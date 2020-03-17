«Готовясь к путешествию, выложите всю свою одежду и все деньги. После этого возьмите вдвое меньше одежды и вдвое больше денег»

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Неумирающая тема для шуток — это содержимое дамской сумочки. Дескать, сколько же там всего навалено… Но и автомобиль, даже самый вместительный, зачастую становится похожим на упомянутую сумочку. Особенно когда ему предстоит путешествие — неважно, короткое или продолжительное. Семья, друзья, гора барахла... — куда все это девать?

Решение, в общем-то, известно давно: оно называется автобокс. Симпатичный аэродинамичный футляр на крыше не уродует машину и даже придает ей эдакой крутости. При этом он одновременно поглощает огромную порцию хлама, который путешественнику представляется необходимым. Салон существенно разгружается — и это хорошо.

Плохо другое: даже самое приятное путешествие вскоре заканчивается. И автобокс на крыше машины тут же становится бесполезной пустышкой, мешающей заезжать на подземные парковки и повышающей расход топлива. Конечно же, лишний груз следует снять, но куда его при этом спрятать? Гараж есть далеко не у всех, а уж в квартире огромный ящик просто неуместен. Вот тут-то и начинаешь задумываться: а стоит ли вообще приобретать автобокс, если путешествуешь далеко не раз в месяц? Не проще ли… одолжить его?

Автобокс из Италии FARAD на 680 л от 450 руб./сутки

Проще, конечно же! Судите сами:

не нужно тратиться на покупку нового автобокса;

не нужно самостоятельно заниматься его монтажом и демонтажом;

не нужно думать, куда его убрать в период между путешествиями;

не нужно постоянно возить его на крыше;

не нужно рисковать деньгами, если вы вообще не уверены, нужен ли вам автобокс;

не нужно расстраиваться, если купленный автобокс вам почему-либо не понравился…

Одолжить автобокс — точнее, взять его в аренду на срок от 5 суток, можно у нас — в магазине «За рулем». Порядок действий очень простой.

Приехать в наш магазин с паспортом и водительским удостоверением. Выбрать подходящий вам автобокс — у нас огромный ассортимент изделий, различающихся по цене, габаритам, цветам и брендам. Само собой, что наш специалист обязательно поможет вам сориентироваться. Подписать договор аренды. Подождать несколько минут, пока наши специалисты бесплатно (!) установят выбранный автобокс на ваш автомобиль. Оплатить аренду и ощутить радость от экономии средств по сравнению с покупкой. Ехать в путешествие.

Автомобильные боксы российского производителя LUX всегда доступны в нашем магазине!

О каких суммах идет речь? Примерный расклад такой: прокат черного автобокса FARAD CRUB №18 (180x78x40 см) стоит 180 ₽ в сутки. Более дорогой вариант — черный автобокс Farad F3 680 (210x100x42 см) обойдется вам в 450 ₽ в сутки. Всегда в наличии акционные предложения — от 80 ₽ в сутки. Чтобы прикинуть все расходы на путешествие с нашими автобоксами, можно отталкиваться от такого примера: прокат на две недели автобокса и багажника ЕВРОДЕТАЛЬ Магнум 390 будет стоить менее 5000 ₽. Отдельно отметим, что при желании вы можете приобрести у нас как новые автобоксы, так и те, которые уже побывали в путешествиях.

Автомобильные боксы ЕВРОДЕТАЛЬ — идеальное сочетание цены и качества!

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Воспользовавшись нашими условиями аренды автобокса, вы точно сможете взять в поездку все необходимые вещи, Мы предлагаем предельно низкие посуточные цены на аренду моделей различных габаритов. При этом чем больше срок, тем больше скидка! Так, при сроке проката свыше 40 дней вы сможете сэкономить 55% от первоначальной стоимости.

Счастливого путешествия, коллеги. Только дороги могут отодвинуть старость!

Автобокс на крышу — можно же взять в аренду! Изучаем все варианты Автобокс — необходимая вещь для путешественника. Вы знали, что гораздо выгоднее взять его в аренду, чем покупать? Автобокс на крышу — можно же взять в аренду! Изучаем все варианты

Фото: «За рулем» и фирмы-производители