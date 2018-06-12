Пенсионер из Германии и его пес едут на чемпионат мира в Россию на тракторе У Губерта Вирта две большие страсти — футбол и его старый трактор Ланц Бульдог. А успеть он хочет к матчу открытия, который состоится 14 июня в Москве на стадионе «Лужники». Самые опасные заблуждения даже опытных автомобилистов Практически каждый мужчина считает себя неплохо сведущим в автомобильной тематике. А уж если стаж и пробег велики, то вообще все знает и везде разбирается. Но практика показывает, что даже среди опытных водителей бытуют некоторые технические предрассудки. Темы вождения здесь не касаемся. Перечислю некоторые из них, а если какие упустил, то напомните в комментариях. Только не про тормозуху в фаре — уж очень старо! Самое безопасное место в машине — за водителем? Большинство автомобилистов убеждены, что при ДТП в наибольшей безопасности окажется пассажир, сидящий на заднем ряду непосредственно за креслом водителя. Однако на сей счет существуют и другие мнения, весьма небезосновательные.