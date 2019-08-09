Утилизируем автомобиль: вот наиболее выгодные варианты

Вариантов масса: воспользоваться госпрограммой по утилизации, продать через интернет целиком или по запчастям, сдать на разборку... а можно просто бросить в лесу. Сравниваем все плюсы и минусы.

То, что представляют нам как «федеральную программу утилизации автомобилей», к утилизации имеет косвенное отношение. Внедренная в 2010 году программа постепенно видоизменилась и сегодня направлена главным образом на стимулирование продаж новых машин. Старую сдаешь (дилеру либо в пункт утилизации), новую покупаешь — стоимость старой идет в зачет.

Торг здесь неуместен

Оговорен минимальный возраст утилизируемой машины: не менее 10 лет. Скидки за утилизацию исходят от государства. Сертифицированные пункты приема (в 210 городах страны) выплачивают компенсацию «за утиль» — заявлены рамки от 50 000 до 350 000 рублей. Владельцы больших кроссоверов, не обольщайтесь: 350 тысяч рекомендованы Минпромторгом за автобусы и грузовики массой свыше 7,5 тонн.

В США старье иногда превращают в арт-объекты. Самые известные — Кархендж и Ранчо Кадиллаков. Всего их несколько десятков.

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Скидки по системе трейд-ин исходят от дилеров. Дилеры, работающие в рамках программы, вольны определять, какие модели они принимают (и по какой цене), а какие нет. Плюс некое льготное кредитование (на поверку — ни разу не льготное). Получить все скидки деньгами нельзя. Вырученных денег вы в этой схеме не увидите, они виртуальные.

Также под вывеской «утилизация» работают (возобновлены с марта) госпрограммы «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль». Тут вообще ничего сдавать не надо, просто покупай автомобиль из предложенного списка — стоимостью до миллиона рублей и собранный в России. При соблюдении всех условий получишь скидку 10%, а жители Дальневосточного региона — аж 25%.

А где утилизация-то?

Все ненужное — на слом!

На утилизацию отправляют то, что не подлежит восстановлению и перепродаже, то есть абсолютный хлам. Бесспорно, за десять лет можно укатать машину и до такого состояния, но в большинстве случаев десятилетки вполне работоспособны. Об этом говорит состояние российского автопарка, в котором 58% машин — старше десяти лет, а треть — старше 15 лет.

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Из каких тогда соображений выбрана планка в 10 лет для сдаваемых машин? Чтобы народ не тащил проржавевшие кузовá без колес и сидений? Он и так не тащит: по условиям программы, сдаваемый автомобиль должен быть полностью комплектным, включая рабочие жидкости.

Складывается впечатление, что даже убитые машины утилизируют лишь в крайнем случае. Сначала пытаются перепродать — полностью или по частям. Хотя в пространном перечне плюсов госпрограммы утилизации упомянуто и «улучшение экологической ситуации». Возможно, имеется в виду, что объемы автохлама, поступающего из Японии и Европы, сократились — иностранцы теперь используют Россию как свалку ТБО в гораздо меньшей степени. Правда, это скорее результат обязательной установки блока ЭРА-ГЛОНАСС на все ввозимые автомобили.

Статистики по госпрограмме крайне мало. Но есть сведения, что за первые два года ее действия выдано около 600 тысяч утилизационных сертификатов, а под пресс реально попало 360 тысяч машин. Куда делись остальные 40%? Очевидно, достались перекупщикам. Или просто брошены в лесу. Между тем утилизационный сбор, закладываемый в цену новой машины, с прошлого года составляет почти четверть цены новой Гранты. И он заведомо больше, чем максимальная скидка за утилизацию любой Лады.

В России остро не хватает заводов по комплексной утилизации автомобилей — их около дюжины при реальной потребности в 20–30 предприятий. И почти все расположены в европейской части страны. А как утилизируют за Уралом?

Альтернативная история

Если нас волнует экология, доверяться госпрограмме нельзя. Всё надо делать самим. Есть ли вообще какая-то выгода при использовании федеральной программы? Выгоднее, чем обычный трейд-ин, хотя и ненамного. Но при этом больше бумажек и суеты и сильно ограничен выбор моделей.

Не проще ли сдать машину на разборку? Предлагающие такие услуги фирмы утверждают, что выплачивают в среднем около половины стоимости деталей, из которых состоит сдаваемый автомобиль. Приводят примеры: битый Tiguan 2012 года, не на ходу, — 400 000 рублей, пережившая аварию Mazda 3, выпущенная в 2008 году, не на ходу, — 100 000 рублей. Даже если рекламные цифры вдвое завышены, этот вариант выглядит не хуже, чем госпрограмма. Эвакуация — бесплатно, деньги в день покупки — наличными или на карточку. Не требуется собирать сертификаты и доказывать, что вы владели машиной больше года. Нет ограничений по возрасту и комплектности автомобиля.

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Может быть, рухлядь лучше отправить во вторчермет? Желающих ее принять очень много, причем иногда тоже эвакуатор выделяют даром. Но тарифы, откровенно говоря, не впечатляют. За тонну автомобиля дают 8000–10 000 рублей, дерзко заявляя, что это чертовски привлекательная цена. По сути, плод инженерного искусства приравнивается к куску ржавого швеллера.

Еще один вариант — самостоятельная продажа автомобиля по частям с помощью объявлений в интернете. В теории это самый выигрышный способ, но есть сомнения, что суммарная выручка стоит затраченных усилий — переговоров, встреч, торга со множеством незнакомых людей. Для этого варианта нужен гараж: не следует оставлять на улице машину, чьи двери или капот уже проданы. Кроме того, наверняка образуется невостребованный и нереализуемый остаток, с которым придется как-то разбираться.

Наконец, можно вывезти выпотрошенный остов в лес, предварительно сняв с учета, и там бросить, как делают некоторые передовые компании-утилизаторы. Это самый плохой вариант, во всех смыслах.

Страна стихийных свалок

У госпрограммы почти нет плюсов, но она есть и никуда от нее не деться. Главный недостаток — слабое информационное обеспечение. И непрозрачность. Трудно найти источник, предоставляющий весь комплекс актуальных сведений — о порядке действий, размерах скидок, возможностях выбора машин при той или иной форме утилизации (ближе к системе трейд-ин или ближе к переплавке). Дилеры, работающие в рамках программы, вольны определять, какие модели они принимают, а какие нет. Участие многих компаний сводится к применению обычной системы трейд-ин, без скидок «за утиль». Суммарную экономию при покупке нового автомобиля часто невозможно просчитать заранее, поскольку представленный размер скидок не фиксированный, а «рекомендованный максимальный».

А куда отправляется сданное старье, многим пользователям всё равно. По законам математики при парке легкового транспорта в 43,5 миллиона машин ежегодно утилизации подлежит свыше 2,5 миллиона, то есть 6–7% от общего объема. Госпро­грамма переваривает от силы 200–300 тысяч машин в год. И, судя по направлению и темпам ее развития, никогда не наберет нужных оборотов.

По мелочи

Некоторые элементы автомобиля, пришедшие в негодность, можно утилизировать оперативно. А иногда еще и выгадать на этом копеечку.

Аккумулятор. Во всех крупных населенных пунктах есть пункты приема. Выручка — до 600 рублей за штуку. Многие магазины при покупке нового аккумулятора принимают старый и дают скидку, в Москве это около 400 рублей.

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В России появились пункты приема изношенных покрышек, готовые что-то приплатить за принимаемый хлам. Выручка чисто символическая: 1–2 рубля за килограмм. Если остаток протектора не менее 5 мм, шины берут для перепродажи, дают до 1700 рублей за штуку (R15). Колёса в сборе (R15) — до 9000 рублей.

Литые диски. Цветмет востребован утилизаторами. За комплект 15‑дюймовых дисков предлагают до 6000 руб­лей. При сдаче в цветной лом алюми­ний идет по цене до 110 рублей за килограмм.

Огнетушитель. Выработанные или просроченные принимают практически как лом, при объеме до 10 литров дадут не больше 50 рублей.

Отработанное масло. На этом много не заработаешь — дают всего 7–12 руб­лей за литр. Как и в случае с шинами, возня не стоит свеч. Но если чистота родного края вам хоть немного важна, не выливайте отработку в канаву.