Почему светофор красный-желтый-зеленый?

По образцу железнодорожных сигналов.

В 1868 году, когда в мире еще не было ни одного автомобиля, на лондонской площади Парламента установили первый светофор. Появился он по инициативе железнодорожного инженера Джона Найта и был предназначен для упорядочения движения гужевого транспорта в темное время суток: газовые фонари на столбе светили тускло, поэтому днем использовали обычный семафор с крыльями.

Светофор позаимствовал два сигнальных цвета из трех, применявшихся тогда на британских железных дорогах: красный (опасно), зеленый (внимание) и белый (безопасно). На площади Парламента красный предписывал экипажам останавливаться и пропускать пешеходов, зеленый — с осторожностью продвигаться вперед. Через месяц из-за утечки газа, которым питались фонари, произошел взрыв. Констебль, управлявший устройством, получил ожог лица. А несколько месяцев спустя светофор и вовсе демонтировали из-за частых поломок.

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Следующие, уже электрические, образцы появились в США в 1912-м, когда число автомобилей в городах стало быстро расти благодаря предприимчивости Генри Форда. Сперва светофоры были двухцветными, но скоро к палитре добавили желтый, опять же с оглядкой на опыт железных дорог, которые к тому времени стали его использовать вместо белого.

К слову, еще в 1871 году было научно доказано, что красный цвет оптимален для сигнала «стоп», ключевого для безопасности движения. Как выяснил английский физик лорд Рэлей, чем длиннее световая волна, тем слабее свет рассеивается молекулами воздуха, капельками воды и прочими механическими частицами. Среди цветов видимого спектра красный имеет самую длинную волну. Это значит, что он заметен с большего расстояния, чем другие цвета, особенно в условиях дождя или тумана.