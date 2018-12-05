Яркая внешность, три варианта исполнения, повышенный комфорт для пассажиров — ЗР познакомился с машиной нового поколения.

На автосалон в Лос-Анджелесе, который проходит с 30 ноября по 9 декабря, корейцы привезли свою главную новинку — Kia Soul третьего поколения. Продажи автомобиля стартуют в следующем году, до российского рынка он, вероятно, доберется лишь к концу 2019-го. Но кое-что о Kia Soul уже известно.

Что нового

Прежде всего, Соул — принципиально новый автомобиль, построенный на модульной платформе К2. Он стал существенно больше предшественника. Колесная база увеличилась на 30 мм и теперь составляет 2600 мм, поравнявшись по этому показателю с Kia Rio. Вырос Soul и в длину — сразу на 55 мм, до 4195. За счет этого автомобиль получился довольно крупным.

Производитель поколдовал и над внешностью. Вместо открытого европейского взгляда, какой был у машин второго поколения, дизайнеры наградили Soul хитрым прищуром, максимально сузив фары. При этом оптика «двухэтажная»: сверху также оказались габариты и поворотники, а снизу расположились дополнительные блоки фар. Заметно изменился автомобиль и сзади. Внимание притягивают фонари-бумеранги, соединенные сверху красной перемычкой. Решение явно рассчитано на целевую аудиторию и должно ей понравиться.

В трех лицах

В Лос-Анджелес Soul, сохранивший свою кубическую форму, привезли в трех исполнениях — GT-Line, X-Line и EV. Версия GT—Line с низко висящим бампером и налетом спортивности явно создана для жизни в городе. Псевдокроссовер X-Line производит принципиально другое впечатление. По сравнению с городским концептом он выглядит — но только выглядит! — скорее, как внедорожник за счет пластиковой отделки колесных арок и бампера, накладок на дверях и порогах.

Экологичный электромобиль Soul EV в целом похож на «братьев», но смотрится менее агрессивно без внушительного воздухозаборника. EV продолжает традиции первого поколения, но все же отличается. Производитель подарил ему более мощный двигатель (204 против 110 л.с.), а главное — батарею энергоемкостью 64 кВт⋅ч (в предыдущей версии — 30). Так что есть повод ожидать, что запас хода Kia EV существенно вырастет. Случится ли это на деле, узнаем, когда машина выйдет на рынок.

Расширение пространства

При взгляде на новый Соул кажется, что двери, особенно передние, у него шире, чем у предшественника. Садясь за руль, ловишь себя на мысли, что попал в машину классом выше — внутри явно стало попросторнее. А вот сзади все по-прежнему. И хотя есть впечатление, что пространства для ног у задних пассажиров предостаточно, оно обманчиво: передние сиденья выставочного Kia Soul довольно сильно сдвинуты вперед. Окажись за рулем человек ростом выше среднего, за ним останется не так много места — примерно столько же, сколько в машине уходящего поколения.

Багажник принципиально не изменился. Да, прибавил в объеме, но выглядит примерно таким же, как и был. Похоже, дополнительные сантиметры, появившиеся за счет роста габаритов, пошли в первую очередь на повышение уровня комфорта для передних пассажиров.

Душевный салон

Салон Kia Soul хоть и стал на вид более современным, кардинальных изменений не претерпел, зато явно улучшилось качество материалов отделки. Дизайн салона каждой версии соответствует ее внешнему виду. В целом же кнопки и индикаторы расположены на привычных владельцам Соула местах.

На трехспицевом руле слева находятся кнопки управления телефоном и мультимедийной системой, справа — круиз-контролем и меню бортового компьютера. Под экраном мультимедийки — блок управления микроклиматом. У выставочного образца он простой, с обычными «крутилками». Которые, кстати, приятны на ощупь.

За рулем нового Соула удобно, хотя, глядя на сиденья, этого не ждешь. Но внешность обманчива, сиденья продуманные, с боковой поддержкой и регулировкой по высоте. Обивка дверей добротная, ручки в дверях удобные, под нормальный человеческий хват.

Модификации

Выставочный Soul GT-Line оснащен 1,6-литровым турбодвигателем мощностью 201 л.с. Такой мотор идет в сочетании с 7-ступенчатым роботом, других вариантов нет. Уже известно, что на американский рынок выйдут машины с 2-литровым мотором мощностью 147 л.с. Они будут доступны либо с механической коробкой, либо с вариатором. Что касается трансмиссии, то Соул останется исключительно переднеприводным автомобилем.

У X-Line, приехавшего в Лос-Анджелес, 2-литровый бензиновый мотор мощностью 147 л.с. Машины в этой версии будут выпускать с механической коробкой передач (спрос на нее, скорее всего, будет ограниченным) и с вариатором. X-Line с автоматом не предвидится, исключения не сделают даже для американского рынка.

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Новый необычный дизайн, три версии с разным характером, простор и качественное исполнение салона — корейцы явно нацелились на успех. Оправдаются ли эти ожидания в отношении Kia Soul третьего поколения, покажет время и дороги.

Фото: Kia