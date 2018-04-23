В то время как Ульяновский автозавод раскрашивает свой самый популярный внедорожник во все цвета радуги, сторонние фирмы снабжают его узлами и агрегатами, о которых действительно мечтают потребители. В частности, появилась возможность установить на двигатель Патриота турбонаддув.
Глубокий снег коварен. Под самый занавес зимы мы засадили трактор, а потом чуть не засадили еще один, чтобы ответить на принципиальный вопрос: сможет ли Range Rover Velar противостоять Патриоту? Гламур против кондового железа. Шесть миллионов против миллиона. Кто кого?
ЗР в числе первых испытал новый китайский кроссовер Geely Atlas. Как проявила себя машина на бездорожье? С кем будет конкурировать Atlas на нашем рынке? И сколько будет стоить? На все эти вопросы готов ответить Александр Виноградов.
Велар против Патриота: кто вырвется из снежного плена?
Глубокий снег коварен. Под самый занавес зимы мы засадили трактор, а потом чуть не засадили еще один, чтобы ответить на принципиальный вопрос: сможет ли Range Rover Velar противостоять Патриоту? Гламур против кондового железа. Шесть миллионов против миллиона. Кто кого?
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