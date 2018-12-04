Ремонт на дороге: как избежать столкновения с нервным водителем

Ремонт дороги — дело благое. Если бы не пробки, которые порой провоцируют водителей на некорректное поведение... А как вы поступите в аварийно-опасной ситуации?

По загородной дороге, имеющей по две полосы для движения в каждом направлении, вы приближаетесь к участку, на котором ведутся ремонтные работы. Вы проехали временные знаки «Сужение дороги справа» 1.20.2 и «Дорожные работы» 1.25, заранее перестроились в левый ряд и вдруг замечаете, что идущий сзади автомобиль решает обойти вас справа. В это время впереди, в непосредственной близости от оградительных блоков, с обочины выезжает припаркованный автомобиль. Чем опасна данная ситуация и как вы поступите?

Предлагаем проголосовать за действия, которые считаете оптимальными с точки зрения своего водительского опыта. А наши оценки и анализ предлагаемых решений дадим на следующей странице.