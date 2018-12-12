Хочу сдать в утиль старый грузовик. Надо ли везти его в ГАИ?

СТАРЬЕ БЕРЕМ!
В деревне ржавеет когда-то приобретенный мной ЗИЛ‑130. Знаю, что надо его утилизировать, но перегнать его в ГАИ нет возможности, так как машина разукомплектована. Как быть в такой ситуации?
Е. Певзнер, Московская область
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На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
Вы можете прекратить регистрацию зарегистрированного за вами транспортного средства в связи с утилизацией, подав в любое регистрационное подразделение Госавтоинспекции соответствующее заявление.
Представлять на осмотр транспортное средство не требуется. Вместо него следует предъявить свидетельство об утилизации, подтверждающее факт уничтожения транспортного средства, а также сдать государственные регистрационные знаки и документы. Данный порядок предусмотрен Административным регламентом МВД России по предоставлению государственной услуги по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним, утвержденным приказом МВД России от 7 августа 2013 года № 605.
Все, что нужно знать о процедуре регистрации автомобилей, вы найдете в соответствующем разделе нашего «Парка документов».
Фото: depositphotos.com
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