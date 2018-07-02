Бензин дорожает, а что с электричеством?

Срочно сел писать этот обзор о предложении электрических автомобилей и автономном движении после недавнего общения со своими коллегами из европейского автомобильного конкурса Autobest.

Не поверите, но в Литве, например, эпидемия на электрические авто. Купить электрокар здесь можно на льготных условиях по доступной цене, парковка на нем бесплатная, а самое главное — и за заправку не надо платить. Евросоюз помог построить тут целую сеть электрических станций, которые сопровождают электромобиль во всех направлениях. Электричество — это еще и шаг к автономному движению, которое тоже становится реальностью. В Чехии, вы, наверное, не слышали, компания BMW строит завод автономных автомобилей. На фоне купленных на нашем рынке в этом году 28 единиц машин с нулевым выхлопом этот обзор покажется ненужным, но загляните в него, будущее совсем близко. И нам уже предлагают не так мало электромобилей. Подробнее можно прочитать по ссылке...