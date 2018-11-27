Каждому — по зеленой стрелке. И как теперь проехать?!

При проезде регулируемых перекрестков, казалось бы, никаких вопросов у водителей возникать не должно. Горит зеленый — едем, желтый и красный — стоим. Но часто можно встретить перекрестки со специальными стрелками, которые указывают на определенный порядок проезда. И здесь могут возникнуть некоторые трудности.

Перед нами регулируемый перекресток. На схеме изображено несколько легковых автомобилей и маршрутка, везущая пассажиров. Кто из водителей может продолжить движение по указанным траекториям без нарушения ПДД?

Отмечайте свой вариант, а правильный ответ на следующей странице.

Водители каких транспортных средств могут продолжить движение по указанной траектории не нарушив ПДД?

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