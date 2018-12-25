Перед нами нерегулируемый перекресток, на котором главная дорога меняет направление движения. В каком порядке, согласно ПДД, проедут транспортные средства? Выбирайте свой вариант ниже, а правильный ответ — на следующей странице.
Тест по ПДД: на этом перекрестке ошибаются даже бывалые!
Аварии на перекрестках с трамвайными путями — не редкость. Особенно там, где перекрестки нерегулируемые. А если речь идет о таких, где главная дорога меняет свое направление, то и вовсе пиши пропало. Разберем как раз такую ситуацию.
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