправности автомобиля, проверьте уровень всех жидкостей, не забудьте запаску — такие советы дают тем, кто собирается проехать на машине сотни километров. Однако, собираясь в подобное путешествие, стоит учесть более важное обстоятельство: «выйти из строя» можете вы сами, поэтому в первую очередь нужно позаботиться о себе.
Икстрейл — бестселлер Nissan на российском рынке. К осени завод в Санкт-Петербурге обещает начать производство обновленной версии этой популярной у нас модели. Мы же тестируем уже знакомый Х-Trail, из тех, что разлетаются как пирожки.
В сегменте не самых дорогих кроссоверов покупатели все чаще отдают предпочтение более дешевым переднеприводным модификациям — для некоторых моделей трансмиссия 4×4 недоступна в принципе. Но это в Европе достаточно большого клиренса и электронных помощников, улучшающих проходимость. А как у нас?
Не промахнитесь! 9 развлечений автолюбителям на майские праздники
Впереди несколько дней отдыха, когда стройные автоколонны потянутся к паркам, дачным поселкам и на другую природу. У автомобилистов — особенно богатый выбор, где и как провести досуг. Подбрасываем идеи, чтобы сделать предстоящие выходные запоминающимися.
Помимо традиционных, но не всегда полезных развлечений, типа шашлыков, мы предлагаем заняться и более необычными видами семейного отдыха. Например, покидать фрисби или пострелять по бумажным мишеням. Все эти развлечения сплачивают семьи. А уже если к концу майских праздников отец научит сына попадать в цель — это запомнится навсегда.
Читать комментарии