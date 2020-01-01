Про эту категорию водителей имеется множество мифов и стереотипов. Разбираемся с каждым по порядку.

В заторах виноваты дачники (неправда)

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В чем причина заторов на дорогах? В том, что дорожная сеть не имеет должной пропускной способности. Интересна статистика пробок на МКАД, согласно Яндекс.Навигатору. Вечер пятницы отмечен самыми высокими значениями за неделю, в среднем достигающими 7–8 баллов. Примерно такой же рост наблюдается и утром в понедельник. Но не надо забывать, что не все едущие в это время — дачники. Проезду как по кольцевой дороге, так и по вылетным магистралям препятствуют бесконечные ремонты. Причем начинаются они на многих шоссе еще в пределах города, а заканчиваются только в соседних областях. При этом в зонах ремонтных работ, которые чаще проводят в дачный сезон, не всегда грамотно организован проезд или объезд. Часто с сужением проезжей части или оградительные элементы расставлены так небрежно, что водители вынуждены снижать скорость до пешеходной, чтобы не задеть их. Это тоже существенно снижает среднюю скорость движения.

Скриншот из Яндекс.Карт, сделанный утром в понедельник на Ярославском шоссе в районе подмосковного города Пушкино. Пробка по направлению в Москву растянулась на несколько километров. Аккурат перед зоной ремонта, который ведется на этом участке уже не один год. Неужели во всем виноваты дачники? Как бы не так, ведь сразу после ремонтируемого участка движение нормализуется. Вывод: имеющихся нескольких полос для проезда явно недостаточно. Нужно было обеспечить больше объездных путей, прежде чем затевать столь долгосрочный ремонт на федеральной трассе.

По информации ЦОДД, каждый будний день на улицы столицы выезжает около 3,2–3,6 млн автомобилей. Из них около 450–500 тысяч въезжает из области. В эту статистику входят все автомобили — от фур до легковушек. А вот выяснить долю дачников практически невозможно.

Дачники конфликтуют со всеми (правда)

Так же, как будет правдой то, что любая новая машина, проданная в автосалоне и влившаяся в движение, начинает конкурировать со всеми остальными. А если конкретно, то дачники часто конфликтуют с водителями, для которых дорога — это рабочее место. Например, на подмосковных трассах фуры появляются в массовом количестве после 22.00 часов, когда их начинают пускать на МКАД. И в пятничный вечер они не рады обилию дачников. Суть конфликта проста и понятна «работа — развлечение».

Еще одну многочисленную группу составляют водители, которые живут за городом и каждый день ездят на работу. Соответственно, вечером в пятницу они едут домой, уставшие и голодные. Мало того, домой едут и те, кто живет в городах соседних областей. Всю неделю работали в мегаполисе, а на выходные — к семьям. Конечно, они недовольны дачниками, на что те огрызаются — «работали бы у себя в городке», «где родился, там и пригодился» и т.д.

Все пробки в субботу утром (неправда)

По наблюдениям, в столичном регионе миграция в сторону дач начинается в четверг в конце рабочего дня и заканчивается субботним вечером. Обратное движение начинается с 10.00 воскресенья и продолжается до обеда в понедельник.

Что с этим делать? Работа «на удаленке» оказалась возможной для довольно большой категории людей, а потому для них есть два основных варианта — переселиться на дачу и не мучиться в пробках, либо изменить график работы. Например, можно договориться отдыхать пятницу и субботу, а в воскресенье работать. Либо, наоборот, в субботу работать, а понедельник присоединять к выходным. Остальным могу посоветовать ездить во внеурочное время — либо к самому концу пятницы, либо уже в четыре-пять утра в субботу. Обратно тоже легче добираться ночью. Преимущества есть. Не жарко, меньше тепловые нагрузки на двигатель и коробку передач. Ну и самое главное — пробок меньше.

Утром в субботу и вечером в воскресенье ездят на дачу те, у кого маленькие дети. Такие водители зачастую ответственны и не склонны к конфликтам на дороге.

Все дачники — обочечники (50:50)

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С одной стороны, дачники хорошо знают дорогу, то есть осведомлены об имеющихся сужениях дороги и традиционных засадах ДПС. То есть у них есть понимание того, на каком участке дороги выезд на обочину даст какой-то выигрыш по времени, а на каком это делать бессмысленно. Но, с другой стороны, дачники чаще люди семейные, у которых в машине дети. При езде по ухабистой обочине пассажирам будет некомфортно. Такие водители не склонны к конфликтам. Но если дети начнут капризничать, то вряд ли водитель будет уступать кому-то дорогу — ему важнее побыстрее добраться до места. Ради этого он будет готов и на езду по обочине, и на другие нарушения. Однако никакой объективной статистики по поводу обочечников нет и быть не может. Нарушают и дачники, и «недачники».

Согласно Правилам дорожного движения, п. 9.9, «запрещается движение по разделительным полосам и обочинам». На этой части дороги предусмотрена только временная остановка или стоянка. Наказание довольно сурово — согласно п 12.15 ч. 1 КоАП РФ штраф составит 1500 рублей.

Дачники — полезные участники движения (80% правда)

Если уж дорогу построили, то по ней должен кто-то ездить. И если в потоке достаточно много дачников, то от них есть определенная польза. Первым делом, это люди, которые досконально знают свой маршрут. Ездят они по нему годами, и только неожиданные изменения организации движения застают их врасплох. Дачник, завидев камеру видеофиксации нарушений, не будет сбрасывать скорость, ведь он и так едет небыстро и точно знает, какое именно ограничение скорости установлено на этом участке дороги. А вот водители иногородние или не ездившие по этому направлению несколько лет, оттормаживаются на всякий случай посильнее. Это влияет на скорость потока.

Благодаря хорошему знанию маршрута дачники заранее занимают нужные ряды перед поворотами или сложными развязками. Дачники знают пути объезда пробок на основной магистрали. Так что обычный водитель не из местных вполне может пристроиться за потоком таких дачников, не боясь заблудиться.

Плохо, если дачник — это только дачник. Такие водители ездят только летом, только по одному маршруту, а потому водительские навыки, несмотря на порой очень большой стаж, никудышные. Такие едут в левом ряду 80 км/ч, потому что им всего лишь через 15 км сворачивать налево. Машины зачастую не отличаются новизной и ухоженностью. Из выхлопной трубы бывает запоминающееся амбре от сгоревшего бензина, который «всего два года в бочке в сарае простоял». Правда, последнее время доля таких «дачных рыдванов» значительно сократилась. По крайней мере, в столичном регионе.

Мнения реальных водителей

Вот пара мнений из сети, правда, по понятной причине, подредактированные.

«Всем срочно надо, а я — отстой? И я, когда еду на дачу после трудовой недели, выпить пивка, отдохнуть от суеты, накормить жену шашлыком — нехороший человек, а вы все д`Артаньяны? А зачем вы на трассы в выходные вылезли? Может, вы мне мешаете не меньше, чем я вам. Какая разница, кто и куда едет?»

«Да, я живу в городе, который замучил меня. Я хочу в теплые деньки побыть на природе. И этим я вас замучил? А зимой вы замучили меня, когда со всех выездных магистралей блокируете МКАД! Зачем прётесь? На работу? Ну и работали бы возле дома. Вы же мне советуете отдыхать возле дома!»

«Я тоже на дачников зудел, пока сам не купил дачу!»

А вот пример переписки в известном навигаторе:

Реплика: «Надо этим дачникам сделать платным выезд из города по выходным!»

Ответ: «...и еще сделать платным въезд в город в будние дни для всех, у кого нет дачи».

Словом, у каждой проблемы есть две стороны. И нет тут правых и виноватых. Дачники — это отдельный срез водительского сообщества с теми же привычками и склонностью к нарушению ПДД. Давайте уважать всех соседей по дороге, без исключения и предрассудков.