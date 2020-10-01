Эксперт «За рулем» изучил вопрос и считает, что борьбу за экологию следует начинать с коммунальной техники, а не с общественного транспорта.

Вопрос с форума «За рулем»!

— Вы предположили, что лет через 10 внедрение электробусов признают ошибкой. Но ведь они, по сравнению с теми же метановыми автобусами, абсолютно не «воняют». Да и паутина проводов портила вид города. В чем же ошибка?

— Полагаю, ошибок в Москве допустили несколько. Первая — непомерная цена самих электробусов (каждый в три раза дороже автобуса) и зарядных станций. Вторая — высокая стоимость обслуживания. Третья — малый запас хода: зарядка нужна после каждого рейса. В Беларуси делают электробусы с запасом хода 300 км, хватает на весь день.

В отличие от троллейбуса, электробус питается не на ходу. И расходует энергии больше просто потому, что тяжелее. А с целью экономии бортового запаса электричества возит с собой дизельную печку с выхлопом Евро‑0 и 70 л солярки — зимы в Москве холодные.

Не воняют они только летом — в холодное время салон греет дизельная печка. А чтобы заряжать тяговые батареи, в любом случае придется жечь газ на 11 московских ТЭЦ, расположенных в черте города.

Переход на электротягу следовало начать с коммунальной техники — с чадящих тракторов и мусоровозов. Как, кстати, и делают в европейских странах. А автобусы — и уж тем более ­троллейбусы! — могли бы подождать.

И еще цитата: «Из-за необходимости заряжать батарею электробус простаивает почти столько же, сколько ездит (при цикле „40 минут едем, 30 заряжаем“). Иными словами, при сохранении интервалов движения для обеспечения маршрута требуется вдвое больше электробусов (а также водителей), чем троллейбусов или автобусов, которые на конечной остановке могут без промедлений двинуться в обратную сторону».

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Фото: Сергей Коньков/ТАСС