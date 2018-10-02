Кто все-таки уступает на круге? Еще один проблемный перекресток

На автосалон в Париж Skoda привезла концепт заряженного хэтчбека Rapid RS. Такой мог бы стать конкурентом VW Golf GTI и Renault Megane RS. Но главное — дизайн, примерно так будет выглядеть будущий серийный Rapid Spaceback.
Бурное обсуждение на форуме «За рулем» вызвала статья об отзывах иностранных СМИ о российском внедорожнике УАЗ Патриот. У читателей возник вопрос: а проводились ли краш-тесты Патриота и — для сравнения — Гелендвагена? Что ж, хороший повод поговорить о звездах, которых удостоились (или не удостоились) эти автомобили.
Выставке Mondial de l'Automobile 2018 — настоящему пиршеству для автогурманов — дан старт! «За рулем» приглашает всех окунуться в атмосферу этого яркого праздника. Не проходите мимо и не переключайтесь — вас ждут исчерпывающая информация о самых «вкусных» новинках мундиаля, фото, видео и лучшие девушки Парижа.
Представьте ситуацию. Вы (на синем автомобиле) подъезжаете к перекрестку. Перед круговой развязкой пешеходный переход, поэтому светофор расположен до зебры. На нем горит разрешающий сигнал. Кто же из водителей в этой ситуации должен уступить дорогу?
Проголосуйте за решение, которое кажется правильным вам. А единственно верный ответ — на следующей странице.
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