Кто все-таки уступает на круге? Еще один проблемный перекресток

«Круговые поправки» появились в ПДД уже больше года назад. А многие водители до сих пор путаются. Продолжаем разбираться с правилами проезда кольцевых развязок.

Представьте ситуацию. Вы (на синем автомобиле) подъезжаете к перекрестку. Перед круговой развязкой пешеходный переход, поэтому светофор расположен до зебры. На нем горит разрешающий сигнал. Кто же из водителей в этой ситуации должен уступить дорогу?

Проголосуйте за решение, которое кажется правильным вам. А единственно верный ответ — на следующей странице.