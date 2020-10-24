6 альтернатив Яндекс.Навигатору. Выберите свою

Навигационная программа — это только программа и она работает под конкретной ОС, используя её функции для доступа к файлам, экрану, GPS. На подавляющем большинстве навигаторов и автомобильных головных устройствах сегодня операционная система Андроид, как правило, не ниже версии 4.2. Реже встречается Windows CE.
1. Навител
- Ссылка в Play Market
- Оценка пользователей 3.8 (195 тыс отзывов)
Это известная и хорошо зарекомендовавшая себя программа, у которой имеются версии под Андроид, Windows CE и iOS. Количество отзывов на Андроид-версию не велико, потому что бОльшая часть пользователей использует WinCE-версию.
Программа бесплатная, а вот карты (кроме общемировой) под неё платные. Можно купить карту всей России или отдельно по округам. Часто навигаторы с Навител, продающиеся в магазинах, содержат лицензию на карты всей России, Казахстана, Беларуси. Лицензия привязывается к серийному номеру устройства. Сторонних поставщиков бесплатных карт под Навител нет. Карты бесплатно обновляются 1–3 раза в год. Причем чтобы использовать новые карты, обычно требуется обновить и саму программу.
Источник карт — Роскартография (Федеральная служба геодезии и картографии России). Детализация карт средняя. Внутриквартальные проезды прорисованы частично, иногда условно. Однако есть режим 3D (то есть карта содержит информацию о высоте зданий). Карты оффлайновые — для работы навигации не требуется интернет.
Дополнительные возможности Навител
Можно загружать данные SpeedCam (это единая база дорожных предупреждений о камерах контроля скорости ГИБДД, постах ДПС, ограничениях скорости и других «опасностях» для водителя). Информация о трафике и погоде подгружаются онлайн, можно самому добавить/указать событие (ДТП, например).
Наша оценка
Прокладка маршрута, ведение к цели, оповещения — всё это работает в Навителе очень хорошо. Единственный минус в том, что не предусмотрен голосовой поиск. В целом это удобная навигация для дальних поездок, без доступа к интернету.
Интересный факт: разрабочик из Чехии, но программа заточена под Россию (вернее, постсоветское пространство).
2. iGO Primo
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- Оценка пользователей 3.2 (16 тыс отзывов)
Навигация использует карты TeleAtlas, которые обновляются раз в квартал и покрывают свыше двухсот городов России, а также более 70-ти стран. Самая хорошая детализация — Европейской зоны. Разработчик базируется в Венгрии.
Дополнительные возможности iGO Primo
У iGo Primo имеется особая версия под названием iGO Primo Truck для грузового транспорта.
Наша оценка
Прокладка маршрута, ведение к цели, оповещения — хорошо. Навигация iGo подойдет для поездок по Европе. В России пользоваться ей неудобно из-за недостаточной детализации карт.
3. Яндекс.Навигатор
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- Оценка пользователей 4.6 (1 млн 167 тыс отзывов)
Дополнительные возможности Яндекс.Навигатора
Наша оценка
Прокладка маршрута, ведение, оповещения, трафик — все на отлично. И максимум полезной информации. Удобное приложение для мегаполиса со стабильным и быстрым интернетом.
4. 2ГИС
- Ссылка в Play Market
- Оценка пользователей 4.5 (904 тыс отзывов)
Дополнительные возможности 2ГИС
Найдя организацию, программа покажет, где находится нужный вам вход в здание. Карта демонстрируется не просто в 3D-формате, можно искать нужный отдел на конкретном этаже супермаркета.
Наша оценка
Навигация, трафик (для его отображения требуется доступ в интернет), скоростные ограничения — очень хорошо. Удобное приложение для крупных городов, с детальным поиском организаций. Больше подойдет не водителю, а пешеходу или, к примеру, курьеру, который много передвигается по городу в поисках конкретной организации, офиса.
5. Google Карты
- Ссылка в Play Market
- Оценка пользователей 4.1 (11 млн отзывов)
Наша оценка
Наиболее точен в крупных городах, но и там по части навигации уступает вышеупомянутым сервисам. Часто не имеет точных данных о недавно застроенных районах. В регионах России практически не применим.
6. MAPS.ME
- Ссылка в Play Market
- Оценка пользователей 4.6 (1 млн 160 тыс отзывов)
Наша оценка
Этой навигацией имеет смысл пользоваться только в поездках за границу, если планируете посещение местных достопримечательностей и вам нужен аудио-гид.
7. OsmAnd
- Ссылка в Play Market
- Оценка пользователей 4.7 (82 тыс отзывов)
Дополнительные возможности OsmAnd
Есть режимы навигации для общественного транспорта, машины, мотоцикла, велосипеда, пешехода, запись треков. А еще рекомендации по занимаемой полосе перед развязкой и прочие полезные навигационные подсказки. Через интернет может подгружаться геоинформация из википедии.
Наша оценка
Хорошо, что есть возможность загрузить карту любой точки мира. При этом детализация очень хорошая. Пожалуй, единственный минус в том, что нет голосового поиска. Подойдет для путешественников, причем одинаково удобна будет и для водителя, и для туриста без машины.
Интересный факт: OsmAnd очень популярен у мото- и велотуристов, поэтому в навигации часто прорисованы грунтовые дороги в полях и тропинки, о которых другие навигации и не подозревают.
Рекомендации «За рулем»
Для крупного города, с хорошим мобильным интернетом лучше всего подходят:
- 2ГИС
- Яндекс.Навигатор
Для поездок за город:
- Навител
- Яндекс.Навигатор
- OsmAnd
Для поездок за границу:
- Навител
- iGo
- OsmAnd
- MAPS.ME
Только не забудьте позаботиться о загрузке нужной карты заранее, до поездки.