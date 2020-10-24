6 альтернатив Яндекс.Навигатору. Выберите свою

Подавляющее большинство ездит на Яндекс.Навигаторе. Некоторые — на Google Maps. На самом деле выбор гораздо шире, причем некоторые варианты подойдут вам больше.

Навигационная программа — это только программа и она работает под конкретной ОС, используя её функции для доступа к файлам, экрану, GPS. На подавляющем большинстве навигаторов и автомобильных головных устройствах сегодня операционная система Андроид, как правило, не ниже версии 4.2. Реже встречается Windows CE.

1. Навител

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Оценка пользователей 3.8 (195 тыс отзывов)

Это известная и хорошо зарекомендовавшая себя программа, у которой имеются версии под Андроид, Windows CE и iOS. Количество отзывов на Андроид-версию не велико, потому что бОльшая часть пользователей использует WinCE-версию.

Программа бесплатная, а вот карты (кроме общемировой) под неё платные. Можно купить карту всей России или отдельно по округам. Часто навигаторы с Навител, продающиеся в магазинах, содержат лицензию на карты всей России, Казахстана, Беларуси. Лицензия привязывается к серийному номеру устройства. Сторонних поставщиков бесплатных карт под Навител нет. Карты бесплатно обновляются 1–3 раза в год. Причем чтобы использовать новые карты, обычно требуется обновить и саму программу.

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Обновления карт можно скачивать прямо из программы Навител, но судя по отзывам этот процесс порой зацикливается до бесконечности. Хорошо что нав личном кабинете можно скачать файлы карт отдельно и потом скопировать их в нужную папку на устройство.

Источник карт — Роскартография (Федеральная служба геодезии и картографии России). Детализация карт средняя. Внутриквартальные проезды прорисованы частично, иногда условно. Однако есть режим 3D (то есть карта содержит информацию о высоте зданий). Карты оффлайновые — для работы навигации не требуется интернет.

Дополнительные возможности Навител

Можно загружать данные SpeedCam (это единая база дорожных предупреждений о камерах контроля скорости ГИБДД, постах ДПС, ограничениях скорости и других «опасностях» для водителя). Информация о трафике и погоде подгружаются онлайн, можно самому добавить/указать событие (ДТП, например).

Наша оценка

Прокладка маршрута, ведение к цели, оповещения — всё это работает в Навителе очень хорошо. Единственный минус в том, что не предусмотрен голосовой поиск. В целом это удобная навигация для дальних поездок, без доступа к интернету.

Интересный факт: разрабочик из Чехии, но программа заточена под Россию (вернее, постсоветское пространство).

2. iGO Primo

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Оценка пользователей 3.2 (16 тыс отзывов)

Навигация использует карты TeleAtlas, которые обновляются раз в квартал и покрывают свыше двухсот городов России, а также более 70-ти стран. Самая хорошая детализация — Европейской зоны. Разработчик базируется в Венгрии.

Дополнительные возможности iGO Primo

У iGo Primo имеется особая версия под названием iGO Primo Truck для грузового транспорта.

Наша оценка

Прокладка маршрута, ведение к цели, оповещения — хорошо. Навигация iGo подойдет для поездок по Европе. В России пользоваться ей неудобно из-за недостаточной детализации карт.

3. Яндекс.Навигатор

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Оценка пользователей 4.6 (1 млн 167 тыс отзывов)

Программа бесплатная. Карты подгружаются онлайн, но можно скачать нужные карты конкретной местности (общую или только дороги) и использовать в оффлайн-режиме. Есть хорошо отлаженный голосовой поиск, для работы которого требуется быстрый и стабильный интернет. Рекомендации по занимаемой полосе перед развязкой реализованы очень наглядно и удобно.

Дополнительные возможности Яндекс.Навигатора

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Имеются предупреждения о камерах ГИБДД и скоростных ограничениях, есть возможность оставить на карте комментарий или предупреждение. Предусмотрен поиск парковочных мест, а также дистанционная оплата топлива на многих АЗС. Есть прокладка маршрута для грузовиков.

Наша оценка

Прокладка маршрута, ведение, оповещения, трафик — все на отлично. И максимум полезной информации. Удобное приложение для мегаполиса со стабильным и быстрым интернетом.

4. 2ГИС

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Оценка пользователей 4.5 (904 тыс отзывов)

Программа содержит оффлайн-карты крупных городов (интернет для работы с ними не требуется). У самих карт максимальная (зачастую избыточная для водителя) детализация.

Дополнительные возможности 2ГИС

Найдя организацию, программа покажет, где находится нужный вам вход в здание. Карта демонстрируется не просто в 3D-формате, можно искать нужный отдел на конкретном этаже супермаркета.

Наша оценка

Навигация, трафик (для его отображения требуется доступ в интернет), скоростные ограничения — очень хорошо. Удобное приложение для крупных городов, с детальным поиском организаций. Больше подойдет не водителю, а пешеходу или, к примеру, курьеру, который много передвигается по городу в поисках конкретной организации, офиса.

5. Google Карты

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Оценка пользователей 4.1 (11 млн отзывов)

Google

Карты

Карты Google заточены под США и Европу. Карты загружаются в режиме онлайн. Поэтому пользоваться программой там, где нестабильный интернет, затруднительно. При этом детализация у карт ниже средней. Как и актуальность дополнительной информации (особенно в регионах). Голосовой поиск есть, но по уровню распознавания речи и алгоритмам поискауступает сервису Яндекса: часто находит не то и не там.

Наша оценка

Наиболее точен в крупных городах, но и там по части навигации уступает вышеупомянутым сервисам. Часто не имеет точных данных о недавно застроенных районах. В регионах России практически не применим.

6. MAPS.ME

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Оценка пользователей 4.6 (1 млн 160 тыс отзывов)

Навигация заточена для путешественников и позволяет заранее скачать карты нужной местности, а также туристические путеводители. Сервис использует карты OSM — OpenStreetMap — это народная карта мира, которая постоянно обновляется по принципу Википедии. Если какой-то участок карты недостаточно детализирован, вы можете самостоятельно добавить недостающую информацию на сайте OpenStreetMap (в том числе и по собственным GPS-трекам) и уже через неделю скачать обновленную карту с учетом ваших дополнений.

Наша оценка

Этой навигацией имеет смысл пользоваться только в поездках за границу, если планируете посещение местных достопримечательностей и вам нужен аудио-гид.

7. OsmAnd

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Оценка пользователей 4.7 (82 тыс отзывов)

Программа позволяет бесплатно загрузить до семи карт. Можно сэкономить и загружать карты побольше. К примеру, не отдельную Самарскую область, а сразу весь Приволжский Федеральный Округ и т.д. Главное преимущество OsmAnd в том, что этот сервис тоже использует карты OpenStreetMap.

Дополнительные возможности OsmAnd

Есть режимы навигации для общественного транспорта, машины, мотоцикла, велосипеда, пешехода, запись треков. А еще рекомендации по занимаемой полосе перед развязкой и прочие полезные навигационные подсказки. Через интернет может подгружаться геоинформация из википедии.

Наша оценка

Хорошо, что есть возможность загрузить карту любой точки мира. При этом детализация очень хорошая. Пожалуй, единственный минус в том, что нет голосового поиска. Подойдет для путешественников, причем одинаково удобна будет и для водителя, и для туриста без машины.

Интересный факт: OsmAnd очень популярен у мото- и велотуристов, поэтому в навигации часто прорисованы грунтовые дороги в полях и тропинки, о которых другие навигации и не подозревают.

Рекомендации «За рулем»

Для крупного города, с хорошим мобильным интернетом лучше всего подходят:

2ГИС

Яндекс.Навигатор

Для поездок за город:

Навител

Яндекс.Навигатор

OsmAnd

Для поездок за границу:

Навител

iGo

OsmAnd

MAPS.ME

Только не забудьте позаботиться о загрузке нужной карты заранее, до поездки.