А что, если проскочить на желтый? Школа опытных водителей

В подобных ситуациях мы оказываемся на дороге регулярно. Важно с честью выходить из них. А как вы поступите исходя из вашего водительского опыта?

Выехав из бокового проезда на широкую магистраль (три полосы для каждого направления) с ограничением скорости 80 км/ч, вы начинаете разгоняться в правом ряду. На спидометре еще только 30 километров в час, а вы замечаете, что на ближайшем светофоре начинает мигать зеленый сигнал. Слева в средней полосе вас на полкорпуса опережает фура. Она движется с максимально разрешенной скоростью 80 км/ч и не сбавляет темпа. Чем опасна для вас такая ситуация и как вы поступите?

Предлагаем из нескольких вариантов развития событий выбирать, по вашему мнению, оптимальный и проголосовать за него. А с вариантами ответов разберемся на следующей странице.