Не промахнитесь! 9 развлечений автолюбителям на майские праздники

Обвал рубля: обратно на Жигули? К чему может привести резкое изменение курса рубля? 5 неудобных вопросов о Гонке звезд — 2018 Будут ли на Гонке звезд «За рулем» звезды? Почему Гонка звезд проходит летом? Насколько справедлив регламент Гонки звезд? На эти и другие неудобные вопросы читателей отвечает главный редактор ЗР Максим Кадаков. Как водителю подготовиться к дальней дороге? Убедитесь в технической исправности автомобиля, проверьте уровень всех жидкостей, не забудьте запаску — такие советы дают тем, кто собирается проехать на машине сотни километров. Однако, собираясь в подобное путешествие, стоит учесть более важное обстоятельство: «выйти из строя» можете вы сами, поэтому в первую очередь нужно позаботиться о себе.