Эксперимент признали неудачным, хотя в конструкции фургончика были использованы интересные решения.

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ВАЗ‑2702 Пони — экспериментальный компактный фургон с электрическим приводом, разработанный на ВАЗе в начале восьмидесятых. Его рама хребтового типа была сделана из алюминиевых трубчатых элементов. Электродвигатель мощностью 25 кВт разместили перед ведущей задней осью. Энергию давали два блока тяговых никель-цинковых батарей, расположенных под полом грузового отсека. Их замена была несложной: аккумуляторы выдви­гались из отсека наподобие ящиков ­письменного стола.

Машина разгонялась до 70 км/ч, запас хода в городском цикле не превышал 70 км. Министерство автомобильной промышленности не рекомендовало запускать машину в серию. Позднее начать производство таких машин решила-таки одна кемеровская фирма, которая выкупила у ВАЗа ­документацию. Но и у нее дело не пошло.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, почему так и не пошел в серию самый крутой отечественный внедорожник, созданный по заказу Министерства обороны СССР?

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Фото: из архива автора