Препятствие на ночной дороге — об этом должен помнить каждый водитель

Кто-то любит ночную езду, кто-то старается её избегать. Известно, что самые тяжелые аварии происходят именно ночью. Прикинем, как вы поведете себя на ночной дороге?

Позднее возвращение в город. В темноте по практически пустому шоссе вы с дальним светом фар двигаетесь со скоростью 90 км/ч. Вы проезжаете мимо каких-то построек, которые не обозначены как населенный пункт, то есть Правила не обязывают снизить скорость до 60 км/ч. Дорога не освещена, поэтому вы продолжаете движение с дальним светом. Появляется встречный автомобиль. Его водитель, а вслед за ним и вы переходите на ближний. Какие опасности могут подстерегать в данной ситуации и как вы поступите?

Предлагаем проголосовать за действия, которые считаете оптимальными с точки зрения вашего водительского опыта. Оценки и анализ предлагаемых решений дадим на следующей странице.

Ночь. Узкое шоссе. Встречный разъезд. Проблем никому не надо — что делаем?

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