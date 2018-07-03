А что, если проскочить на желтый? Школа опытных водителей

В подобных ситуациях мы оказываемся на дороге регулярно. Важно с честью выходить из них. А как вы поступите исходя из вашего водительского опыта?

Выехав из бокового проезда на широкую магистраль (три полосы для каждого направления) с ограничением скорости 80 км/ч, вы начинаете разгоняться в правом ряду. На спидометре еще только 30 километров в час, а вы замечаете, что на ближайшем светофоре начинает мигать зеленый сигнал. Слева в средней полосе вас на полкорпуса опережает фура. Она движется с максимально разрешенной скоростью 80 км/ч и не сбавляет темпа. Чем опасна для вас такая ситуация и как вы поступите?

Предлагаем из нескольких вариантов развития событий выбирать, по вашему мнению, оптимальный и проголосовать за него. А с вариантами ответов разберемся на следующей странице.

Как вы поступите, если приближаетесь к перекрестку, на котором только что начал мигать зеленый сигнал светофора?

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