Какие машины реже останавливают гаишники

Разбираемся, всех ли подряд тормозят инспекторы Патрульно-постовой службы или есть некие критерии, по которым одних водителей останавливают чаще других.

Если водитель совершил какое-либо нарушение, скажем, выехал на полосу встречного движения, то понятно, что его остановят. Мы же рассмотрим случаи, когда автолюбителей останавливают для проверки документов. Какие машины останавливают реже, а какие чаще? Мы выявили некую закономерность в этом процессе. Угоняемость машины.

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Инспекторы прекрасно знают, какие модели пользуются большой популярностью у автоворов. Список давно известен: Toyota Camry, Toyota Land Cruiser 200, внедорожники Land Rover, Range Rover, а также большинство представителей большой немецкой тройки. Потому та же Toyota Camry или Mazda 6 (эта модель тоже популярна среди автоугонщиков) привлечет гораздо больше внимания, нежели Kia Optima или Opel Astra. Статистика автоугонов тому доказательство. Если взять, к примеру, седаны бизнес-класса, видно, что Ford Mondeo и Kia Optima угоняют заметно реже, чем японцев. Потому и инспекторы не спешат их останавливать.

Статистика угонов наиболее популярных бизнес-седанов

Модель 2017 2016 Toyota Camry 938 967 Mazda 6 256 320 Ford Mondeo 91 89 Kia Optima 40 23

Автоугонщики прохладно относятся к корейскому автопрому, потому и инспекторы останавливают такие машины гораздо реже.