11 мест Земли, куда (якобы) не доехать на мотоцикле

В некоторых случаях понадобятся шипованные шины, а порой — разрешение короля.

Материалы по теме Старая севастопольская дорога — лучший маршрут для путешествия

«Путешественник видит то, что видит.

Турист видит то, что он приехал посмотреть».

Гилберт Кит Честертон

Александр Юнанов — член Русского географического общества и байкерского клуба 1st Moscow Chapter HOG Russia, а еще путешественник-энтузиаст, который посетил около 50 стран. Это, в общем, несложно, если вы на самолете или хотя бы машине. А он —... на мотоцикле преодолел более 250 000 километров. Александр убежден, что только на двух колесах можно увидеть мир таким, какой он есть.

Вот лишь малая часть самых интересных мест на планете, куда, по его мнению, надо!

1. Африка, Кения

Мне удалось поездить там на легком эндуро (мотоцикл для бездорожья), и это был очень необычный эксперимент. Это кажется невероятным — вокруг тебя ходят жирафы, в 15 метрах плещутся гиппопотамы, прямо по берегу ползают крокодилы, а сверху скачут мартышки. Детские, совершенно безумные ощущения… И, наверное, мечта любого байкера — перекатиться колесами своего мотоцикла через воображаемую линию экватора!

Мало кто знает, что Кения — одна из самых безопасных стран африканского континента. Если не выезжать за границы Кении, то тех прививок, которые нам делали в детстве, будет вполне достаточно. А вот без гида не обойтись. Мы путешествовали с местными гидами — это ребята из Украины, которые трудятся в благотворительной организации. Без их помощи нам было бы туго, потому что для путешествия по стране надо хорошо знать местность — деревни и «нужных» людей. Например, как таковых бензоколонок там нет. Заправка происходит так — мы приезжаем в деревню, гид звонит куда-то, появляется человек и тащит за собой тележку на веревочке, в которую напиханы древнейшие пластиковые бутылки коричневого цвета, в которых разлита какая-то жижа, которая у них называется бензином. То есть, не зная этого человека, не зная его телефона, вы, конечно, может быть, и найдете бензин, но это будет проблематично.

Зато мотодвижение там, как и в Индии, хорошо развито — есть небольшие мотоциклики индийского или китайского производства, и на них ездят практически все. Они очень дешевы, абсолютно неприхотливы, там практически нечему ломаться, и те запчасти, которые нужны, найдутся в любой деревне. А шиномонтаж есть чуть ли не на каждом углу. Понятно, что у всех старые шины и они вечно рвутся, ломаются, прокалываются всякими колючками, но люди ездят.

2. Федеральная трасса «Колыма», или Колымский тракт

Очень любопытно взглянуть на Якутск, на Магадан — города, про существование которых знают все жители страны, но мало кто там бывал. Отъехав от Нерюнгри в сторону севера, я столкнулся с удивительным фактом. Еду и вижу, что дорога начинает уходить вниз от меня, как при спуске с горы. И случайно замечаю, что ручей, который течет в водосточной канаве вдоль дороги, течет вверх. Причем это настолько явно видно, что я даже немножко засомневался в своей адекватности. Остановился, убедился в этом. «Не может быть, — думаю. — Я же физику учил, про гравитацию слышал». Вот такая вот аномалия существует, необъяснимая. Подобного я нигде больше не видел.

3. Кижи. Музей деревянного зодчества

Материалы по теме Лучший способ обрести спокойствие за рулем — подписаться на любимый журнал

Место фантастически красивое, и дорога туда вызывает исключительно положительные эмоции. В принципе, как и вся Карелия.

Интересный факт. Мы все знаем выражение из русских сказок — «Избушка-избушка, повернись ко мне передом, к лесу задом». Так вот, на самом деле это не метафора, а абсолютно нормальное выражение, только относилось оно к мельницам. Если посмотреть на фотографию мельницы, которая находится на острове Кижи, видно, что ее основой является вертикальный шест, вокруг которого она и построена. А вторая вещь, которая нам бросается в глаза, это поперечная здоровенная палка, которая называется «воротило» — вот она как раз предназначена для того, чтобы мельницу поворачивать в ту сторону, куда вам надо, и мельники вращали ее для того, чтобы поставить под ветер.

И еще один интересный момент, который нам там рассказали. Русские зодчие использовали систему мер, относящуюся к человеческим частям тела — локоть, пядь, вершок, косая сажень. И в архитектуре считается, что здания, построенные при использовании этой системы мер, являются наиболее привлекательными для глаз. Их пропорции особенно гармоничны.

4. Памирский тракт

Памирский тракт — это такая Мекка для мотопутешественников, которые выбирают для себя сложные пути, чтобы обрести где-то в горах свой дзен. Есть там одно из самых интересных мест — перевал Хабуработ. В каталоге дорог Советского Союза дорога через перевал Хабуработ считалась одной из самых сложных и опасных. Ты идешь по «балкону», а ширина его в некоторых местах менее трех метров. С одной стороны у тебя отвесный обрыв, иногда глубина ущелья доходит до 300 м, а с другой стороны — отвесная стена. Сердце замирает, когда едешь на мотоцикле!

5. Озеро Байкал

Интересно то, что там же огромные запасы воды и озеро является, если так можно правильно выразиться, термическим аккумулятором. Я ехал весной от Иркутска, температура была где-то 13–14 градусов тепла, но когда ты подъезжаешь к озеру и остается буквально километров 30 — ты начинаешь чувствовать, как падает температура. Подъехав к озеру, я увидел, что температура окружающего воздуха упала почти в два раза. То есть эта огромная масса воды в озере охлаждает все вокруг себя. И точно так же температура росла, когда я удалялся оттуда. Это было совершенно необычное ощущение, потому что я никогда раньше с таким фактом не сталкивался, впрочем, как и с таким озером. Байкал — он уникален!

Как-то довелось прокатиться зимой на мотоцикле с шипованной резиной прямо по льду озера. Так вот, лед везде разный! Где-то он как замерзшая газировка, как шампанское — вся толща льда пронизана маленькими пузыриками. Где-то это абсолютно прозрачная, чуть зеленоватая из-за водорослей на дне масса льда. Он весь разноцветный и может быть каким угодно — зеленым, белым, голубым, бирюзовым — как картина, и им можно любоваться бесконечно!

6. Новая Зеландия

Материалы по теме 12 вопросов про Крымский мост и один — про универсалы Лада Веста

В Новой Зеландии ты за день можешь поменять практически 3–4 климатических зоны. То есть с гор с ледниками и горными реками ты буквально через час попадаешь на песчаный пляж с пальмами, и происходит невероятная смена пейзажей. Плюс, здесь можно встретить рассвет первым в мире. Отдельно можно отметить Хоббитон — парк, который остался после съемок фильма «Властелин колец», где я, будучи взрослым мужиком, испытывал детский восторг, рассматривая все то, что видел в фильме.

Я не смогу выговорить местное название, потому что для русского языка они достаточно сложны, но есть там очень интересный залив. Представьте, приходишь на пляж. Совершенно обыкновенный пляж — песок, нежный прибой, но сразу бросается в глаза, что практически все отдыхающие на нем — с лопатами. И они выкапывают недалеко от кромки воды для себя такие «ванночки» и в них лежат. Оказывается, в этом месте очень близко к поверхности земли подходит магма, и стоит чуть копнуть, как вода становится горячей. И даже заходя в океан, ты ничего не чувствуешь ногой — прохладная вода, прохладный песок. Но стоит буквально по щиколотку зарыться ногой в песок — и все, терпеть температуру становится невозможно. То есть буквально 10 сантиметров разницы дают такой температурный перепад.

7. Австралия

Там есть безумно красивые места — Great Ocean Road, фантастической красоты скалы «Двенадцать апостолов». Очень хочу вернуться в Австралию, покататься там подольше — на месяц, на полтора, если когда-нибудь в жизни повезет. Только нужно быть очень осторожным. Австралия кишит всевозможными ядовитыми существами — змеями, пауками. В общем, вся мерзость, которая есть по этой части на Земле, там водится. Мне повезло, мы путешествовали по достаточно цивилизованной части страны и нигде я никаких змей и пауков не встречал. Но практически в любом месте, где ты сходишь с дороги и попадаешь на газоны — стоят таблички «Будьте осторожны! Ядовитые змеи!» и тому подобное.

Но для байкера реальную опасность представляет езда ночью. Причем касается это не только Австралии, но и любого места. И это основная из рекомендаций — старайтесь избегать езды ночью, потому что обзор и видимость становятся гораздо хуже и вероятность того, что на дорогу выскочит какое-нибудь животное, ночью гораздо выше! А столкновение для байкера и столкновение для автомобилиста — это две абсолютно разные вещи. Поэтому в Австралии эта опасность увеличена — очень много путей проходит через национальные парки, а зверье у них совершенно непуганое и лезет на дорогу как попало! Моим личным открытием стали местные «кенгурятники». Я думаю, мы все прекрасно помним моду на них в конце 90-х — начале двухтысячных, когда из хромированных труб варились решетки, они вешались на джипы, и считалось, что это нереально круто. Но когда я попал в Австралию, я понял, что наши конструкции — бижутерия. Настоящий кенгурятник делается из железяки, которая раза в три или четыре больше, чем рельса, и ее задача — выдержать удар, когда фура или какой-нибудь грузовик идет со скоростью около 100 км/ч и на дорогу выскакивает трехсоткилограммовый кенгуру. Можете представить, какой силы этот удар!

8. Бахрейн

Малюсенькое островное государство. И самое интересное, что попасть туда на байке нельзя. Только два дня в году там проводится H.O.G. Bahrain Rally, во время которого можно проехать по мосту, соединяющему Бахрейн и Саудовскую Аравию. И только по личному разрешению короля Саудовской Аравии в эти дни по мосту могут проехать мотоциклисты. Почему-то обычно он открыт только для машин. Мы там были и приняли участие в этой истории. Очень необычное место.

9. Route 66 — «мать дорог»!

Самое известное шоссе во всем мире. Мне пришлось его искать самому по каким-то знакам и отметкам на асфальте с указанием, что это и есть та самая старая 66-я. И вот, после десяти дней езды на ней я решил, что уже стал профессионалом, что сам могу ориентироваться. Типа: «Зачем мне навигатор?». Видимо, в какой-то момент свернул не туда. И после езды в течение трех часов я понял, что у меня уже кончается топливо и мне нужна бензоколонка. А указателя, говорящего о том, что впереди какой-нибудь городишко, что-то все нет и нет. На улице +45, вокруг раскаленная пустыня. И кое-как, на «последних парах» я докатываюсь до какого-то богом забытого городка, заправляюсь. Взял водички, сел чуть-чуть отдышаться и спрашиваю у местных: «Уважаемые, а скажите, пожалуйста, где тут у вас „Старая 66-я“?». Они на меня смотрят удивленно и отвечают: «Знаешь, парень, мы, конечно, слышали, что где-то на севере такая дорога была раньше, но здесь совсем рядом — граница с Мексикой! Может, ты лучше туда поедешь? Тут гораздо ближе…».

10. Гавайи

Материалы по теме Из Петербурга в Москву на электромобиле: дешевле, но намного дольше

Наверное, один из самых интересных американских штатов. Как минимум он интересен тем, что находится на расстоянии нескольких часов полета от самой страны. И когда ты попадаешь туда, понимаешь, что если повернуть глобус так, чтобы смотреть на Гавайи, то со всех сторон ты видишь только воду, а практически все континенты — за горизонтом. То есть, кроме воды, вокруг больше ничего нет. Это архипелаг, состоящий из нескольких островов, среди которых есть очень маленькие, но между ними нет ни паромного, никакого другого сообщения, кроме авиации. Но на любом острове можно совершенно спокойно найти прокат Харлеев, покататься по окрестностям и полюбоваться красотой, за которую Гавайи так любят туристы.

Совершенно отдельная тема, которую многие прекрасно знают из истории и по фильмам — Перл-Харбор, где на вечной стоянке стоит легендарный линкор «Миссури», превращенный в музей. Очень интересно, особенно, конечно, для мальчиков. Когда стоишь на том же мостике, где стоял герой фильма «Морской бой», ощущения до мурашек фантастические.

11. Транссибирская магистраль. Или трасса Москва — Владивосток

Одна из тех дорог, которые, как мне кажется, должен проехать любой гражданин России. Это дорога, ведущая через всю страну. Она позволяет тебе увидеть практически все климатические зоны, в которых мы живем, за исключением Крайнего Севера. И доехать от Москвы до Владивостока, особенно на двух колесах, — это безумно интересно, безумно познавательно и реально круто!

Например, на участке от Читы до Хабаровска цивилизации практически нет. Там есть небольшие поселочки, где основное население работает на местных золотых приисках. Но практически в любом таком поселке, да и вообще по всей трассе, ты можешь встретить байк-посты, организованные энтузиастами мотодвижения. Это небольшие «точки», чаще всего оборудованные из старого гаража, куда может приехать любой мототурист и остановиться на время. Там всегда оборудована комната отдыха — пусть и старенькие, но есть диван, микроволновка, плиточка. И самое интересное, что все это бесплатно. У тебя есть место для ночлега, есть посуда, ты можешь купить в магазине макароны, тушенку и поужинать. Ребята составят компанию, можно посидеть, выпить рюмочку водки. Ты им расскажешь о своем, они тебе расскажут о своем. Уложат спать, а утром проводят и еще вместе с тобой прокатятся. Это сделано людьми ради людей, а не для того, чтобы заработать. Когда ты уезжаешь далеко и попадаешь в такие отдаленные уголки, ты понимаешь, что там абсолютно другая система ценностей. Деньги не являются каким-либо приоритетом. А вот человеческое тепло, взаимовыручка, помощь — вот что важно!

Материалы по теме Кругосветка на электромобиле за 300 баксов и три года

На этой дороге у меня была очень интересная встреча. Еду я такой весь из себя гордый, раздув щеки — какой я крутой мотопутешественник! На большом тяжелом туринге совершаю непростое, далекое путешествие из Москвы во Владивосток. И вдруг вижу, на обочине стоит небольшой мотоцикл из тех, на которых мы учимся в мотошколах. И двое человек у него копошатся. Естественно, как не остановиться, чтобы не помочь. Смотрю — бабуля и дедуля, лет, наверное, ближе к 70. Что-то там с колесом случилось. Я говорю: «Ой, отец, что случилось?». «Да вот надо „звездочку“ поменять на мотоцикле». Я спрашиваю: «Помощь тебе нужна?», он отвечает — «Да нет, сынок, я сейчас быстренько сам справлюсь». Я говорю: «А чего, вы сами-то откуда?». «Мы из Крыма. Съездили вот в Владивосток с женой, а теперь едем на Алтай». И вот тут я понял, что никакой я не мотопутешественник. Вот они — путешественники! Бабка с дедом, по 70 лет, на мотоцикле, на котором я побоюсь из города выезжать, из Крыма съездили во Владивосток, а теперь едут на Алтай. Господи, да они — герои!

***

На апрель 2021 года Александр Юнанов готовит проект, претендующий на рекорд — на мотовездеходе-амфибии Zubr Trike он планирует проехать от дрейфующего лагеря «Барнео» до «нулевого градуса». Вместе с ним к Северному полюсу отправится путешественник Федор Конюхов.

Следите за новостями мотопутешественника:

Автор: Кристина Куницына

Фото: Александр Юнанов