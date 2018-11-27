Таких ЗИЛов вы не видели! Во второй половине 1960‑х годов ЗИЛ создал пару необычных машин с электроприводом, предназначенных для предполетной подготовки систем летательных аппаратов. Каждому — по зеленой стрелке. И как теперь проехать?! При проезде регулируемых перекрестков, казалось бы, никаких вопросов у водителей возникать не должно. Горит зеленый — едем, желтый и красный — стоим. Но часто можно встретить перекрестки со специальными стрелками, которые указывают на определенный порядок проезда. И здесь могут возникнуть некоторые трудности. 10 причин, почему автомат «дергается» при переключениях Некорректная работа автомата, к примеру, рывки и пинки при переключениях передач, может быть вызвана не только неисправностью самого автомата, но и неполадками в других системах автомобиля.