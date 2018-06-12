Самые опасные заблуждения даже опытных автомобилистов
Практически каждый мужчина считает себя неплохо сведущим в автомобильной тематике. А уж если стаж и пробег велики, то вообще все знает и везде разбирается. Но практика показывает, что даже среди опытных водителей бытуют некоторые технические предрассудки. Темы вождения здесь не касаемся. Перечислю некоторые из них, а если какие упустил, то напомните в комментариях. Только не про тормозуху в фаре — уж очень старо!
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