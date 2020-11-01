Машина построена на базе КАМАЗа, а электроначинка импортная. Запас хода у пустой машины — 200 км, у груженой — 120 км.

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Электрическая волна накрывает Россию. В одну неделю к нам на тест попали Audi e‑tron и JAC iEV7S, а еще был показ первого российского «зеленого» грузовика.

Грузовик назвали странно — Moskva. Не Москва, не Moscow, что было бы понятно. Вспоминается камазовский Шатл с одной «т». Сложно было после такого серьезно относиться к проекту. Шатл предсказуемо сгинул.

Электрический грузовик Moskva

Москву (позвольте мне писать по-русски) сделали в компании Drive Electro по заказу сети магазинов «Магнит». Первая известна как производитель батарей для московских электробусов, а вторая заинтересована в сокращении издержек на логистику и качественном апгрейде своего автопарка. А он немаленький — больше 5000 машин. Из них всего лишь около трети соответствуют экологическому классу Евро‑5. Первым шагом перехода на принципиально новый уровень станет электрический грузовик.

Замена эмблемы и решетки радиатора не собьет нас с толку: это КАМАЗ с мерседесовской кабиной.

Новая эмблема нас не обманет: в качестве базы взяли КАМАЗ. Электроначинка практически полностью, включая аккумуляторные ячейки, импортная. Отечественная — сборка всего этого и приведение в работоспособный вид. Не удивлен. На отсутствие чего-то российского, кроме умов программистов, сетуют все, кто занимается разработкой любого устройства или системы.

Сколько проедет Moskva?

Параметры декларируются достойные. Электромотор развивает до 354 л.с. в пике (не более получаса) и 313 сил номинально. Крутящий момент — 1400 Н·м. Для сравнения: дизель Cummins, который ставится на такое шасси в Набережных Челнах серийно, выдает 242 «лошади» и 937 Н·м.

Из нестандартного в кабине Москвы бросается в глаза только кустарный тумблер режимов трансмиссии. На гармоничной черной панели — как бельмо на глазу.

Дисплей с параметрами работы силовой установки примостился над ветровым стеклом. Штатную комбинацию приборов перекраивать не стали.

Аккумуляторная батарея имеет емкость 140 кВт·ч. Генеральный директор фирмы Drive Electro Сергей Иванов заверил, что это именно используемая, а не полная емкость. С полностью заряженной батареей пустая машина должна проходить до 200 км, а груженая — 120 км. Учитывая, что грузовик выезжает тяжелым из логистического центра, постепенно скидывает товар по магазинам и возвращается пустой, за примерную автономность примем среднее арифметическое — 160 км.

Аккумулятор и силовая электроника расположены на раме под кузовом. На первый взгляд, все аккуратно проложено, ничего не болтается. Надежность соединений покажет наша слякотная зима.

Директор по цепочкам поставок сети Марья Дей подтвердила — Москва станет работать на плече до 80 км, обслуживая универсамы вокруг распределительного центра «Магнита» в Дмитрове. До столицы, видимо, доезжать не будет: одна ходка туда и обратно завершится на пределе ­возможностей.

А сколько увезет?

Конфигурацию машины выбрали не просто так. Фургоны на 16 паллет и 8 тонн компания активно заказывает и на традиционном топливе. На них Магнит переходит со сцепок: в крупных городах тягачи с прицепами — мука и для водителей, и для жителей.

Холодильная установка рефрижератора тоже чисто электрическая. От электричества запитаны кондиционер и отопитель кабины, жидкостная система охлаждения аккумулятора. Судя по тому, как Сергей Иванов уходил от ответа, при расчетах запаса хода затраты на них не учитывали.

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Требования заказчика по грузоподъемности выполнены — несмотря на тяжелую батарею. Дизельный КАМАЗ весит в снаряженном состоянии 6450 кг (голое шасси), электрическая Москва — 10 350 кг (с фургоном, но он на четыре тонны точно не тянет). До 19 000 кг допустимой полной массы остается ещё достаточный запас.

Грузовик принимают на тестовую эксплуатацию на полгода-год. «Магнит» потенциально готов заказать около 200 машин. Решение примут, посмотрев, как проявит себя первый образец. Магнит — частная компания, для которой главной целью является получение прибыли. И все будет зависеть от того, поможет ли переоборудованный на электричество КамАЗ экономить по сравнению с дизельными и газовыми собратьями.

Зарядный разъем примостился в обтекателе по левому борту. Москву предполагается заряжать ночью на стоянке логистического центра: работа в круглосуточном режиме «электричке» пока не предстоит. Штатно предполагается зарядка за 7 ч. Быстрый модуль восполнит энергию за 2 ч.

Какие перспективы?

Туманные. Даже года недостаточно, чтобы оценить степень просадки емкости аккумулятора с возрастом. К тому же процесс нелинейный: чем старше машина, тем слабее она держит заряд. Иными словами, уже года через три за 80 км от базы грузовик не пошлешь — не вернется. А глава Drive Electro обещал во всеуслышание срок службы десять лет и окупаемость за пять лет.

Габариты электрогрузовика Москва: 8960×2500×3760 мм при колесной базе 5130 мм. Примерно как у дизельного фургона. В терминологии «Магнита» это средний грузовик.

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Денег налогоплательщиков у «Магнита» нет, чтобы экспериментировать, как столичная администрация с «золотыми» электробусами. От стоимости замены аккумулятора в 10 млн рублей в середине срока службы экономика затеи сильно пошатнется. А без нее в 10 лет работы на одной батарее не поверит никто. Но на данном этапе от вопросов о деньгах обе стороны уходят. Понятно, что пилотный грузовик вне рынка по цене. О стоимости же товарных образцов говорить рано.

Шансы на популяризацию электрического грузовика в том, что им заинтересовался частный заказчик. Он без выгоды работать не будет. Если сложится, подтянутся другие, и пошло-поехало. Однако без помощи государства проект не раскрутить. Нужны льготы, но до этого ли в ковидный год? Да и деньги нужно выдавать не всем подряд, лишь бы декларировалось создание электромобиля, а перспективным проектам, которые, как Moskva, дотянулись до по крайней мере опытных образцов.

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