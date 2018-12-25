Тест по ПДД: на этом перекрестке ошибаются даже бывалые!

1. Первыми поедут трамваи, так как у них преимущество перед безрельсовыми ТС, и снегоуборочная машина с включенным оранжевым спецсигналом. За ними — синий автомобиль. Последним проедет перекресток красный.

2. Сначала проедет трамвай №2 вместе со снегоуборочным автомобилем (трамвай двигается с главной и потому имеет преимущество, а снегоуборщик имеет преимущество благодаря спецсигналам), затем начнет движение синий автомобиль, за ним красный. Последним — трамвай № 1.

3. Первым едет трамвай №2 (двигается с главной), следом едет синий, а за ним красный автомобиль. Завершают проезд трамвай №1 и снегоуборочный автомобиль одновременно.