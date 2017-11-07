Трактор, за которым скрывается смертельная опасность

За городом в подобной ситуации может оказаться каждый, но ведь главное — выйти из нее достойно. А как поступите вы, исходя из собственного водительского опыта?

Двигаясь по двухполосному шоссе с разрешенной скоростью 90 км/ч, вы нагоняете трактор или иной тихоход. На встречной полосе никого нет. Метрах в семидесяти перед трактором — съезд направо на второстепенную дорогу, по которой к перекрестку довольно быстро приближается легковой автомобиль с включенным левым сигналом поворота. Судя по резкому притормаживанию перед главной дорогой, его водитель торопится повернуть налево. Каковы будут ваши дальнейшие действия?

Приводим несколько вариантов развития событий. Выберите из них оптимальный, на ваш взгляд, и проголосуйте за него. А прокомментируем действия и дадим им оценку на следующей странице.