Какие машины реже останавливают гаишники

Разбираемся, всех ли подряд тормозят инспекторы Патрульно-постовой службы или есть некие критерии, по которым одних водителей останавливают чаще других.

Если водитель совершил какое-либо нарушение, скажем, выехал на полосу встречного движения, то понятно, что его остановят. Мы же рассмотрим случаи, когда автолюбителей останавливают для проверки документов. Какие машины останавливают реже, а какие чаще? Мы выявили некую закономерность в этом процессе. Угоняемость машины.

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Инспекторы прекрасно знают, какие модели пользуются большой популярностью у автоворов. Список давно известен: Toyota Camry, Toyota Land Cruiser 200, внедорожники Land Rover, Range Rover, а также большинство представителей большой немецкой тройки. Потому та же Toyota Camry или Mazda 6 (эта модель тоже популярна среди автоугонщиков) привлечет гораздо больше внимания, нежели Kia Optima или Opel Astra. Статистика автоугонов тому доказательство. Если взять, к примеру, седаны бизнес-класса, видно, что Ford Mondeo и Kia Optima угоняют заметно реже, чем японцев. Потому и инспекторы не спешат их останавливать.

Статистика угонов наиболее популярных бизнес-седанов

Модель

2017

2016

Toyota Camry

938

967

Mazda 6

256

320

Ford Mondeo

91

89

Kia Optima

40

23

Автоугонщики прохладно относятся к корейскому автопрому, потому и инспекторы останавливают такие машины гораздо реже.
Автоугонщики прохладно относятся к корейскому автопрому, потому и инспекторы останавливают такие машины гораздо реже.

“Глухая” тонировка автомобиля

Машина с тонированными стеклами (особенно с затонированным лобовым), вызывает гораздо больше вопросов, нежели автомобиль без тонировки. Поэтому поводов тормознуть тонированную машину у инспектора найдется много. Напомним, по ГОСТ 5727 допускает светопропускание боковых стекол не ниже 70% от падающего потока, а для лобового стекла не менее 75%, светопропускание задних стекол не регламентируется. Можно крепить шторки на задние стекла легковых автомобилей при наличии с обеих сторон наружных зеркал заднего вида.

Штраф за тонировку составляет 1500 рублей.
Штраф за тонировку составляет 1500 рублей.

Автохлам на дороге

Автомобили в плохом техническом состоянии, с грязными номерами (особенно в момент сезонных рейдов вроде «Чистый автомобиль”) или на кузовах которых видна ржавчина останавливают чаще, нежели чистый подержанный автомобиль, по которому видно, что хозяин за ним следит. Дело в том, что у водителей авторазвалин очень часто нет при себе необходимых документов. Скажем, того же обязательного полиса ОСАГО.

Подобный автохлам наверняка привлечет внимание инспекторов.
Подобный автохлам наверняка привлечет внимание инспекторов.

Дорогие автомобили

Дорогие авто тормозят реже, потому как водители таких машин — люди обеспеченные, у них в порядке все документы и есть страховки. Плюс у этих людей большие связи в различных органах государственной власти и они могут ими воспользоваться. А это для рядового инспектора может закончится, не слишком хорошо. Такого устройство нашего общества. Это тема отдельного материала и развивать ее мы не будем. Останавливают дорогие автомобили в случае явного грубого нарушения правил или специального рейда. Или если поступил сигнал об угоне такого автомобиля.

Супердорогие автомобили тормозят гораздо реже.
Супердорогие автомобили тормозят гораздо реже.

“Красивые” номера

Номера номерам рознь. Инспекторы предпочитают не связываться с некоторыми буквенными номерными группами, которые принадлежат ФСО, ФСБ или Следственному комитету. Меньше шансов быть остановленным инспектором и у водителя, на машине которого стоят обычные номерные знаки, а не “красивые”. “Красивые” подчас вызывают повышенный интерес инспекторов, особенно во времена различных рейдов.

“Красивые” номера так же привлекают внимание инспекторов.
“Красивые” номера так же привлекают внимание инспекторов.

Интуиция инспектора

Интуиция блюстителя порядка на дороге базируется на многолетнем опыте его работы. Опытный сотрудник ГИБДД прекрасно ориентируется в стиле езды, может уловить выражение лица водителя.

Интуиция инспектора — тоже важный фактор, влияющий на причину остановки.
Интуиция инспектора — тоже важный фактор, влияющий на причину остановки.

Если водитель играет в “шашки” на дороге, ведет себя агрессивно остановки не избежать. И марка машины тут может не играть никакой роли. Ну, а вежливого водителя зря тормозить не будут.

Какие машины реже останавливают гаишники
Какие машины реже останавливают гаишники
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