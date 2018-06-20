Какие машины реже останавливают гаишники

Если водитель совершил какое-либо нарушение, скажем, выехал на полосу встречного движения, то понятно, что его остановят. Мы же рассмотрим случаи, когда автолюбителей останавливают для проверки документов. Какие машины останавливают реже, а какие чаще? Мы выявили некую закономерность в этом процессе. Угоняемость машины.
Статистика угонов наиболее популярных бизнес-седанов
|
Модель
|
2017
|
2016
|
Toyota Camry
|
938
|
967
|
Mazda 6
|
256
|
320
|
Ford Mondeo
|
91
|
89
|
Kia Optima
|
40
|
23
“Глухая” тонировка автомобиля
Машина с тонированными стеклами (особенно с затонированным лобовым), вызывает гораздо больше вопросов, нежели автомобиль без тонировки. Поэтому поводов тормознуть тонированную машину у инспектора найдется много. Напомним, по ГОСТ 5727 допускает светопропускание боковых стекол не ниже 70% от падающего потока, а для лобового стекла не менее 75%, светопропускание задних стекол не регламентируется. Можно крепить шторки на задние стекла легковых автомобилей при наличии с обеих сторон наружных зеркал заднего вида.
Автохлам на дороге
Автомобили в плохом техническом состоянии, с грязными номерами (особенно в момент сезонных рейдов вроде «Чистый автомобиль”) или на кузовах которых видна ржавчина останавливают чаще, нежели чистый подержанный автомобиль, по которому видно, что хозяин за ним следит. Дело в том, что у водителей авторазвалин очень часто нет при себе необходимых документов. Скажем, того же обязательного полиса ОСАГО.
Дорогие автомобили
Дорогие авто тормозят реже, потому как водители таких машин — люди обеспеченные, у них в порядке все документы и есть страховки. Плюс у этих людей большие связи в различных органах государственной власти и они могут ими воспользоваться. А это для рядового инспектора может закончится, не слишком хорошо. Такого устройство нашего общества. Это тема отдельного материала и развивать ее мы не будем. Останавливают дорогие автомобили в случае явного грубого нарушения правил или специального рейда. Или если поступил сигнал об угоне такого автомобиля.
“Красивые” номера
Номера номерам рознь. Инспекторы предпочитают не связываться с некоторыми буквенными номерными группами, которые принадлежат ФСО, ФСБ или Следственному комитету. Меньше шансов быть остановленным инспектором и у водителя, на машине которого стоят обычные номерные знаки, а не “красивые”. “Красивые” подчас вызывают повышенный интерес инспекторов, особенно во времена различных рейдов.
Интуиция инспектора
Интуиция блюстителя порядка на дороге базируется на многолетнем опыте его работы. Опытный сотрудник ГИБДД прекрасно ориентируется в стиле езды, может уловить выражение лица водителя.
Если водитель играет в “шашки” на дороге, ведет себя агрессивно остановки не избежать. И марка машины тут может не играть никакой роли. Ну, а вежливого водителя зря тормозить не будут.
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