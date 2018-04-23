Велар против Патриота: кто вырвется из снежного плена?

Глубокий снег коварен. Под самый занавес зимы мы засадили трактор, а потом чуть не засадили еще один, чтобы ответить на принципиальный вопрос: сможет ли Range Rover Velar противостоять Патриоту? Гламур против кондового железа. Шесть миллионов против миллиона. Кто кого?

Land Rover Range Rover Velar
Land Rover Range Rover Velar

Land Rover > Range Rover Velar

УАЗ Patriot
УАЗ Patriot

УАЗ > Patriot

  • Еще ранее мы заставляли гламурные ручки Велара поработать русской зимой. Смогли ли они пробить лед?
  • Впрочем, когда речь заходит о настоящих внедорожниках, нам есть еще о чем поведать. Например, о том, как себя покажет Toyota Fortuner второго поколения. Смотрим?

Фото: Онлайн-редакция
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