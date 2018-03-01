Не промахнитесь! 9 развлечений автолюбителям на майские праздники

Впереди несколько дней отдыха, когда стройные автоколонны потянутся к паркам, дачным поселкам и на другую природу. У автомобилистов — особенно богатый выбор, где и как провести досуг. Подбрасываем идеи, чтобы сделать предстоящие выходные запоминающимися.

Помимо традиционных, но не всегда полезных развлечений, типа шашлыков, мы предлагаем заняться и более необычными видами семейного отдыха. Например, покидать фрисби или пострелять по бумажным мишеням. Все эти развлечения сплачивают семьи. А уже если к концу майских праздников отец научит сына попадать в цель — это запомнится навсегда.

Не промахнитесь! 9 развлечений автолюбителям на майские праздники
Не промахнитесь! 9 развлечений автолюбителям на майские праздники
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