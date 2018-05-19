Это мое место! Как легально застолбить парковку?

Парковочный вопрос испортил жизнь не только жителям столицы, где машин больше всего. Многие хотели бы иметь машиноместо в личном пользовании, но получить его не так-то просто.

Иметь в своем распоряжении гараж или место на подземной парковке, конечно, хорошо. Но кому-то достаточно и просто выделенного прямоугольника асфальта. Главное, чтобы его не занимал никто чужой. Нередко соотечественники практикуют самозахват. Поставил блокиратор или натянул цепочку — и готово: мое! Это, разумеется, незаконно, и ответственные органы обычно быстро ликвидируют подобную самодеятельность.

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Оформить в аренду или собственность машиноместо в обычном дворе непросто. Согласно ст. 36 Жилищного кодекса РФ, собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности общее имущество, среди которого значится «земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном участке объекты». Иными словами, двор — это территория общего пользования, и по умолчанию прав на индивидуальное использование нет ни у кого из жильцов.

Любая передача общей территории в личное пользование производится только по результатам общего голосования собственников, причем как квартир, так и нежилых помещений дома. «За» должны высказаться как минимум две трети опрошенных. Сумеете убедить большинство, что именно вам жизненно необходимо отдельное парковочное место? Скорее всего, нет, и на этом вся инициатива и закончится. Ведь следом аналогичных привилегий захотят и другие жители, а на всех машиномест во дворе никак не хватит. Кроме того, выделение отдельной парковки для одного человека влечет уменьшение общей собственности остальных жильцов.

Согласно ст. 1.29 Градостроительного кодекса РФ, машиноместо — это «предназначенная исключительно для размещения транспортного средства индивидуально-определенная часть здания или сооружения, которая не ограничена либо частично ограничена строительной или иной ограждающей конструкцией и границы которой описаны в установленном законодательством о государственном кадастровом учете порядке». То есть мало получить одобрение собственников помещений. Необходимо зарегистрировать выделенный участок, определить его границы, вид использования и получить кадастровый номер. Тогда с точки зрения законодательства он станет официальной парковкой с закрепленным за ней арендатором или собственником.

Если в вашем многоквартирном доме создано ТСЖ и территория огорожена, ситуация упрощается. Обычно при такой форме управления жители сами определяют, сколько парковочных мест будет в их дворе, кто и на каких условиях получит к ним доступ.

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